Kézilabda

1 órája

Súlyos sérülés a füredieknél, Klucsik Máté visszatért

Címkék#Balatonfüredi KSE#Klucsik Máté#Simotics Mátyás#Szigetszentmiklósi KSK

A PLER-Budapest elleni győztes bajnoki mérkőzés során vádliszakadást szenvedett Simotics Mátyás, a Balatonfüredi KSE remek beállója.

Király Ferenc
Súlyos sérülés a füredieknél, Klucsik Máté visszatért

Klucsik Mátét visszarendelték a szigetszentmiklósi kölcsönjátékból

Forrás: Facebook/Balatonfüredi KSE

Mint arról lapunk is beszámolt: a tópartiak a hétvégi második NB I-es fordulóban 30-26 arányban nyertek a fővárosi riválisuk otthonában, ám az örömbe üröm is vegyült, hiszen a 25 éves kézilabdázó súlyos sérülést szenvedett.

Mivel emiatt várhatóan hosszabb kihagyásra kényszerül, a klubja kénytelen volt gondoskodni a pótlásáról. A füredi elöljárók választása mondhatni kézenfekvőnek tűnt: az erre az idényre az újonc Szigetszentmiklósi KSK-nak kölcsönadott Klucsik Mátét visszarendelték. A 22 éves sportoló – aki a nyitányon bekerült a forduló válogatottjába – már be is kapcsolódott a régi-új társak edzésmunkájába, így van esély arra, hogy vasárnap pályára lép a Budai Farkasok-Rév elleni találkozón.

 

