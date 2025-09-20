szeptember 20., szombat

Atlétika

1 órája

SVSE: „bezöldült” dobogó 800 m-en

Címkék#u16#Sportolj Velünk SE#atlétika#Tatabánya#u14

Az év utolsó régiós bajnokságára került sor az U16, U15 és U14-es korosztály számára. A nyugati régióhoz tartozó egyesületek versenyzői Tatabányán álltak rajtvonalhoz.

Veol.hu

A Sportolj Velünk SE atlétái összesen 22 érmet szereztek. Kovács Kincső és Dénes Mátyás dupláztak. Az U16 800 m lány síkfutásában Kovács Kincső, Simon-Varga Fanni és Kovács Zoé foglalták el a dobogót.

Eredményesen szerepeltek a veszprémiek Tatabányán
Forrás: Sportolj Velünk SE

Szombaton négy bajnoki címet vehettek át a veszprémiek. Bükkösi Luca (U14) magasugrásban (140 cm), Kovács Kincső (U16) 300 m síkfutásban (42.61), Simon-Varga Fanni (U16) 1500 m síkfutásban (5:14.80) és Dénes Mátyás (U15) 1500 m síkfutásban (4:46.01) nem találtak legyőzőre. Ezüstérmet kapott Kovács Kincső 100 m síkfutásban (13.27) és Pfenning Örs (U14) 1000 m akadályfutásban (3:13.23). Bronz került Vati Csengéhez (U14) 60 m síkfutásban (10.78), Kaszás Zsigmondhoz (U15) 300 m síkfutásban (39.57), Szabó Dorkához (U15) magasugrásban (130 cm), Polgár Somához (U14) 1000 m akadályfutásban (3:13.40), Kingl Marcellhez (U15) 1500 m síkfutásban (4:52.40) és az U14 4x75 m fiú váltóhoz (Békési Levente, Pfenning Örs, Felber Csaba, Németh Robin).

Zöld mezesek foglalták el a dobogót
Forrás: Sportolj Velünk SE

Vasárnap a bajnoki címek számát növelte Kovács Kincső, aki 800 m síkfutásban (2:26.59) utasított mindenkit maga mögé és Dénes Mátyás, aki 3000 m síkfutásban (10.19.06) lett győztes. Ezüstös hétvégét zárt Németh Robin (U14) 200 m gátfutásban (31.34), aki 80 m gátfutásban bronzot is átvehetett (13.15). Kingl Marcell 3000 m síkfutásban (10:25.02), Simon-Varga Fanni 800 m síkfutásban (2:27.77), Vén Levente (U16) 300 m gátfutásban (50.38) léphettek a dobogó második fokára. Harmadik helyen zárt Üllei-Kovács Dominik (U16) magasugrásban (155 cm), Kovács Zoé (U16) 800 m síkfutásban (2:29.32) és Kaszás Zsigmond 300 m gátfutásban (43.20).

További eredmények:

Szabó Hanga (U14) – 80 m 12.02

Miskolczi Holli (U14) – 80 m 12.21, 200 m gát 36.96

Németh Robin (U14) – 80 m 11.34

Békési Levente (U14) – 80 m 11.71, 200 m gát 34.55

Miskolczi Milán (U14) – 80 m 11.76, 200 m gát 36.13

Üllei-Kovács Dominik (U16) – 100 m 12.85, távolugrás 530 cm

Werner Júlia (U15) – 100 m 15.14

Fehér Benedek (U15) – 300 m 42.15, 800 m 2:20.59

Vén Levente (U16) – 300 m 45.17

Kovács Zoé (U16) – 300 m 46.71

Felber Csaba (U14) – 600 m 1:48.06, 200 m gát 33.25

Moharos Erik (U14) – 600 m 1:49.79

Keller Márton (U15) – 1500 m 5:06.41, 800 m 2:26.31

Horváth-Buday Bulcsú (U15) – 1500 m 5:06.55

Bükkösi Luca (U14) – 60 m gát 11.11, 200 m gát 36.03

Pfenning Örs (U14) – 2000 m 6:33.29

Polgár Soma (U14) – 2000 m 6:57.18

Péter Levente (U14) – sípoló rakéta 43.80 m

Nyemcsok Ádin (U14) – sípoló rakéta 29.27 m

U14 4x200 m mixváltó – 2:00.62 (Bükkösi Luca, Miskolczi Holli, Békési Levente, Németh Robin)

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
