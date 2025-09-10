Szoboszlai Dominik nem kapta meg Cristiano Ronaldo mezét (videóval)

Büszkék lehetnek a szurkolók a magyar labdarúgó-válogatott teljesítményére, ugyanakkor csalódottak is vagyunk. Az írek elleni döntetlen követően nem sikerült pontot szerezni hazai pályán Portugália ellen. Szoboszlai Dominikék mindkét vb-selejtezőn sokat dolgoztak, gólokat szereztek, de a szerencse elpártolt tőlünk.

Szoboszlai Dominikék helyt álltak a sztároktól hemzsegő portugál válogatottal szemben, de nem sikerült pontot szereznünk a világbajnoki selejtezőn

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Alaposan megszenvedtek a portugálok a mieink ellen kedden este a Puskás Arénában. Hazai pályán mi szereztük meg a vezetést Varga Barnabás remek fejesével, majd fordítottak a portugálok, mindkét találat előtt pechünk volt. Bernardo Silva centikkel volt a leshatáron belül, a fordulás után pedig egy labda Nego kezére pattant a 16-oson belül, a 11-est Cristiano Ronaldo értékesítette.

A magyar válogatott helyzetkihasználása remek volt, hiszen nem sokszor jártunk a vendégek kapujánál, a 84. percben viszont eredményesen támadtunk és ismét Varga Barnabás fejelt kiválóan. Sajnos nem sokáig örülhettünk az egyenlítésnek, hátul adtuk el a labdát, amit Cancelo használt ki.

Nyert az esélyesebb csapat, mondhatnák, hogy bejött a papírforma, viszont a mieink keserű szájízzel hagyták el a pályát, hiszen partiban voltunk a csoportfavorittal.

Két mérkőzést követően egy pontunk van, legközelebb, október 11-én Örményországot fogadjuk az F csoportban. A csoportok első helyezettjei kijutnak a 2026-os világbajnokságra, a másodikok pótselejtezőt vívhatnak.

Cristiano Ronaldo és Szoboszlai Dominik: majdnem mezcsere

Szoboszlai Dominik a találkozót megelőzően elmondta, hogy Cristiano Ronaldo nagy példaképe volt. Érdekesség, hogy most csapatkapitányként találkoztak egymással. A magyar futballista a meccs után szeretett volna mezt cserélni a portugál klasszissal, oda is adta dresszét Ronaldonak, akinél már nem volt ott a sajátja, azt ígérte, Portugáliában pótolja a hiányosságot. A találkozót a Nemzeti Sport kamerája rögzítette.

Marco Rossi: bosszantó így kikapni

"Alázatosan be kell látni, amikor a világ egyik legerősebb csapatával játszunk, márpedig a portugál a spanyolokkal együtt a legerősebb Európában, akkor benne van a vereség, még ha ez most keserű is. Bosszantó így kikapni az utolsó percekben. Védekeztünk, ahogy kellett, de sosem mondtunk le a támadásról. A harmadik gól egy labdaeladásból született, azaz elkerülhető lett volna, ilyenkor már nem szabad kockáztatni. Remélem, ebből a hibából tanulunk és nem követjük el újra" – nyilatkozta az MTI tudósítása szerint Marco Rossi szövetségi kapitány, aki megjegyezte, a vb-selejtezők első két fordulójában a csapata három pontot vesztett el az utolsó pillanatokban, de azt is hozzátette, az írországi 2-2 alkalmával nem saját hibából, hanem a játékvezető ténykedése nyomán. "Ez a 3-2-es vereség belefér, mindent elmond, hogy Portugáliának három játékosa is jelölt az Aranylabdára".