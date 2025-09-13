Legendákat avatott a rangos esemény, egyikük posztumusz kapta az elismerést (képek + videó)

Továbbra sem csökken a Szőlőskör népszerűsége, idén is rengetegen választották ezt a sportprogramot, amely egyszerre családi kikapcsolódás és buli is, lévén, hogy együtt rendezik meg a balatonszőlősi falunappal.

Idén is megrendezték a Szőlőskör megmérettetést, a Balaton-felvidék egyik legnépszerűbb futóversenyét, amelynek Balatonszőlős a központja.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A résztvevők 6, 19, 25, 36 és a klasszikus 50 kilométeres távon álltak rajthoz, ezek mellett gyerekfutamokat és bringatúrát is szerveztek.

Összesen 11 kategóriában hirdettek győztest, hamarosan az eredményekről is beszámolunk.

A viadal útvonala ezúttal is érintette Tótvázsonyt, Barnagot, Vöröstót, Mencshelyt, Dörgicsét, Balatonakalit, Vászolyt és Pécselyt. A rajt és a cél egyaránt Balatonszőlősön volt.