Szőlőskör

1 órája

Legendákat avatott a rangos esemény, egyikük posztumusz kapta az elismerést (képek + videó)

Címkék#legenda#Szőlőskör#Balatonakali#Balatonszőlős#sportprogram

Több százan vágtak neki a népszerű Balaton-felvidéki futómegmérettetés távjainak. A Szőlőskör résztvevői remek időben gyönyörű tájakon teljesíthették a 6, 19, 25, 36 és a 50 kilométert.

Horváth Gábor

Továbbra sem csökken a Szőlőskör népszerűsége, idén is rengetegen választották ezt a sportprogramot, amely egyszerre családi kikapcsolódás és buli is, lévén, hogy együtt rendezik meg a balatonszőlősi falunappal.

Szőlőskör: ez volt a tizenkettedik
Idén is megrendezték a Szőlőskör megmérettetést, a Balaton-felvidék egyik legnépszerűbb futóversenyét, amelynek Balatonszőlős a központja.
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A résztvevők 6, 19, 25, 36 és a klasszikus 50 kilométeres távon álltak rajthoz, ezek mellett gyerekfutamokat és bringatúrát is szerveztek.

Összesen 11 kategóriában hirdettek győztest, hamarosan az eredményekről is beszámolunk.

A viadal útvonala ezúttal is érintette Tótvázsonyt, Barnagot, Vöröstót, Mencshelyt, Dörgicsét, Balatonakalit, Vászolyt és Pécselyt. A rajt és a cél egyaránt Balatonszőlősön volt.

XII. Pezowood Szőlőskör

Fotók: Nagy Lajos

Szőlőskör-legendák

A XII. Pezowood Szőlőskörön két Szőlőskör-legendát avattak. Ezt az elismerést azok kapják, akik sokat tettek azért, hogy az esemény kiemelkedjen a hasonló futóversenyek sorából. Idén Lovasi Gábor és Ujlaki Alfonz kapta a címet, utóbbi sportember posztumusz. Az ajkai futóközösség elismert és rendkívül tevékeny szervezője, tagja tavasszal hunyt el.

A videón az 50 kilométeres táv győztesének, Kadlecsik Milánnak a befutója:

 

