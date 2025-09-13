1 órája
Legendákat avatott a rangos esemény, egyikük posztumusz kapta az elismerést (képek + videó)
Több százan vágtak neki a népszerű Balaton-felvidéki futómegmérettetés távjainak. A Szőlőskör résztvevői remek időben gyönyörű tájakon teljesíthették a 6, 19, 25, 36 és a 50 kilométert.
Továbbra sem csökken a Szőlőskör népszerűsége, idén is rengetegen választották ezt a sportprogramot, amely egyszerre családi kikapcsolódás és buli is, lévén, hogy együtt rendezik meg a balatonszőlősi falunappal.
A résztvevők 6, 19, 25, 36 és a klasszikus 50 kilométeres távon álltak rajthoz, ezek mellett gyerekfutamokat és bringatúrát is szerveztek.
Összesen 11 kategóriában hirdettek győztest, hamarosan az eredményekről is beszámolunk.
A viadal útvonala ezúttal is érintette Tótvázsonyt, Barnagot, Vöröstót, Mencshelyt, Dörgicsét, Balatonakalit, Vászolyt és Pécselyt. A rajt és a cél egyaránt Balatonszőlősön volt.
XII. Pezowood SzőlőskörFotók: Nagy Lajos
Szőlőskör-legendák
A XII. Pezowood Szőlőskörön két Szőlőskör-legendát avattak. Ezt az elismerést azok kapják, akik sokat tettek azért, hogy az esemény kiemelkedjen a hasonló futóversenyek sorából. Idén Lovasi Gábor és Ujlaki Alfonz kapta a címet, utóbbi sportember posztumusz. Az ajkai futóközösség elismert és rendkívül tevékeny szervezője, tagja tavasszal hunyt el.
A videón az 50 kilométeres táv győztesének, Kadlecsik Milánnak a befutója: