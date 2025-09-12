2 órája
Közel ezer ember fut az ősz egyik legszebb versenyén
Közel ezer embert mozgat meg a szombati futómegmérettetés. A XII. Pezowood Szőlőskört idén is a balatonszőlősi falunappal párhuzamosan rendezik meg.
Egy igazi közép-európai ultrafutó dzsemborivá nőtte ki magát az esemény – jellemezte a Szőlőskört az alapító-főszervező Baranyai Máté, aki lapunknak elárulta: mintegy 700 nevezőre készülnek, emellett nagyjából másfélszáz indulót várnak a gyermekfutamokra.
A tizenkettedik alkalommal életre hívott esemény fesztiválhangulatú programja reggel nyolc órakor kezdődik a balatonszőlősi sportpályán.
A felnőtteket 6, 19, 25, 36 és a klasszikus 50 kilométeres táv várja a varázslatos Balaton-felvidéken. Emellett lesz bringatúra és a már említett gyermekverseny. A legkisebbeknél mindenki kap érmet és ingyen palacsintát, lesznek játékok és zenei programok, azaz ezúttal is egy igazi családi kikapcsolódásra lehet számítani.
Tizenegy kategória a Szőlőskörön
Baranyai Mátétól megtudtuk, hogy 11 kategóriában díjazzák a legjobbakat: a 10 korosztályos díj mellett elismerésben részesülnek a külhoni magyar ultrafutók.
A XII. Pezowood Szőlőskör futás részletes programja itt olvasható.