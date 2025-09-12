szeptember 12., péntek

Családi futófesztivál

2 órája

Közel ezer ember fut az ősz egyik legszebb versenyén

Címkék#Szőlőskör#fesztiválhangulatú#dzsembori#Baranyai Máté#program

Közel ezer embert mozgat meg a szombati futómegmérettetés. A XII. Pezowood Szőlőskört idén is a balatonszőlősi falunappal párhuzamosan rendezik meg.

Horváth Gábor

Egy igazi közép-európai ultrafutó dzsemborivá nőtte ki magát az esemény – jellemezte a Szőlőskört az alapító-főszervező Baranyai Máté, aki lapunknak elárulta: mintegy 700 nevezőre készülnek, emellett nagyjából másfélszáz indulót várnak a gyermekfutamokra.

Szőlőskör: futás a Balaton-felvidéken
Tizenkettedik alkalommal rendezik meg a népszerű Szőlőskört, amelynek a balatonszőlősi sportpálya lesz a központja. A legelszántabbak 50 kilométert futnak
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A tizenkettedik alkalommal életre hívott esemény fesztiválhangulatú programja reggel nyolc órakor kezdődik a balatonszőlősi sportpályán.

A felnőtteket 6, 19, 25, 36 és a klasszikus 50 kilométeres táv várja a varázslatos Balaton-felvidéken. Emellett lesz bringatúra és a már említett gyermekverseny. A legkisebbeknél mindenki kap érmet és ingyen palacsintát, lesznek játékok és zenei programok, azaz ezúttal is egy igazi családi kikapcsolódásra lehet számítani.

Tizenegy kategória a Szőlőskörön

Baranyai Mátétól megtudtuk, hogy 11 kategóriában díjazzák a legjobbakat: a 10 korosztályos díj mellett elismerésben részesülnek a külhoni magyar ultrafutók. 

A XII. Pezowood Szőlőskör futás részletes programja itt olvasható.

 

