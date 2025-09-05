szeptember 5., péntek

Kézilabda

32 perce

Szombaton és vasárnap is pályán a Füred, amely török csapatot fogad

Címkék#Balatonfüredi KSE#Beykoz BLD SK#isztambuli#BKSE#sorozat#füredi

Azon lenne a Balatonfüredi KSE az Európa-kupa párharcának oda- és visszavágóján, hogy a török Beykoz BLD SK számára a sorozat első köre jelentse a végállomást. Mindkét derbire a magyar tenger partján kerül sor, a felek előbb szeptember hatodikán (szombat, 18 óra), majd hetedikén (vasárnap, 18 óra) „randevúznak” egymással.

Király Ferenc

A mieink három év után mérettethetik meg magukat az országhatárainkon túl. Ez annak tudható be, hogy a kézilabda NB I előző szezonjában ötödikek lettek, és ezen pozíciójuknak köszönhetően – a sportág hazai szövetségének támogatásával – szabadkártyát igényelhettek az EHF-nél. A kontinentális testület végül pozitívan bírálta el a kérelmüket, a sors így sodorta az útjukba a törököket.

Noha a nyári tesztmérkőzések nem alakultak túl jól Hornyák Péterék számára, az NB I múlt heti nyitányán csak egy hajszálnyira voltak a pontszerzéstől, az FTC-Green Collect minimális különbséggel tudta felülmúlni őket (35-36). A hazaiak támadásainak gördülékenységével nem volt gond, az első játékrész derekán három góllal is vezettek, de az élvonal legutóbbi bronzérmese a nagyszünet előtt csinált egy öt-nullás szériát. A BKSE fordulás után többször is visszavehette volna a vezetést, ám a döntetlenszagú összecsapáson végül képtelen volt átlépni az árnyékát.

A rajton összességében jól muzsikáló fürediek a sorsolás óta próbáltak minél többet megtudni a pályaválasztói jogáról lemondott isztambuliakról (ezért lesz mindkét csata vármegyénkben), de így is kevés információval rendelkeznek a kizárólag török sportolókat foglalkoztató ellenfélről. A húszéves múltra visszatekintő rivális a kontinentális sorozat mondhatni rendszeres szereplője, amely 2023-ban megnyerte hazája bajnokságát, ahol legutóbb harmadikként zártak. A nemzetközi vetélkedések nyitóköreit eddig csupán háromszor tudták sikerrel venni: kétszer az EK-ban, egyszer pedig a Challenge-kupában, majd a következő játéknapokon rendre elvéreztek.

Kis Ákos, a BKSE vezetőedzője szerint az övéinek jó lehetőség lesz, hogy új porondon is feltűnjenek, mert ily módon további tapasztalatokra tehetnek szert. A játékoskeretüket egyébiránt alkalmasnak tartja a kettős terhelésre, ezért is szeretnének méltó módon szerepelni az EK-ban, ahol a lehetőségeikhez mérten minél tovább jutnának. Az esélyek mellettük szólnak, már csak amiatt is, mivel a magyar kézilabda jobb a töröknél.

Amennyiben a BKSE sikerrel veszi ezt az akadályt, úgy a második fordulóban az azeri Kur együttesével találkozik, s ez a gárda keményebb diónak ígérkezik. 

 

