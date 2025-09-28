2 órája
Sorozatban ötödik alkalommal kapott ki a Veszprém (+ videó)
Újabb vereséget szenvedett el a bakonyi labdarúgócsapat az NB III-ban. Tatabánya–Veszprém 1-0.
Tatabánya–Veszprém: nem várt könnyű meccs a vendégekre, akik négy bajnoki vereséggel a hátuk mögött készültek a jó erőket felvonultató Bányász ellen.
Nem volt meglepetés, hogy óvatosan kezdtek a felek, hiszen a Veszprém mindenképpen meg akarta törni rossz sorozatát, míg a tatabányaiak edzőváltást követően keresték önmagukat.
Az első félidő nem is hozott gólt, fordulás után mindkét csapat bátrabb támadójátékot mutatott. Sajnos csak a hazaiak tudtak betalálni, a 65. percben Biben Barnabás volt eredményes.
A bakonyi labdarúgók ismét egy rúgott gól nélküli meccset zártak, ez volt sorozatban a negyedik ilyen. Gunther Zsolt csapata a következő fordulóban a Balatonfüred elleni szomszédvári derbin javíthat.
Tatabánya–Veszprém: a hazaiak ünnepelhettek
Opus Tigáz Tatabánya–VSC 2015 Veszprém 1-0 (0-0)
Tatabánya. V.: Gaál. Opus Tigáz Tatabánya: Zelizi – Szegleti, Preklet, Vass P. Á., Biben, Major (Kovács I., 77.), Buna, Letenyei (Kiprich, 56.), Deutsch, Geizer (Mártonfi, 86.), Sandal (Gaszner, 86.). Edző: Horváth Ferenc.
VSC 2015 Veszprém: Gerencsér – Görgényi, Dobsa, Tóth G. Á., Mayer, Irmes (61. Molnár B.), Volter (81. Somogyi-Bakos), Somogyi R., Baldauf (84. Berzsenyi), Dömötör, Horváth B. (46. Molnár L.). Edző: Gunther Zsolt.
Gólszerző: Biben (65.).
