Sorozatban ötödik alkalommal kapott ki a Veszprém (+ videó)

Tatabánya–Veszprém: nem várt könnyű meccs a vendégekre, akik négy bajnoki vereséggel a hátuk mögött készültek a jó erőket felvonultató Bányász ellen.

A hazaiak ünnepelhettek sikert a Tatabánya–Veszprém bajnoki mérkőzést követően a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában

Fotó: Nagy Lajos/archív

Nem volt meglepetés, hogy óvatosan kezdtek a felek, hiszen a Veszprém mindenképpen meg akarta törni rossz sorozatát, míg a tatabányaiak edzőváltást követően keresték önmagukat.

Az első félidő nem is hozott gólt, fordulás után mindkét csapat bátrabb támadójátékot mutatott. Sajnos csak a hazaiak tudtak betalálni, a 65. percben Biben Barnabás volt eredményes.

A bakonyi labdarúgók ismét egy rúgott gól nélküli meccset zártak, ez volt sorozatban a negyedik ilyen. Gunther Zsolt csapata a következő fordulóban a Balatonfüred elleni szomszédvári derbin javíthat.

Tatabánya–Veszprém: a hazaiak ünnepelhettek

Opus Tigáz Tatabánya–VSC 2015 Veszprém 1-0 (0-0)

Tatabánya. V.: Gaál. Opus Tigáz Tatabánya: Zelizi – Szegleti, Preklet, Vass P. Á., Biben, Major (Kovács I., 77.), Buna, Letenyei (Kiprich, 56.), Deutsch, Geizer (Mártonfi, 86.), Sandal (Gaszner, 86.). Edző: Horváth Ferenc.

VSC 2015 Veszprém: Gerencsér – Görgényi, Dobsa, Tóth G. Á., Mayer, Irmes (61. Molnár B.), Volter (81. Somogyi-Bakos), Somogyi R., Baldauf (84. Berzsenyi), Dömötör, Horváth B. (46. Molnár L.). Edző: Gunther Zsolt.

Gólszerző: Biben (65.).





Az állás: