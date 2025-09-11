Elrajtolt a tekeszezon

Az új tekeszezonban a herendi férfi együttes a Szuperligában szerepel, az NB I-ben a Pápai Vasas, az Ajka Kristály és a Péti MTE játszik. A hölgyeknél továbbra is a Szuperligában érdekelt a pápai alakulat.

Elkezdődött a 2025/2026-os tekeszezon, a legmagasabb osztályban két együttes (a herendi férfiak és a pápai nők) is képviseli Veszprém vármegyét

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

A 2025/2026-os tekeszezon első fordulója

Szuperliga, férfi

Herend VTK–Investment Közutasok Kaposvári TK I. 1,5-6,5 (3340-3622)

Egyéni eredmények: Buzás 580, Senek 579, Panyi 516, Kis 555, Etlinger 572, Kerner 538, ill. Juhász 607, Pintér 579, Botházy 600, Nagy 543, Farkas 663, Németh 630.

Szuperliga, női

Pápai Vasas TK–Rába ETO Győr SE 2-6 (2940-3081)

Egyéni eredmények: Rieger B. 488, Kasza 478, Vass 515, Grabecz 437, Sziklásiné Nagy 556, Rieger D. (Csete) 466, ill. Salakta 511, Karácsony 538, Vágó 491, Szabó 512, Lakatos 521, Müller 508.

NB I, nyugati csoport

Pápai Vasas TK–Bábolna SE 6-2 (3342-3324)

Egyéni eredmények: Bódai 558, Nagy M. 580, Szabó Zs. 537, Hegedüs 566, Rieger 506, Nagy L. 595, ill. Schvarcz 552, Pete II. 540, Csejtei 515, Kiss 558, Tóth 574, Aranyosi 585.

Ajka Kristály SE–Mosonszentmiklós SE 2-6 (3037-3100)

Egyéni eredmények: Lendvai 510, Magyar 503, Burján 481, Tóth Z. 527, Tóth L. 505, Papp 511, ill. Solt 519, Szalánczi 549, Molnár 472, Korcz 555, Modrovits 484, Hősi 521.

A pétfürdőiek mérkőzését elhalasztották.