szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erőemelés

24 perce

Ezüstéremmel indította az őszi szezont a vármegye sportolója

Címkék#Fitness Store Classic#Top Gym SE#erőemelés

Ezüstérem Németországból. Nagyszerű formában kezdte meg az őszi versenyszezont dr. Schindlerné Kis Katalin, a Top Gym SE erőemelője, akit az év elején Veszprém vármegye sportolójának is megválasztottak. A sportoló első megmérettetésére Németországban, az Allgäuban rendezett Fitness Store Classic versenyen került sor, amelyet a GPU szövetség szabályrendszere alapján bonyolítottak le.

Balogh Dávid

A viadal különlegessége az volt, hogy sem korcsoport, sem súlycsoport szerinti bontás nem történt, a végső sorrendet a dots-pontszámok határozták meg. A Top Gym SE versenyzőjének teljesen új terepet jelentett a rendezvény, ám rendkívül pozitív élményekkel gazdagodott.

Top Gym SE: jól kezdett Dr. Schindlerné Kis Katalin
Top Gym SE: jól kezdett dr. Schindlerné Kis Katalin
Fotó: a szervezők

A felkészülés kiválóan sikerült, amit a fekvenyomásban bemutatott sorozat is igazolt: mindhárom kísérletét magabiztosan, hibátlanul teljesítette. A 120 kilogrammos kezdést követően a 125, majd a 130 kilogrammos gyakorlat is sikerrel a helyére került, így összesítésben a második helyen zárta a versenyt.

„Nagy öröm számomra, hogy ilyen magabiztos sorozattal indíthattam a versenyszezont” – fogalmazott a Top Gym SE erőemelője, aki lapunknak hozzátette: a szervezés rendkívül precíz volt, és az eseményre szintfelmérőként tekintett.

Top Gym SE: a csapatra ősszel több verseny is vár

Dr. Schindlerné Kis Katalin felkészülése jól halad, és a következő időszakban további megmérettetéseken is bizonyíthat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu