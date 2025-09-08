Ezüstéremmel indította az őszi szezont a vármegye sportolója

A viadal különlegessége az volt, hogy sem korcsoport, sem súlycsoport szerinti bontás nem történt, a végső sorrendet a dots-pontszámok határozták meg. A Top Gym SE versenyzőjének teljesen új terepet jelentett a rendezvény, ám rendkívül pozitív élményekkel gazdagodott.

Top Gym SE: jól kezdett dr. Schindlerné Kis Katalin

Fotó: a szervezők

A felkészülés kiválóan sikerült, amit a fekvenyomásban bemutatott sorozat is igazolt: mindhárom kísérletét magabiztosan, hibátlanul teljesítette. A 120 kilogrammos kezdést követően a 125, majd a 130 kilogrammos gyakorlat is sikerrel a helyére került, így összesítésben a második helyen zárta a versenyt.

„Nagy öröm számomra, hogy ilyen magabiztos sorozattal indíthattam a versenyszezont” – fogalmazott a Top Gym SE erőemelője, aki lapunknak hozzátette: a szervezés rendkívül precíz volt, és az eseményre szintfelmérőként tekintett.

Top Gym SE: a csapatra ősszel több verseny is vár

Dr. Schindlerné Kis Katalin felkészülése jól halad, és a következő időszakban további megmérettetéseken is bizonyíthat.