Ezüstéremmel indította az őszi szezont a vármegye sportolója
Ezüstérem Németországból. Nagyszerű formában kezdte meg az őszi versenyszezont dr. Schindlerné Kis Katalin, a Top Gym SE erőemelője, akit az év elején Veszprém vármegye sportolójának is megválasztottak. A sportoló első megmérettetésére Németországban, az Allgäuban rendezett Fitness Store Classic versenyen került sor, amelyet a GPU szövetség szabályrendszere alapján bonyolítottak le.
A viadal különlegessége az volt, hogy sem korcsoport, sem súlycsoport szerinti bontás nem történt, a végső sorrendet a dots-pontszámok határozták meg. A Top Gym SE versenyzőjének teljesen új terepet jelentett a rendezvény, ám rendkívül pozitív élményekkel gazdagodott.
A felkészülés kiválóan sikerült, amit a fekvenyomásban bemutatott sorozat is igazolt: mindhárom kísérletét magabiztosan, hibátlanul teljesítette. A 120 kilogrammos kezdést követően a 125, majd a 130 kilogrammos gyakorlat is sikerrel a helyére került, így összesítésben a második helyen zárta a versenyt.
„Nagy öröm számomra, hogy ilyen magabiztos sorozattal indíthattam a versenyszezont” – fogalmazott a Top Gym SE erőemelője, aki lapunknak hozzátette: a szervezés rendkívül precíz volt, és az eseményre szintfelmérőként tekintett.
Top Gym SE: a csapatra ősszel több verseny is vár
Dr. Schindlerné Kis Katalin felkészülése jól halad, és a következő időszakban további megmérettetéseken is bizonyíthat.