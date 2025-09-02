Az akarat diadala: elképesztő fogyással tért vissza a ringbe a veszprémi származású bokszoló (+ videó)

Mi szüksége van Törteli Balázsnak arra, hogy visszatérjen a ringbe?

Törteli Balázs (jobbra) folytatja történetét, a korábbi profi ökölvívó reaktiválta magát, emellett továbbra is a hobbiboksz egyik legaktívabb reklámozója hazánkban

Forrás: Hell Boxing Kings

Releváns a kérdés, hiszen nemcsak egy rutinos ökölvívóedzőről beszélünk, hanem egy olyan emberről, aki az utóbbi években arra tette fel karrierjét, hogy forradalmasítja a hobbibokszolók foglalkozásait. A korábbi profi immáron 12 esztendeje edzősködik, saját terme van Székesfehérváron, több száz tanítvány jár gyakorlásaira.

– Nem bokszot oktatok, hanem közösséget kovácsolok. Nagyon fontosnak tartom a közösségépítést, emellett életmódváltást kínálok. Orvosok, ügyvédek, gyári munkások járnak hozzám, sokféle ember, akiket mind megfog valami az ökölvívásban. Sokszor hallom: nem járok bokszolni, mert félek, hogy megütnek. Nem ütnek meg, mert nem kötelező ringbe menni, csak egy példa, egy egyszerű zsákolás is óriási energiákat szabadíthat fel. Nekem persze hiányzott a ring, a pezsgés, hiszen sokáig a versenyzés volt az életem. Most már persze nem akarok világbajnok lenni, csak jól érezni magam, stressz és nyomás nélkül – fogalmazott lapunknak a veszprémi származású Törteli Balázs.

Törteli Balázs a sorozat sztárvendégével, Roy Jones Jr. ökölvívó legendával

Forrás: Hell Boxing Kings

A 32 éves szakember elárulta, egyelőre egy meccsre tért vissza, a Hell Boxing Kings szervezői kérték fel, és ő örömmel mondott igent. Persze ez csak leírva ilyen egyszerű. Hat hét alatt 14 és fél kilót kellett fogynia, ami iszonyú erőfeszítést igényel, de Törteli megugrotta a feladatot. Nem véletlenül tartották róla versenyző korában azt, hogy a legjobbak között is kiemelkedő az akarata és a tudatossága.

Törteli Balázs a grúz Ambrosi Sutidze ellen lépett ringbe a Hell Boxing Kings legutóbbi állomásán a budapesti Riz Levente Sportcsarnokban, és pontozással jobbnak bizonyult rutinos riválisánál.

Törteli Balázs három év kihagyás után kemény ellenfelet győzött le

Forrás: Hell Boxing Kings

Törteli Balázs újra élsportoló üzemmódban

– Azt kellett elérnem, hogy a testem újra élsportolói üzemmódban működjön. Nagy fegyelmezettségre volt szükségem, hiszen három év kihagyás nem múlik el nyomtalanul. Korábban soha nem ment el a súlyom, de egy bokasérülés miatt most igen, így hat hét alatt 14 és fél kilogrammot adtam le. Tudatosan kellett készülnöm, mondjuk ez sosem okozott gondot. Ráadásul kaptam egy rendkívül kemény, kellemetlen ellenfelet, aki nagyon akart – tekintett vissza Törteli, aki nemcsak a ringben és az edzőteremben, hanem a közösségi médiában is nagyon aktív. Ezen a téren is tudatosan végzi a dolgát, csapatával kiemelten fontosnak tartja a hobbiboksz – aminek ma már országos hírű képviselője, voltaképpen igazi arca – népszerűsítését.