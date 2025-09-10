szeptember 10., szerda

Új időpontban a Somló-csúcsfutás

Új időpontban, szeptember 14-én, vasárnap várják a sportolókat a huszonhetedik alkalommal meghirdetett Somló-csúcsfutásra Somlóvásárhelyre, a Somló Kapuja Látogatóközpontba.

Tisler Anna

 Augusztus végén az eső miatt a program elmaradt, ezt pótolják most. Nevezni lehet a helyszínen 8.45 és 9.45 óra között. A résztvevők két, eltérő nehézségű útvonal közül választhatnak. Vasárnap az időjárástól függetlenül megtartják a versenyt.

