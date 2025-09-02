2 órája
Újabb győzelmet arattak a veszprémiek
Második tesztmérkőzését is megnyerte a kosárlabda NB I/B Piros csoportjának szeptember végi nyitányára készülő Insedo Veszprém KK, amely ezúttal harmadosztályú riválisát múlta felül.
A veszprémiek a Pénzügyőr csapatát fogadták.
Insedo Veszprém KK–Pénzügyőr SE 89-73 (23-12, 20-32, 19-17, 27-12)
Veszprém, 150 néző. Vezette: Fülöp, Sebesi, Fáncsi.
Veszprém: Kass 3/3, Gera 28/9, Krkljes 10, Kocsis 2, Kelechi 15. Csere: Kuttor 12/6, Frank 10/6, Bogdán 2, Lintner 5/3, Valkó 2. Vezetőedző: Kostis Fivos.
Az ellenfél legjobb dobói: Varga 22/9, Zalavári 15/3, Csomós 11/3.
Kostis Fivos: – Ma egy új kezdőötössel léptünk pályára és új dolgokat próbáltunk ki. Azt látom, hogy jó csapatunk lehet, ha koncentráltan tudunk védekezni, mert mindennek az az alapja. Sajnos a második negyedben harminckét pontot kaptunk, de aztán összeszedtük magunkat. Lépésről lépésre haladunk előre.