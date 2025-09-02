szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

Újabb győzelmet arattak a veszprémiek

Címkék#Veszprém Kosárlabda Klub#Insedo Veszprém KK#NB I / B#Pénzügyőr SE

Második tesztmérkőzését is megnyerte a kosárlabda NB I/B Piros csoportjának szeptember végi nyitányára készülő Insedo Veszprém KK, amely ezúttal harmadosztályú riválisát múlta felül.

Király Ferenc

A veszprémiek a Pénzügyőr csapatát fogadták.

Insedo Veszprém KK–Pénzügyőr SE 89-73 (23-12, 20-32, 19-17, 27-12)

Veszprém, 150 néző. Vezette: Fülöp, Sebesi, Fáncsi.

Veszprém: Kass 3/3, Gera 28/9, Krkljes 10, Kocsis 2, Kelechi 15. Csere: Kuttor 12/6, Frank 10/6, Bogdán 2, Lintner 5/3, Valkó 2. Vezetőedző: Kostis Fivos.

Az ellenfél legjobb dobói: Varga 22/9, Zalavári 15/3, Csomós 11/3.

Kostis Fivos: – Ma egy új kezdőötössel léptünk pályára és új dolgokat próbáltunk ki. Azt látom, hogy jó csapatunk lehet, ha koncentráltan tudunk védekezni, mert mindennek az az alapja. Sajnos a második negyedben harminckét pontot kaptunk, de aztán összeszedtük magunkat. Lépésről lépésre haladunk előre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu