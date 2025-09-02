Újabb győzelmet arattak a veszprémiek

A veszprémiek a Pénzügyőr csapatát fogadták.

Insedo Veszprém KK–Pénzügyőr SE 89-73 (23-12, 20-32, 19-17, 27-12)

Veszprém, 150 néző. Vezette: Fülöp, Sebesi, Fáncsi.

Veszprém: Kass 3/3, Gera 28/9, Krkljes 10, Kocsis 2, Kelechi 15. Csere: Kuttor 12/6, Frank 10/6, Bogdán 2, Lintner 5/3, Valkó 2. Vezetőedző: Kostis Fivos.

Az ellenfél legjobb dobói: Varga 22/9, Zalavári 15/3, Csomós 11/3.

Kostis Fivos: – Ma egy új kezdőötössel léptünk pályára és új dolgokat próbáltunk ki. Azt látom, hogy jó csapatunk lehet, ha koncentráltan tudunk védekezni, mert mindennek az az alapja. Sajnos a második negyedben harminckét pontot kaptunk, de aztán összeszedtük magunkat. Lépésről lépésre haladunk előre.