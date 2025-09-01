szeptember 1., hétfő

Labdarúgás

A 90. percben jött a dráma, a Füred bánta

Címkék#labdarúgó NB III#NB III#BFC#Balatonfüred#Újpest

Közel volt a három pont megszerzéséhez a lila-fehérek otthonában a BFC. Az Újpest–Balatonfüred bajnoki mérkőzés végeredménye a 90. percben alakult ki a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában.

Horváth Gábor

Izgalmasnak ígérkezett az Újpest–Balatonfüred labdarúgó bajnoki találkozó. A szezont gyengén kezdő hazaiak igyekeztek nyomás alá helyezni a legutóbbi fordulóban döntetlent játszó BFC-t, ez sikerült is, a vendégek viszont szervezetten védekeztek. Egyik oldalon sem alakult ki nagyobb helyzet, majd a Füred szerzett vezetést. Szabó Kornél lódult meg egy indítást követően, a védők csak szabálytalanul tudták megállítani, méghozzá a 16-oson belül. A sértett magabiztosan értékesítette a megítélt büntetőt, 37. perc: 0-1.

Bár nem hozott színvonalas játékot, izgalmasan alakult az Újpest–Balatonfüred bajnoki mérkőzés a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában.
Bár nem hozott színvonalas játékot, izgalmasan alakult az Újpest–Balatonfüred bajnoki mérkőzés a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában. A képen középen a vendégek gólszerzője, Szabó Kornél
Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A vendégek fordulás után is a kezükben tartották a meccset, az Újpest mezőnyfölénye meddő volt. Sajnos a füredi koncentráció nem tartott ki a végéig, a 90. percben Ganea bombázott a kapuba egy bal oldali beadást követően, 1-1.

Újpest–Balatonfüred: megosztoztak a pontokon

Újpest FC II.–Balatonfüred 1-1 (0-1)

Budapest. V.: Horváth D. Újpest FC II.: Király – Mándi (Varga M., 58.), Tamás, Horváth D., Ganea, Dévényi, Kollarik (Cseh, 79.), Katona (Vas, 46.), Simon, Geiger, Mező (Árki, 46.). Edző: Mundi Viktor.

Balatonfüredi FC: Schrankó – Deme, Szabó K., Büki (Remili, 46.), Lórántfy, Heinczinger, Bene, Balogh (Szabó B., 64.), Hideg (Torma, 72.), Kámi, Csáki. Edző: Szabados Tamás.

Gólszerzők: Szabó K. (37.), ill. Ganea (90.).

A fürediek legközelebb, szeptember 7-én hazai pályán szerepelnek, a Haladást fogadják a hetedik fordulóban.

