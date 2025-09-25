Na, ilyen egy megyei fociderbi! Öt gól és dráma a végén (képekkel)

Már a hetedik percben előnybe kerültek a vendégek az Úrkút–Balatonalmádi labdarúgórangadón, amelyen két veretlen focicsapat csapott össze egymással. A vármegye I-es tabellát a hibátlan, legutóbb a Várpalotát két vállra fektető úrkútiak vezették, négy sikerrel és egy döntetlennel állt mögöttük a szintén remek formát mutató Almádi.

Öt gólt, izgalmas, fordulatos összecsapást hozott az Úrkút–Balatonalmádi rangadó a labdarúgó vármegyei első osztályban.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A második fordulóból elhalasztott meccsen Ács Gergő büntetőből szerzett gólját Sáringer Dávid a 28. percben egyenlítette ki, 1-1. Ez volt a félidei állás, majd a fordulás után a házigazda került előnybe, Vér Kristóf találatával. A folytatásban az Almádinak kellett kaparnia a döntetlenért, és a vendégcsapat eredményesen ment előre, a 75. percben Kiss Ádám volt eredményes. Még nem volt vége, a ráadás újabb gólt tartogatott, Balogh Csongor 93. percben szerzett találata rendkívül értékes sikerhez segítette az Almádit, amely megelőzte riválisát a tabellán.

A hétvégén a BSE a Sümeget fogadja, az Úrkút szabadnapos lesz.