Labdarúgás

30 perce

Na, ilyen egy megyei fociderbi! Öt gól és dráma a végén (képekkel)

Címkék#vármegye I#Rédling#Úrkút SK#Balatonalmádi SE#derbi

Elhalasztott mérkőzést pótolt a labdarúgó vármegyei első osztály két legjobb formában lévő csapata. A Úrkút–Balatonalmádi összecsapás öt gólt hozott, az utolsó a 93. percben született.

Horváth Gábor

Már a hetedik percben előnybe kerültek a vendégek az Úrkút–Balatonalmádi labdarúgórangadón, amelyen két veretlen focicsapat csapott össze egymással. A vármegye I-es tabellát a hibátlan, legutóbb a Várpalotát két vállra fektető úrkútiak vezették, négy sikerrel és egy döntetlennel állt mögöttük a szintén remek formát mutató Almádi.

Úrkút–Balatonalmádi: vármegyei fociderbi
Öt gólt, izgalmas, fordulatos összecsapást hozott az Úrkút–Balatonalmádi rangadó a labdarúgó vármegyei első osztályban.
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A második fordulóból elhalasztott meccsen Ács Gergő büntetőből szerzett gólját Sáringer Dávid a 28. percben egyenlítette ki, 1-1. Ez volt a félidei állás, majd a fordulás után a házigazda került előnybe, Vér Kristóf találatával. A folytatásban az Almádinak kellett kaparnia a döntetlenért, és a vendégcsapat eredményesen ment előre, a 75. percben Kiss Ádám volt eredményes. Még nem volt vége, a ráadás újabb gólt tartogatott, Balogh Csongor 93. percben szerzett találata rendkívül értékes sikerhez segítette az Almádit, amely megelőzte riválisát a tabellán.

A hétvégén a BSE a Sümeget fogadja, az Úrkút szabadnapos lesz.

Úrkút SK–Balatonalmádi SE megyei fociderbi

Fotók: Nagy Lajos

Úrkút–Balatonalmádi: a vendégek ünnepelhettek

Úrkút SK–Balatonalmádi SE 2-3 (1-1)

Úrkút SK: Gyurmánczi - Varga B., Bencsik, Boromisza D. (Szabados 61.), Udvardi, Kuti, Kádár (Zágor, 61.), Sáringer, Kakas (Vér, 61.), Horváth Cs. (Kopácsi, 86.), Grőber (Szarka 46.). Edző: Boromisza Gábor.

Balatonalmádi SE: Deák - Kiss, Rédling, Hoffer (Varga P., 74.), Ács (Kovács N., 94.), Balatoni, Király, Bóka, Sirhán (Balogh, 65.), Bakó, Jánó (Nagy Á., 84.). Edző: Farkas László.

 

