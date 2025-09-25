30 perce
Na, ilyen egy megyei fociderbi! Öt gól és dráma a végén (képekkel)
Elhalasztott mérkőzést pótolt a labdarúgó vármegyei első osztály két legjobb formában lévő csapata. A Úrkút–Balatonalmádi összecsapás öt gólt hozott, az utolsó a 93. percben született.
Már a hetedik percben előnybe kerültek a vendégek az Úrkút–Balatonalmádi labdarúgórangadón, amelyen két veretlen focicsapat csapott össze egymással. A vármegye I-es tabellát a hibátlan, legutóbb a Várpalotát két vállra fektető úrkútiak vezették, négy sikerrel és egy döntetlennel állt mögöttük a szintén remek formát mutató Almádi.
A második fordulóból elhalasztott meccsen Ács Gergő büntetőből szerzett gólját Sáringer Dávid a 28. percben egyenlítette ki, 1-1. Ez volt a félidei állás, majd a fordulás után a házigazda került előnybe, Vér Kristóf találatával. A folytatásban az Almádinak kellett kaparnia a döntetlenért, és a vendégcsapat eredményesen ment előre, a 75. percben Kiss Ádám volt eredményes. Még nem volt vége, a ráadás újabb gólt tartogatott, Balogh Csongor 93. percben szerzett találata rendkívül értékes sikerhez segítette az Almádit, amely megelőzte riválisát a tabellán.
A hétvégén a BSE a Sümeget fogadja, az Úrkút szabadnapos lesz.
Úrkút SK–Balatonalmádi SE megyei fociderbiFotók: Nagy Lajos
Úrkút–Balatonalmádi: a vendégek ünnepelhettek
Úrkút SK–Balatonalmádi SE 2-3 (1-1)
Úrkút SK: Gyurmánczi - Varga B., Bencsik, Boromisza D. (Szabados 61.), Udvardi, Kuti, Kádár (Zágor, 61.), Sáringer, Kakas (Vér, 61.), Horváth Cs. (Kopácsi, 86.), Grőber (Szarka 46.). Edző: Boromisza Gábor.
Balatonalmádi SE: Deák - Kiss, Rédling, Hoffer (Varga P., 74.), Ács (Kovács N., 94.), Balatoni, Király, Bóka, Sirhán (Balogh, 65.), Bakó, Jánó (Nagy Á., 84.). Edző: Farkas László.