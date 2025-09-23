Vármegyei foci: a Badacsonytomaj hetet vágott

A Balatonfüredi FC II. együttesénél hiába lépett pályára (először) a felnőtt NB III-as csapat vezetőedzője, Szabados Tamás, csak megnehezíteni tudták a Magyarpolány dolgát. A Balatonszepezd az Öskü ellen sem rontott, és megszerezte a harmadik győzelmét a Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság II. vonalában.

Vármegyei foci: az Ősi hazai pályán nyert

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Balatonfüredi FC II.–Magyarpolány SE 1-2 (0-0)

Balatonfüred. V.: Lukács I.

BFC: Heklinger – Szalay, Imre, Magyar, Kozák (Tóth, 84.), Németh (Czilli, 76.), Szabados, Kishalmi, Király, Hideg, Illés. Edző: Szabó Bence.

Magyarpolány: Ódor – Kulman Gy., Kulman B., Vass, Döbrösi, Csipszer (Polt B., 74.), Polt P., (Fillér, 84.), Hardi, Sárkány, Paksi, Juhász. Edző: Kun Szabó Isván.

Balatonszepezd ÖKSC–Gostech PV Öskü FC 2–0 (2–0)

Balatonszepezd. V.: Karsai R.

Balatonszepezd: Radnai (Mészáros D., 46.) – Vati, Humli (Tóth P., 75.), Czipp, Berky (Sifkovics, 90.), Horváth A. (Kovács K., 65.), Zömbik, Mile (Krőmer, 62.), Pál, Mészáros T. (Primusz, 81.), Szokolai.

Öskü: Zimmermann – Horváth R., Szuros V., Hulka, Talián, Szabó G., Csapó, Erdősi (Papp R., 46.), Nagy D. (Budai R., 58.), Hornyák (Marton, 46.), Budai B. Edző: Hornyák Ádám.

Kamond FC–Nemesszalók ESE 1–0 (1–0)

Kamond. V.: Kis-Varga A.

Kamond: Péter P. – Hajmási, Szigeti, Tűű, Szántó (Burján, 85.), Németh P. (Czirók, 67.), Tomor (Nagy J., 46.), Sütő, Dékány, Tóth G., Németh J. A.

Nemesszalók: Bíró – Varga M., Koczka, Dobány, Barabás, Bakonyi A., Dörbrente, Bakonyi J., Réthi, Sági K., Varga J. (Vörös, 70.).

Csabrendek FC–Badacsonytomaji SE 1–7 (1–2)

Csabrendek. V.: Tóth Gy.

Csabrendek: Kovács B. – Arany (Orbán, 46.), Horváth D. (Lukács, 57.), Szabó, Farkas L. (Simon, 77.), Tanai, Pap N. (Hegedűs, 57.), Fazekas, Pap Á. (Molnár G., 71.), Molnár B., Horváth D. Edző: Kozálk Ferenc.

Badacsonytomaj: Filipánics – Kovács M. (Vella, 80.), Giczi (Pál, 71.), Mékli, Csonka, Berlák, Lübkemann, Kiss L., Takács (Szombathelyi, 71.), Farkas D. (Tóth G., 80.), Cséry. Edző: Rétai Szabolcs.

Ősi PSK–Káptalanfa SE 3–1 (3–0)

Ősi. V.: Pintér G.

Ősi: Lencsés – Tordai, Kovács M., Kovács K. (Kelemen, 61.), Simon (Fischer, 65.), Horváth L., Balogh, Szabó, Dunavölgyi (Alföldi, 57.), Kucsera (Holonics, 78.), Rauch (Egyed, 78.).

Káptalanfa: Csordás R. – Orsós (Farkas J., 75.), Antal, Farkas M., Réfi, Busa (Bakos, 46.), Berkes, Pados (Illés, 75.), Csordás M., Kovács M. (Horváth M., 46.), Sás (Preininger, 46.).