Vármegyei foci: a Litér két éves sorozata szakadt meg

Vármegyei III. osztály, labdarúgás

A keleti csoportban akadt a legnagyobb meglepetés. A hétvégén rendezték a Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának ötödik fordulóját, amelyben mind a négy csoportban bőven akadtak gólok és izgalmas mérkőzések.

Balogh Dávid

Vármegyei III. osztály, összefoglaló:

Vármegyei III.osztály: a Balatonalmádi II. csapata öt gólt kapott hazai pályán
Fotó: Nagy Lajos / Napló
Vármegyei III.osztály: a Balatonalmádi II. csapata öt gólt kapott hazai pályán
Fotó: Nagy Lajos / Napló

Északi csoport

Az északi régióban a Borsosgyőr és a Takácsi egyaránt négy góllal biztosította be győzelmét. A Perutz FC II. ugyan szintén négyszer volt eredményes, de ez csupán egy pontot ért számukra.

Eredmények: Ugod SE II.-Nemesgörzsönyi SE 3-3, Nagyteveli SE-Vaszar SE 2-1, Tapolcafői SE-Frutti Drink-Perutz FC II. 4-4, Csót SE-Borsosgyőri ISE 2-4, Kéttornyúlaki SE-Takácsi SE 2-4, Malomsok SE-Adászteveli SE 0-2, Lovászpatona SE-Vanyola SE 3-2.

Keleti csoport

A keleti csoportban a vendégek domináltak. Két kivétellel minden találkozót idegenben szereplő gárda nyert meg. A legnagyobb visszhangot a címvédő Litér SE veresége keltette, hiszen a csapat közel két éven keresztül nem talált legyőzőre bajnoki mérkőzésen. A Litér ezúttal kétgólos előnyről kapott ki a PMTE Peremarton ellen, így a november 2023 óta tartó veretlenségi sorozatuk megszakadt. A Dudar–Csetény szintén emlékezetes meccset produkált, hiszen fölényesen győzte le a Hajmáskért.

Eredmények: PMTE Peremarton-PD Truck Litér SE 3-2, Balatonalmádi SE II.-Atlaskotro-T-BSZ SE 2-5, Jásd SE-Balatonkenesei SK 2-4, Hajmáskéri SE-Dudar-Csetény SE 1-7, Bakonybél SZSE-Tótvázsonyi SE 1-4, Váralja SE-Felsőörsi IKSE 0-4, Bakonynána SE-Várpalotai BSK II. 2-1

Vármegyei foci: nem kímélte ellenfelét a Somló SC

Nyugati csoport

A nyugati kiírásban igazi gólfesztivált rendeztek a csapatok. A Somló SC egészen 14 gólig jutott, míg az Ajka Kristály és a Herend is tíz-tíz találattal zárta mérkőzését. A forduló egyik legkiemelkedőbb egyéni teljesítményét a somlói Korpos Tibor nyújtotta, aki egymaga kilenc gólt szerzett.

Eredmények: Ajka Kristály SE-Szentgál FC 10-2, Marcalgergelyi SE-Bujdos Electric Solar-Kolontár 2-4, Herendi PSK-Apácatorna LC 10-1, Hárskút SE-Nyárád SE 2-1, Mezőlaki SE-Külsővat SE 3-7, Somló SC-Adorjánháza SE 14-1.

Déli csoport

A déli csoportban sem maradtak gólok nélkül a szurkolók. A Balatonakali hazai pályán könnyedén, nyolc gólt lőve diadalmaskodott a sereghajtó Zalahaláp felett.

Eredmények: Balatonakali SE-Zalahalápi ISE 8-0, Nemesvita SE-Káptalantóti LKE 0-0, Kinizsi TE Nagyvázsony-Balatonederics SC 7-0, Taliándörögd SE-Monostorapáti SE 7-0, Lesenceistvánd-Uzsa SE-Tapolcai ÖFC 2-1, Balatonfüredi FC III.-Sümegprágai SE 5-3,


 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
