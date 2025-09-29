szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei foci

2 órája

Már csak egyetlen veretlen csapat maradt a bajnokságban

Címkék#Szentantalfa#vármegye I#foci#Balatonalmádi#Tapolca

Tapolcán tudott nyerni a Szentantalfa, értékes sikert aratott a Zirc, a Balatonalmádi újabb derbin diadalmaskodott. A labdarúgó vármegyei foci első osztály hetedik fordulójában történt.

Horváth Gábor

A Balatonalmádi megerősítette első helyét a vármegyei foci első osztályának a tabelláján. A tópartiak nemrég az Úrkút, most pedig a Sümeg veretlenségét vették el. Így már csak az éllovas nem kapott ki ebben az idényben a vármegye I-ben.

A Balatonalmádi SE nyerte meg a Sümeg VSE elleni rangadót, amelyen két veretlen csapat találkozott, a vármegyei foci első osztályban.
A Balatonalmádi SE nyerte meg a Sümeg VSE elleni rangadót, amelyen két veretlen csapat találkozott, a vármegyei foci első osztályban
Fotó: Nagy Lajos/archív

FC Zirc–BUSC 2-0 (1-0)

Zirc. V.: Szabó. FC Zirc: Nagy M. – Erdősi (Pataki, 78.), Mári, Szöllősi (Maxim, 89.), Bene, Kutasi, Hegyi (Winter, 83.), Szamarasz, Kovács Á., Somogyi, Kovács L. (Gyurcsek, 70.). Balatonfüredi USC: Bognár – Kiliti, Varga, Tóth L. (Juhász, 46.), Kovács S., Dallos, Molnár B. (Nagy A., 67.), Leidl, Simon M. (Simon D., 46.), Karsai, Koltai (Molnár K., 46.). Gólszerzők: Somogyi (33.), Kovács L. (59.).

Pét–Tihany 0-11 (0-2)

Pétfürdő. V.: Vass-Vámosi. Péti MTE: Barna – Csejtei, Némethi (Farkas, 13.), Varga, Nagy R. (Takács, 64.), Solymosi, Horváth (Tóth Cs., 57.), Bagi, Vincze, Jónás, Kovács D. Tihanyi FC: Ágos – Dévényi, Wittmann, Adorján (Hriczu, 64.), Petres, Pápai, Henn (Fehér, 64.), Vojnity, Kovács Á. (Redencki, 57.), Mayer (Szűcs, 57.), Szente (Takács, 64.). Gólszerzők: Petres (39., 63.), Pápai (40., 46., 68., 90.), Vojnity (51.), Kovács Á. (55.), Jónás (70., öngól), Dévényi (73.), Fehér (92.).

Devecser–Csetény SE 0-0

Devecser. V.: Horváth A. Devecser SE: Dróth – Molnár (Csonka, 87.), Veisz, Bukovics, Szabó D. (Horváth M., 61.), Sipos, Bencsik, Király (Szabó K., 67.), Németh (Schilde, 84.), Paksai, Nagy Sz. Csetény SE: Hornich – Danó, Szarvas, Nagy K., Arany, Kalányos, Katóka, Szemmelveisz, Farkas K., Dávid Á., Szehoffner (Horváth M., 57.).

VBSK–Ugod SE 2-2 (2-2)

Várpalota. V.:Karsai. Várpalotai BSK: Kerekes – Gábris (Gáspár, 46.), Uj, Kalapács, Horváth Á. (31.), Borbás (Molnár G., 57.), Kiss Á. (16.), Porkoláb, Ihász (Oroszi, 46.), Gergely (Széplaki, 81.), Auerbach. Ugod SE: Márkus – Sári (43.), Gödri, Szalay, Kiss B. (Kocsis, 70.), Palkovics (Nagy L., 78.), Zsirai, Szécsi (44.), Czere (Nagy Á., 57.), Szivós, Zsoldos (Nagy L., 84.). Gólszerzők: Kiss Á. (16.), Horváth Á. (31.), ill. Sári (43.), Szécsi (44.).

TIAC–Szentantalfa NVSE 1-3 (1-1)

Tapolca, 100 nző. V.: Bódi. TIAC VSE: Vajda – Szekér, Zsiga, Maróti (Piros, 69.), Szőke (Horváth R., 59.), Makacsek-Molnár (4.), Dobján, Kiglics, Marton I., Orbán, Bogdán (Kiss P., 69.).

Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Fülöp (68.), Nagy Zs. (48.), Szigeti (Tislér, 46.), Füle (24., 58.), Varga M. (Piltman, 79.), Csillag (Kovács M., 69.), Stadler, Németh, Slemmer (63.), Vári Kovács (67.). Gólszerzők: Makacsek-Molnár (4.), ill. Füle (24., 58.), Fülöp (68.).

A kiválóan előkészített pályán jól kezdett a hazai csapat, góllal ébresztette a kissé bealvó Antalfát. A gyors találat után visszavett a Tapolca, így nagyobb tere nyílt a játékra a vendégeknek, akik ugyan lassan szövögették támadásaikat, de a „szokásos" Füle-dupla révén a második játékrész első negyedének végére már 2-1-es előnnyel vehettek visszább az amúgy sem túl nagy tempóból. A langyos második félidő derekán Fülöp gólja pontot is tett a meccs végére, mivel a hazai támadásokból hiányzott az átütőerő.

Az egész antalfai közösség jó egészséget, sok boldogságot kíván ezzel a három ponttal a Bor családnak, legifjabb tagjának születése alkalmából.

Jók: senki, ill. mindenki.

Tudósított: Oláh Gergely.

Balatonalmádi–Sümeg 2-0 (1-0)

Balatonalmádi, 150 néző. V.: Ákos D. Balatonalmádi SE: Deák – Kiss, Rédling, Hoffer (Nagy Á., 62.), Ács, Balatoni, Király (Varga, 73.), Sirhán (Balogh, 46.), Bóka, Bakó (Nagy H., 80.), Jánó (Kovács N., 86.).

Sümeg: Szabó Á. – Kocsi (Laczi, 75.), Nedelkó, Gyüre M., Bolla (Csik, 75.), Rédei (Farkas, 46.), Szakonyi (Gyüre, 69.), Fehér, Török, Görhes (Horváth, 85.), Nimsz.

Gólszerzők: Jánó (39.), Balogh (90.).

A forduló rangadóján az első játékrész végén a fölényben játszó hazai csapat Jánó Márton révén szerzett vezetést. A második félidőben kiegyenlítetté vált a játék képe, a sümegiek is eljutottak Deák Zala kapujáig, sőt a hazai kapusnak bravúrt is be kellett mutatni, hogy érintetlen maradjon kapuja. Küzdelmes játékot láthatott a közönség, mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, de gólt a BSE tudott szerezni, Balogh Csongor volt eredményes nem sokkal a lefújás előtt.

Összességében megérdemelten tartotta otthon az Almádi a három pontot a nagy akarattal játszó sümegiek ellenében.

Jók: az egész BSE, illetve Nedelkó, Nimsz.

Tudósított: Jandrasics Gábor.

Az állás, vármegyei foci első osztály

  1. Balatonalmádi SE 19 pont
  2. Úrkút SK 15
  3. Balatonfüredi USC 12
  4. Sümeg VSE 11
  5. Szentantalfai NVSE 9
  6. Várpalotai BSK 9
  7. FC Zirc 8
  8. Tihanyi FC 7
  9. Ugod SE 7
  10. Csetény SE 5
  11. Devecser SE 5
  12. TIAC VSE 1
  13. Péti MTE 0

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu