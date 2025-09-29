1 órája
Már csak egyetlen veretlen csapat maradt a bajnokságban
Tapolcán tudott nyerni a Szentantalfa, értékes sikert aratott a Zirc, a Balatonalmádi újabb derbin diadalmaskodott. A labdarúgó vármegyei foci első osztály hetedik fordulójában történt.
A Balatonalmádi megerősítette első helyét a vármegyei foci első osztályának a tabelláján. A tópartiak nemrég az Úrkút, most pedig a Sümeg veretlenségét vették el. Így már csak az éllovas nem kapott ki ebben az idényben a vármegye I-ben.
FC Zirc–BUSC 2-0 (1-0)
Zirc. V.: Szabó. FC Zirc: Nagy M. – Erdősi (Pataki, 78.), Mári, Szöllősi (Maxim, 89.), Bene, Kutasi, Hegyi (Winter, 83.), Szamarasz, Kovács Á., Somogyi, Kovács L. (Gyurcsek, 70.). Balatonfüredi USC: Bognár – Kiliti, Varga, Tóth L. (Juhász, 46.), Kovács S., Dallos, Molnár B. (Nagy A., 67.), Leidl, Simon M. (Simon D., 46.), Karsai, Koltai (Molnár K., 46.). Gólszerzők: Somogyi (33.), Kovács L. (59.).
Pét–Tihany 0-11 (0-2)
Pétfürdő. V.: Vass-Vámosi. Péti MTE: Barna – Csejtei, Némethi (Farkas, 13.), Varga, Nagy R. (Takács, 64.), Solymosi, Horváth (Tóth Cs., 57.), Bagi, Vincze, Jónás, Kovács D. Tihanyi FC: Ágos – Dévényi, Wittmann, Adorján (Hriczu, 64.), Petres, Pápai, Henn (Fehér, 64.), Vojnity, Kovács Á. (Redencki, 57.), Mayer (Szűcs, 57.), Szente (Takács, 64.). Gólszerzők: Petres (39., 63.), Pápai (40., 46., 68., 90.), Vojnity (51.), Kovács Á. (55.), Jónás (70., öngól), Dévényi (73.), Fehér (92.).
Devecser–Csetény SE 0-0
Devecser. V.: Horváth A. Devecser SE: Dróth – Molnár (Csonka, 87.), Veisz, Bukovics, Szabó D. (Horváth M., 61.), Sipos, Bencsik, Király (Szabó K., 67.), Németh (Schilde, 84.), Paksai, Nagy Sz. Csetény SE: Hornich – Danó, Szarvas, Nagy K., Arany, Kalányos, Katóka, Szemmelveisz, Farkas K., Dávid Á., Szehoffner (Horváth M., 57.).
VBSK–Ugod SE 2-2 (2-2)
Várpalota. V.:Karsai. Várpalotai BSK: Kerekes – Gábris (Gáspár, 46.), Uj, Kalapács, Horváth Á. (31.), Borbás (Molnár G., 57.), Kiss Á. (16.), Porkoláb, Ihász (Oroszi, 46.), Gergely (Széplaki, 81.), Auerbach. Ugod SE: Márkus – Sári (43.), Gödri, Szalay, Kiss B. (Kocsis, 70.), Palkovics (Nagy L., 78.), Zsirai, Szécsi (44.), Czere (Nagy Á., 57.), Szivós, Zsoldos (Nagy L., 84.). Gólszerzők: Kiss Á. (16.), Horváth Á. (31.), ill. Sári (43.), Szécsi (44.).
TIAC–Szentantalfa NVSE 1-3 (1-1)
Tapolca, 100 nző. V.: Bódi. TIAC VSE: Vajda – Szekér, Zsiga, Maróti (Piros, 69.), Szőke (Horváth R., 59.), Makacsek-Molnár (4.), Dobján, Kiglics, Marton I., Orbán, Bogdán (Kiss P., 69.).
Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Fülöp (68.), Nagy Zs. (48.), Szigeti (Tislér, 46.), Füle (24., 58.), Varga M. (Piltman, 79.), Csillag (Kovács M., 69.), Stadler, Németh, Slemmer (63.), Vári Kovács (67.). Gólszerzők: Makacsek-Molnár (4.), ill. Füle (24., 58.), Fülöp (68.).
A kiválóan előkészített pályán jól kezdett a hazai csapat, góllal ébresztette a kissé bealvó Antalfát. A gyors találat után visszavett a Tapolca, így nagyobb tere nyílt a játékra a vendégeknek, akik ugyan lassan szövögették támadásaikat, de a „szokásos" Füle-dupla révén a második játékrész első negyedének végére már 2-1-es előnnyel vehettek visszább az amúgy sem túl nagy tempóból. A langyos második félidő derekán Fülöp gólja pontot is tett a meccs végére, mivel a hazai támadásokból hiányzott az átütőerő.
Az egész antalfai közösség jó egészséget, sok boldogságot kíván ezzel a három ponttal a Bor családnak, legifjabb tagjának születése alkalmából.
Jók: senki, ill. mindenki.
Tudósított: Oláh Gergely.
Balatonalmádi–Sümeg 2-0 (1-0)
Balatonalmádi, 150 néző. V.: Ákos D. Balatonalmádi SE: Deák – Kiss, Rédling, Hoffer (Nagy Á., 62.), Ács, Balatoni, Király (Varga, 73.), Sirhán (Balogh, 46.), Bóka, Bakó (Nagy H., 80.), Jánó (Kovács N., 86.).
Sümeg: Szabó Á. – Kocsi (Laczi, 75.), Nedelkó, Gyüre M., Bolla (Csik, 75.), Rédei (Farkas, 46.), Szakonyi (Gyüre, 69.), Fehér, Török, Görhes (Horváth, 85.), Nimsz.
Gólszerzők: Jánó (39.), Balogh (90.).
A forduló rangadóján az első játékrész végén a fölényben játszó hazai csapat Jánó Márton révén szerzett vezetést. A második félidőben kiegyenlítetté vált a játék képe, a sümegiek is eljutottak Deák Zala kapujáig, sőt a hazai kapusnak bravúrt is be kellett mutatni, hogy érintetlen maradjon kapuja. Küzdelmes játékot láthatott a közönség, mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, de gólt a BSE tudott szerezni, Balogh Csongor volt eredményes nem sokkal a lefújás előtt.
Összességében megérdemelten tartotta otthon az Almádi a három pontot a nagy akarattal játszó sümegiek ellenében.
Jók: az egész BSE, illetve Nedelkó, Nimsz.
Tudósított: Jandrasics Gábor.
Az állás, vármegyei foci első osztály
- Balatonalmádi SE 19 pont
- Úrkút SK 15
- Balatonfüredi USC 12
- Sümeg VSE 11
- Szentantalfai NVSE 9
- Várpalotai BSK 9
- FC Zirc 8
- Tihanyi FC 7
- Ugod SE 7
- Csetény SE 5
- Devecser SE 5
- TIAC VSE 1
- Péti MTE 0