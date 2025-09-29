Már csak egyetlen veretlen csapat maradt a bajnokságban

A Balatonalmádi megerősítette első helyét a vármegyei foci első osztályának a tabelláján. A tópartiak nemrég az Úrkút, most pedig a Sümeg veretlenségét vették el. Így már csak az éllovas nem kapott ki ebben az idényben a vármegye I-ben.

A Balatonalmádi SE nyerte meg a Sümeg VSE elleni rangadót, amelyen két veretlen csapat találkozott, a vármegyei foci első osztályban

Fotó: Nagy Lajos/archív

FC Zirc–BUSC 2-0 (1-0)

Zirc. V.: Szabó. FC Zirc: Nagy M. – Erdősi (Pataki, 78.), Mári, Szöllősi (Maxim, 89.), Bene, Kutasi, Hegyi (Winter, 83.), Szamarasz, Kovács Á., Somogyi, Kovács L. (Gyurcsek, 70.). Balatonfüredi USC: Bognár – Kiliti, Varga, Tóth L. (Juhász, 46.), Kovács S., Dallos, Molnár B. (Nagy A., 67.), Leidl, Simon M. (Simon D., 46.), Karsai, Koltai (Molnár K., 46.). Gólszerzők: Somogyi (33.), Kovács L. (59.).

Pét–Tihany 0-11 (0-2)

Pétfürdő. V.: Vass-Vámosi. Péti MTE: Barna – Csejtei, Némethi (Farkas, 13.), Varga, Nagy R. (Takács, 64.), Solymosi, Horváth (Tóth Cs., 57.), Bagi, Vincze, Jónás, Kovács D. Tihanyi FC: Ágos – Dévényi, Wittmann, Adorján (Hriczu, 64.), Petres, Pápai, Henn (Fehér, 64.), Vojnity, Kovács Á. (Redencki, 57.), Mayer (Szűcs, 57.), Szente (Takács, 64.). Gólszerzők: Petres (39., 63.), Pápai (40., 46., 68., 90.), Vojnity (51.), Kovács Á. (55.), Jónás (70., öngól), Dévényi (73.), Fehér (92.).

Devecser–Csetény SE 0-0

Devecser. V.: Horváth A. Devecser SE: Dróth – Molnár (Csonka, 87.), Veisz, Bukovics, Szabó D. (Horváth M., 61.), Sipos, Bencsik, Király (Szabó K., 67.), Németh (Schilde, 84.), Paksai, Nagy Sz. Csetény SE: Hornich – Danó, Szarvas, Nagy K., Arany, Kalányos, Katóka, Szemmelveisz, Farkas K., Dávid Á., Szehoffner (Horváth M., 57.).

VBSK–Ugod SE 2-2 (2-2)

Várpalota. V.:Karsai. Várpalotai BSK: Kerekes – Gábris (Gáspár, 46.), Uj, Kalapács, Horváth Á. (31.), Borbás (Molnár G., 57.), Kiss Á. (16.), Porkoláb, Ihász (Oroszi, 46.), Gergely (Széplaki, 81.), Auerbach. Ugod SE: Márkus – Sári (43.), Gödri, Szalay, Kiss B. (Kocsis, 70.), Palkovics (Nagy L., 78.), Zsirai, Szécsi (44.), Czere (Nagy Á., 57.), Szivós, Zsoldos (Nagy L., 84.). Gólszerzők: Kiss Á. (16.), Horváth Á. (31.), ill. Sári (43.), Szécsi (44.).

TIAC–Szentantalfa NVSE 1-3 (1-1)