Mentő vitte el az egyik vendégjátékost, gólfesztivált rendezett a BUSC

Érdekes meccset játszott egymással a Sümeg és a Devecser a vármegyei foci első osztály hatodik fordulójában. Az SVSE az ötödik percben vezetést szerzett, még az első játékrészben fordított a Devecser, de végül a hazaiak örülhettek, hiszen jött egy újabb fordítás, a győztes gól a 89. percben született.

Elképesztő volt a góltermés Balatonfüreden, ahol a BUSC a szebb napokat látott Péti MTE csapatát fogadta a vármegyei foci első osztályban

Fotó: Nagy Lajos/archív

Vármegyei foci első osztály: a hatodik forduló

Balatonfüredi USC–Péti MTE 17-0 (7-0)

Balatonfüred. V.: Kocsis. Balatonfüredi USC: Bognár – Kiliti, Varga (Simon, 46.), Dallos (Juhász, 46.), Tóth L., Radács (Nagy A., 55.), Molnár B., Karsai, Leidl (Molnár K., 55.), Kovács (Poráczki, 55.), Koltai. Edző: Laurinyecz Ákos.

Péti MTE: Bakos A. – Kiss, Németi, Nagy L. (Tóth Cs., 34.), Nagy R., Solymosi, Parrag, Bakos B., Miklósi, Szekér (Csejtei, 46.), Jónás.

Gólszerzők: Molnár B. (11., 67., 92.), Karsai (20., 36., 73.), Leidl (24.), Koltai (30., 37., 48., 77.), Kovács (43.), Tóth L. (59., 63.), Molnár K. (64.), Juhász (71., 78.).

Az első 10 percben három füredi ziccert még hárított Bakos Adrián, a vendégek kapusa, de utána sokszor kiszolgáltatott helyzetbe hozták őt játékostársai.

Beindult a füredi henger és átlagosan öt percenként rezgett a vendégek hálója. Fordulás után is folytatódott a füredi fiatalok fesztiválja, s végül 17-ig meg sem álltak. Óriási volt a tudásbeli és erőnléti különbség a két csapat között.

A vendégek, a cseréket követő sajnálatos sérülések miatt, az utolsó perceket kilenc emberrel játszották le. Sajnálatos, hogy egyik játékosukat mentő szállította el a pályáról.

Jók: az egész Balatonfüred, ill. időnkénti bravúrjaiért, a bekapott 17 gól ellenére Bakos A.

Tudósított: Burka Tibor.

Sümeg VSE–Devecser SE 3-2 (1-2)

Sümeg. V.: Traier. Sümeg VSE: Szabó Á. – Kocsi, Nedelkó, Gyüre (Görhes T., 46.), Bolla, Rédei (Farkas, 46.), Szakonyi (Horváth, 75.), Laczi (Fehér, 46.), Török, Csik (Görhes A., 83.), Nimsz.

Devecser SE: Dróth – Molnár, Nagy Sz. (Bukovics, 73.), Veisz, Szabó D., Sipos, Bencsik, Király (Szabó K., 64.), Schell, Németh (Schilde, 66.), Paksai.

Gólszerzők: Szakonyi (5.), Kocsi (62.), Farkas (89.), ill. Szabó D. (21.), Sipos (31.).