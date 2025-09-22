Visszatért az antalfai szív

A Szentantalfa első hazai sikerét aratta, a Tapolca pedig először tudott pontot szerezni ebben a szezonban. Ez történt a vármegyei foci első osztály hatodik fordulójának vasárnapi játéknapján.

A hatodik forduló vasárnapi játéknapján izgalmas mérkőzéseket rendeztek a vármegyei foci első osztályban. A Tapolca először szerzett pontot

Fotó: Nagy Lajos/archív

Szentantalfa NVSE–FC Zirc 2-1 (0-1)

Szentantalfa, 130 néző. V.: Ákos. Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Dombi, Fülöp, Nagy, Füle, Varga (Tóth, 88.), Csillag (Kovács M., 84.), Stadler, Németh, Slemmer, Vári (Tislér, 52.).

FC Zirc: Nagy M. – Erdősi, Mári, Bene (Liszi, 81.), Kutasi, Hegyi (Maxim, 81.), Szamarasz, Szöllősi (Winter, 59.), Ferencz, Somogyi, Kovács L. (Kovács Á., 72.).

Gólszerzők: Füle (54., 75.), ill. Szamarasz (34.).

Visszatért a katlanba az antalfai szív? Kemény mérkőzés várt a hazai csapatra, hiszen a jó erőkből álló Zirc látogatott Szentantalfára. Az első percektől kialakult a játékkép, meddő vendég labdabirtoklás, gyors hazai átmenetek. Egy eladott labdát váltott gólra a vendég Zirc, miközben a hazai csapat kihagyta a félidő helyzetét. A szünet után még több energiát vitt a pályára a hazai csapat, amely Füle két góljával megfordította a meccset. A végjátékban próbálkozott a Zirc, de biztos lábakon álltak a hazai védők. Értékes győzelmet aratott az NVSE, köszönhetően a rég nem látott antalfai szívnek.

Jók: Füle a mezőny legjobbja, mindenki, ill. Szamarasz.

Tudósított: Dombi G.

Ugod SE–TIAC VSE 3-3 (0-2)

Ugod. V.: Szabó Z. Ugod SE: Márkus – Gödri, Szivós, Palkovics, Szétsi, Czere (Nagy Á., 55.), Szalay (Nagy L., 80.), Kiss B. (Kocsis, 46.), Farkas (Nagy L., 71.), Sári, Zsoldos (Kundi, 46.). Edző: Tóth Ferenc.

TIAC VSE: Rosta – Szekér, Marton, Dobján, Kiglics, Kiss P. (Horváth, 53.), Bogdán (Maróti, 60.), Szőke (Zsámbéki, 73.), Makacsek-Molnár (Piros, 66.), Orbán, Zsiga.

Gólszerzők: Kocsis (52., 64.), Sári (62.), ill. Orbán (3., 39.), Zsiga (72.).

A forduló többi mérkőzéséről itt írtunk.

Így áll a vármegyei foci első osztály