29 perce
Visszatért az antalfai szív
A szentantalfai és az ugodi labdarúgópályán is bőven akadtak izgalmak. A hatodik fordulót rendezték meg a vármegyei foci első osztályban, vasárnap két mérkőzést játszottak.
A Szentantalfa első hazai sikerét aratta, a Tapolca pedig először tudott pontot szerezni ebben a szezonban. Ez történt a vármegyei foci első osztály hatodik fordulójának vasárnapi játéknapján.
Szentantalfa NVSE–FC Zirc 2-1 (0-1)
Szentantalfa, 130 néző. V.: Ákos. Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Dombi, Fülöp, Nagy, Füle, Varga (Tóth, 88.), Csillag (Kovács M., 84.), Stadler, Németh, Slemmer, Vári (Tislér, 52.).
FC Zirc: Nagy M. – Erdősi, Mári, Bene (Liszi, 81.), Kutasi, Hegyi (Maxim, 81.), Szamarasz, Szöllősi (Winter, 59.), Ferencz, Somogyi, Kovács L. (Kovács Á., 72.).
Gólszerzők: Füle (54., 75.), ill. Szamarasz (34.).
Visszatért a katlanba az antalfai szív? Kemény mérkőzés várt a hazai csapatra, hiszen a jó erőkből álló Zirc látogatott Szentantalfára. Az első percektől kialakult a játékkép, meddő vendég labdabirtoklás, gyors hazai átmenetek. Egy eladott labdát váltott gólra a vendég Zirc, miközben a hazai csapat kihagyta a félidő helyzetét. A szünet után még több energiát vitt a pályára a hazai csapat, amely Füle két góljával megfordította a meccset. A végjátékban próbálkozott a Zirc, de biztos lábakon álltak a hazai védők. Értékes győzelmet aratott az NVSE, köszönhetően a rég nem látott antalfai szívnek.
Jók: Füle a mezőny legjobbja, mindenki, ill. Szamarasz.
Tudósított: Dombi G.
Ugod SE–TIAC VSE 3-3 (0-2)
Ugod. V.: Szabó Z. Ugod SE: Márkus – Gödri, Szivós, Palkovics, Szétsi, Czere (Nagy Á., 55.), Szalay (Nagy L., 80.), Kiss B. (Kocsis, 46.), Farkas (Nagy L., 71.), Sári, Zsoldos (Kundi, 46.). Edző: Tóth Ferenc.
TIAC VSE: Rosta – Szekér, Marton, Dobján, Kiglics, Kiss P. (Horváth, 53.), Bogdán (Maróti, 60.), Szőke (Zsámbéki, 73.), Makacsek-Molnár (Piros, 66.), Orbán, Zsiga.
Gólszerzők: Kocsis (52., 64.), Sári (62.), ill. Orbán (3., 39.), Zsiga (72.).
A forduló többi mérkőzéséről itt írtunk.
Így áll a vármegyei foci első osztály
- Úrkút SK 15 pont,
- Balatonalmádi SE 13,
- Balatonfüredi USC 12,
- Sümeg VSE 11,
- Várpalotai BSK 8,
- Szentantalfa NVSE 6,
- Ugod SE 6,
- FC Zirc 5,
- Tihanyi FC 4,
- Csetény SE 4,
- Devecser SE 4,
- TIAC VSE 1,
- Péti MTE 0.