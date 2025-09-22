szeptember 22., hétfő

Foci

4 órája

Visszatért az antalfai szív

Címkék#vármegye I#Szentantalfa NVSE#Tapolca#TIAC VSE

A szentantalfai és az ugodi labdarúgópályán is bőven akadtak izgalmak. A hatodik fordulót rendezték meg a vármegyei foci első osztályban, vasárnap két mérkőzést játszottak.

Horváth Gábor

A Szentantalfa első hazai sikerét aratta, a Tapolca pedig először tudott pontot szerezni ebben a szezonban. Ez történt a vármegyei foci első osztály hatodik fordulójának vasárnapi játéknapján.

A hatodik forduló vasárnapi játéknapján izgalmas mérkőzéseket rendeztek a vármegyei foci első osztályban. A Tapolca először szerzett pontot
Fotó: Nagy Lajos/archív

Szentantalfa NVSE–FC Zirc 2-1 (0-1)

Szentantalfa, 130 néző. V.: Ákos. Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Dombi, Fülöp, Nagy, Füle, Varga (Tóth, 88.), Csillag (Kovács M., 84.), Stadler, Németh, Slemmer, Vári (Tislér, 52.).

FC Zirc: Nagy M. – Erdősi, Mári, Bene (Liszi, 81.), Kutasi, Hegyi (Maxim, 81.), Szamarasz, Szöllősi (Winter, 59.), Ferencz, Somogyi, Kovács L. (Kovács Á., 72.).

Gólszerzők: Füle (54., 75.), ill. Szamarasz (34.).

Visszatért a katlanba az antalfai szív? Kemény mérkőzés várt a hazai csapatra, hiszen a jó erőkből álló Zirc látogatott Szentantalfára. Az első percektől kialakult a játékkép, meddő vendég labdabirtoklás, gyors hazai átmenetek. Egy eladott labdát váltott gólra a vendég Zirc, miközben a hazai csapat kihagyta a félidő helyzetét. A szünet után még több energiát vitt a pályára a hazai csapat, amely Füle két góljával megfordította a meccset. A végjátékban próbálkozott a Zirc, de biztos lábakon álltak a hazai védők. Értékes győzelmet aratott az NVSE, köszönhetően a rég nem látott antalfai szívnek.

Jók: Füle a mezőny legjobbja, mindenki, ill. Szamarasz.

Tudósított: Dombi G.

Ugod SE–TIAC VSE 3-3 (0-2)

Ugod. V.: Szabó Z. Ugod SE: Márkus – Gödri, Szivós, Palkovics, Szétsi, Czere (Nagy Á., 55.), Szalay (Nagy L., 80.), Kiss B. (Kocsis, 46.), Farkas (Nagy L., 71.), Sári, Zsoldos (Kundi, 46.). Edző: Tóth Ferenc.

TIAC VSE: Rosta – Szekér, Marton, Dobján, Kiglics, Kiss P. (Horváth, 53.), Bogdán (Maróti, 60.), Szőke (Zsámbéki, 73.), Makacsek-Molnár (Piros, 66.), Orbán, Zsiga.

Gólszerzők: Kocsis (52., 64.), Sári (62.), ill. Orbán (3., 39.), Zsiga (72.).

A forduló többi mérkőzéséről itt írtunk.

Így áll a vármegyei foci első osztály

  1. Úrkút SK 15 pont,
  2. Balatonalmádi SE 13,
  3. Balatonfüredi USC 12,
  4. Sümeg VSE 11,
  5. Várpalotai BSK 8,
  6. Szentantalfa NVSE 6,
  7. Ugod SE 6,
  8. FC Zirc 5,
  9. Tihanyi FC 4,
  10. Csetény SE 4,
  11. Devecser SE 4,
  12. TIAC VSE 1,
  13. Péti MTE 0.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
