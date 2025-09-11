szeptember 11., csütörtök

Vármegyei foci: fordulatos mérkőzéseket rendeztek

A Hajmáskér és a Bakonyszentkirály is súlyos vereségbe szaladt bele. A hétvégén ismét pályára léptek a Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának csapatai, és több csoportban is gólgazdag, izgalmas mérkőzéseket láthattak a szurkolók.

Fordulatos, gólzáporos hétvégét hozott a Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának újabb fordulója. Az északi csoportban a Kéttornyúlaki SE és a Perutz FC II. is magabiztos győzelmet aratott, keleten a Bakonynána nyolcat rúgott, míg a Hajmáskér és a Bakonyszentkirály súlyos vereséget szenvedett. A nyugati csoportban szinte mindenhol érvényesült a hazai pálya előnye, a Somló SC, a Hárskút és a Külsővat továbbra is hibátlan, délen pedig a Tapolca és a Nagyvázsony is kiütéses diadalt aratott. 

Vármegyei foci: a Balatonalmádi SE második csapata nyolctalálatos mérkőzést vívott
Vármegyei III. osztály

Északi csoport

A Kéttornyúlaki SE magabiztos győzelmet aratott hazai pályán, hiszen öt gólt rámolt be a Vaszar kapujába. A Perutz FC II. is ünnepelhetett: a pápai együttes megszerezte első sikerét az idei szezonban, miután legyőzte az Adásztevelt.

Eredmények: Ugod SE II.–Borsosgyőri ISE 0-1, Frutti Drink-Perutz FC II.–Adászteveli SE 5-1, Kéttornyúlaki SE–Vaszár SE 5-0, Csót SE–Vanyola SE 2-0, Malomsok SE–Takácsi SE 1-3, Tapolcafői SE–Nemesgörzsönyi SE 1-4, Lovászpatona SE–Nagyteveli SE 3-1. 

Keleti csoport

A forduló legnagyobb vereségeit itt jegyezték fel. A Bakonyszentkirály nyolc, a Hajmáskér hét gólt kapott ellenfelétől. A forduló egyik legemlékezetesebb találkozóját a Balatonalmádi II. és a Balatonkenese játszotta: a nyolcgólos meccsen 4–4-es döntetlen született.

Eredmények: PMTE Peremarton–Felsőörsi IKSE 0-2, Balatonalmádi SE II.–Balatonkenesei SK 4-4, Jásd SE–Várpalotai BSK II. 0-2, Hajmáskéri SE–PD Truck Litér SE 0-7, Bakonybél SZSE–Atlaskotro-T-BSZ SE 1-5, Tótvázsonyi SE–Dudar-Csetény SE 4-2, Bakonynána SE–Váralja SE 8-0. 

Nyugati csoport

A nyugati ágon szinte mindenhol a hazai pálya előnye döntött (egy kivétellel). A Herend kapott gól nélkül verte az Adorjánháza SE csapatát. Három kör után továbbra is hibátlan mérleggel áll a Somló SC, a Hárskút és a Külsővat.

Eredmények: Külsővat SE–Nyárád SE 6-2, Somló SC-Kiss Birtok–Ajka Kristály SE 3-2, Marcalgergelyi SE–Apácatorna LC 2-8, Herendi PSK–Adorjánháza SE 4-0, Hárskút SE–Nyirádi KSE 4-2, Mezőlaki SE–Bujdos Electric Solar-Kolontár 4-1. 

Déli csoport

A támadójáték dominált a déli találkozókon is. A TÖFC hétszer zörgette meg a Zalahaláp hálóját, a Nagyvázsony pedig fél tucat gólt szerzett a Monostorapáti ellen.

Eredmények: Révfülöp NKSE–Nemesvita SE 2-0, Balatonakali SE–Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE 3-3, Tapolcai ÖFC–Zalahalápi ISE 7-0, Taliándörögd SE–Sümegprágai SE 3-0, Kinizsi TE Nagyvázsony–Monostorapáti SE 6-0, Lesenceistvánd-Uzsa SE–Balatonederics SC 1-1, Balatonfüredi FC III.–Káptalantóti LKE 1-2.


 

 

