Vármegyei foci: gálázott az Úrkút

Vármegyei I. osztály, 3. forduló

Vármegyei foci: a fehér mezes Zirc gól nélküli döntetlent játszott a Várpalotával

Archív fotó: Nagy Lajos / Napló

FC Zirc–Várpalotai BSK 0–0 (0–0)

Zirc. V.: Nagy J.

FC Zirc: Nagy M. – Erdősi, Ferencz, Hegyi, Hornyacsek (Kovács L., 77.), Winter (Pataki, 60.), Szamarasz, Bene (Maxim, 83.), Szöllősi, Somogyi, Gyurcsek.

Várpalotai BSK: Mocher – Gábris (Bolla, 59.), Kalapács, Borbás, Ihász, Gáspár, Uj, Gergely (sárga 67.), Molnár (Kiss Á., 81.), Auerbach, Szenyéri (Porkoláb, 46.). Edző: Wellesz Péter.



Péti MTE–Úrkút SK 1–11 (0–2)

Pét. V.: Szabó Z.

Péti MTE: Bakos A., Nagy L., Nagy R. (Csejtei, 68.), Farkas P., Nagy R. T., Rados, Bakos B., Bagi, Miklósi, Szekér, Jónás.

Úrkút SK: Kádár – Zágor (Bencsik Á., 46.), Varga (Pej, 65.), Husvéth, Szarka (Grőber, 46.), Vér, Kuti, Sáringer, Horváth Cs. (Boromisza, 46.), Szedlacsek, Bencsik Á. Edző: Boromisza Gábor.



Balatonalmádi SE–Ugod SE 5–1 (3–0)

Balatonalmádi. V.: Kocsis A.

Balatonalmádi SE: Deák – Kiss Á. (Kovács N., 57.), Rédling, Hoffer (Kovács Zs., 57.), Ács (Nagy H., 66.), Balatoni (Balogh, 46.), Király, Bóka, Sirhán (Cser, 46.), Bakó, Jánó. Edző: Farkas László.

Ugod SE: Márkus – Palkovics, Zsirai (Nagy L., 66.), Szécsi, Szalay, Czere (Sipőcz, 52.), Szivós, Nagy Á. (Nagy L., 46.), Farkas (Kocsis, 75.), Kundi, Zsoldos (Fonyódi, 52.).

Borongós, esős időben indult a mérkőzés, amelyen a hazaiak az első perctől kezdve magukhoz ragadták a kezdeményezést, a vendégek védekezésre rendezkedtek be. Nem sokat kellett várni az első almádi gólra, amit Király Dávid a 10. percben szerzett. Ezt követően Jánó Márton, majd Sirhán Magor is eredményes volta, aki élete első felnőtt találatát érte el. Fordulás után a 46. percben Hoffer Levente távoli lövésből volt eredményes, majd Király Dávid növelte a hazaiak előnyét. Az Ugod SE egy jogosan megítélt büntetőből Palkovics Dávid révén szépített.

Jók: mindenki, illetve Márkus, Zsirai.

Tudósított: Jandrasics Gábor



Devecser SE–Szentantalfa NVSE 2–1 (2–0)

Devecser. V.: Nedvesi R.

Devecser SE: Dróth – Molnár P., Keringer (Németh B., 75.), Veisz, Bukovics, Szabó D. (Szabó K., 72.), Sipos, Bencsik, Király (Schell, 46.), Paksai, Horváth M. (Csonka, 83.).

Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Dombi (Tislér, 65.), Fülöp, Füle, Szigeti, Németh K., Stadler, Németh B., Slemmer, Piltman (Rehus, 75.), Varga.