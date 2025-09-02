46 perce
Vármegyei foci: gálázott az Úrkút
A legutóbbi hétvégén is izgalmas meccseket rendeztek. A Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában az Úrkút tizenegyszer volt eredményes, a Balatonalmádi pedig ötször. A Csetény egy rendkívül izgalmas mérkőzést vívott a Balatonfüreddel.
Vármegyei I. osztály, 3. forduló
FC Zirc–Várpalotai BSK 0–0 (0–0)
Zirc. V.: Nagy J.
FC Zirc: Nagy M. – Erdősi, Ferencz, Hegyi, Hornyacsek (Kovács L., 77.), Winter (Pataki, 60.), Szamarasz, Bene (Maxim, 83.), Szöllősi, Somogyi, Gyurcsek.
Várpalotai BSK: Mocher – Gábris (Bolla, 59.), Kalapács, Borbás, Ihász, Gáspár, Uj, Gergely (sárga 67.), Molnár (Kiss Á., 81.), Auerbach, Szenyéri (Porkoláb, 46.). Edző: Wellesz Péter.
Péti MTE–Úrkút SK 1–11 (0–2)
Pét. V.: Szabó Z.
Péti MTE: Bakos A., Nagy L., Nagy R. (Csejtei, 68.), Farkas P., Nagy R. T., Rados, Bakos B., Bagi, Miklósi, Szekér, Jónás.
Úrkút SK: Kádár – Zágor (Bencsik Á., 46.), Varga (Pej, 65.), Husvéth, Szarka (Grőber, 46.), Vér, Kuti, Sáringer, Horváth Cs. (Boromisza, 46.), Szedlacsek, Bencsik Á. Edző: Boromisza Gábor.
Balatonalmádi SE–Ugod SE 5–1 (3–0)
Balatonalmádi. V.: Kocsis A.
Balatonalmádi SE: Deák – Kiss Á. (Kovács N., 57.), Rédling, Hoffer (Kovács Zs., 57.), Ács (Nagy H., 66.), Balatoni (Balogh, 46.), Király, Bóka, Sirhán (Cser, 46.), Bakó, Jánó. Edző: Farkas László.
Ugod SE: Márkus – Palkovics, Zsirai (Nagy L., 66.), Szécsi, Szalay, Czere (Sipőcz, 52.), Szivós, Nagy Á. (Nagy L., 46.), Farkas (Kocsis, 75.), Kundi, Zsoldos (Fonyódi, 52.).
Borongós, esős időben indult a mérkőzés, amelyen a hazaiak az első perctől kezdve magukhoz ragadták a kezdeményezést, a vendégek védekezésre rendezkedtek be. Nem sokat kellett várni az első almádi gólra, amit Király Dávid a 10. percben szerzett. Ezt követően Jánó Márton, majd Sirhán Magor is eredményes volta, aki élete első felnőtt találatát érte el. Fordulás után a 46. percben Hoffer Levente távoli lövésből volt eredményes, majd Király Dávid növelte a hazaiak előnyét. Az Ugod SE egy jogosan megítélt büntetőből Palkovics Dávid révén szépített.
Jók: mindenki, illetve Márkus, Zsirai.
Tudósított: Jandrasics Gábor
Devecser SE–Szentantalfa NVSE 2–1 (2–0)
Devecser. V.: Nedvesi R.
Devecser SE: Dróth – Molnár P., Keringer (Németh B., 75.), Veisz, Bukovics, Szabó D. (Szabó K., 72.), Sipos, Bencsik, Király (Schell, 46.), Paksai, Horváth M. (Csonka, 83.).
Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Dombi (Tislér, 65.), Fülöp, Füle, Szigeti, Németh K., Stadler, Németh B., Slemmer, Piltman (Rehus, 75.), Varga.
Vármegyei foci: fontos pontokat szerzett a Devecser
Sümeg VSE–Tihanyi FC 1–1 (0–0)
Sümeg. V.: Horváth A.
Sümeg VSE: Szabó Á. – Kocsi, Nedelkó, Fehér B. (Laczi, 55.), Gyüre, Farkas (Görhes, 66.), Rédei, Szakonyi, Török, Görhes T., Csik (Gyüre, 46.).
Tihanyi FC: Auerbach – Dévényi, Petres, Fehér D. (Mayer, 79.), Henn, Redencki (Wittmann, 84.), Vojnity, Takács, Hidegheti (Pápai, 59.), Hriczu (Kovács Á., 68.), Szente. Edző: László Gábor Zsolt.
Közepes színvonalú, küzdelmes mérkőzés. Mindkét csapat támadólag lépett fel. A hazaiak többet birtokolták a labdát, rendre vezették a támadásokat, azonban igazi helyzetig nem jutottak el. A vendégek szórványos ellentámadásokkal próbálkoztak, eredménytelenül. A második játékrészben továbbra is a vendégek térfelén folyt inkább a játék, azonban a vendégeknek sikerült előnyt szerezni a 67. percben Henn révén. A hazaiak gyorsan reagáltak, a 70. percben Nedelkó találatával egalizáltak. A hátralévő időben a hazaiak domináltak. Szervezett, jó védekező, támadó játékukkal több ziccert dolgoztak ki, amelyeket koncentráció hiányában nem tudtak eredményesen befejezni. Két támadó szellemű csapat, meggyőző játék, végig lüktető iram, szép megoldások, lehetőségek mindkét oldalon, reális eredmény az izgalmas mérkőzésen!
Jók: Szabó Ádám, Nedelkó János, Török Gergő, Görhes Tamás, illetve Dévényi Márk, Vojnity Viktor, Szente Dávid.
Tudósított: Fazekas László.
Csetény SE–Balatonfüredi USC 3–4 (2–1)
Csetény. V.: Kerekes D.
Csetény SE: Danó – Szarvas, Juhász D., Szántó, Nagy K., Szemmelveisz (Horváth M., 59.), Arany, Kalányos, Farkas K. (Katóka, 46.), Dávid Á., Hornich. Edző: Nagy László.
Balatonfüredi USC: Bognár – Varga Á., Dallos, Tóth L., Koltai (Molnár K., 54.), Molnár B. (Simon D., 65.), Simon M., Karsai (Nagy A., 46.), Leidl, Juhász I. (Kiliti 46.), Kovács S. Edző: Laurinyecz Ákos.
A bajnokság élmezőnye:
- Sümeg VSE 7 pont
- Úrkút SK 6 pont (egy meccsel kevesebbet játszott)
- Balatonfüredi USC 6 pont.