Vármegyei foci: hibátlan maradt az Úrkút

FC Zirc-Ugod SE 2-2 (0-0)

Zirc. V.: Kerekes D.

Zirc: Nagy – Erdősi, Mári, Pataki (Liszi, 46.), Bene, Kutasi, Hegyi, Winter (Maxim, 64.), Szamarasz, Kovács Á. (Kovács L. 46.), Gyurcsek.

Ugod SE: Márkus – Sári, Gödri, Kiss B. (Nagy Le., 68.), Palkovics, Szécsi, Czere (Nagy Lá., 75.) Szivós, Farkas (Kocsis, 84.), Kundi, Zsoldos (Nagy Á., 68.). Edző: Tóth Ferenc.

Dramatikus végjáték kísérte a zirci találkozót. A vendég ugodiak a 82. percben még kétgólos előnyben futballoztak, ám a hajrában két büntetőt is ítélt a játékvezető a hazaiak javára. Ezeket a Zirc értékesítette, így 2–2-re mentette a mérkőzést.

Péti MTE-Szentantalfai NVSE 1-6 (0-4)

Pétfürdő. V.: Bódi A.

Péti MTE: Barna – Vincze (Csejtei, 35.), Németh I. M. (Farkas P., 66.), Varga Á., Nagy L. K., Rados, Bagi, Miklósi, Jónás, Kovács D., Kiss R. (Tóth Cs., 51.).

Szentantalfai NVSE: Rehus – Dombi (Tóth Kr., 78.), Fülöp, Nagy Zs. A., Füle A. L., (Németh K., 46.), Csillag, Stadler, Godány, Németh B., Slemmer, Vári Kovács. Edző: Polonkai Csaba.

A játéknap egyik legsimább összecsapását Szentantalfa hozta. Már az első félidő végén 0–4-et mutatott az eredményjelző, és a második játékrészben sem engedte ki kezéből az irányítást a vendégcsapat. Végül megszerezték idei első győzelmüket, a siker legnagyobb részese pedig a mesterhármast jegyző Csillag Richárd volt.

TIAC VSE-Úrkút SK 0-5 (0-1)

Tapolca. V.: Kis-Varga Á.

TIAC VSE: Vajda (Rosta, 73.), Szekér, Maróti K. (Maróti M., 45.), Péter B. (Kiss P. E., 60.), Makacsek-Molnár (Zsámbéki, 67.), Horváth R. (Piros K. Zs., 80.), Dobján, Orbán, Marton I. G., Bogdán, Kiglics. Edző: Dobján Krisztián János.

Úrkút SK: Gyurmánczi – Lang, Szabados (Bencsik Á., 20.), Zágor, Varga B. Gy., Szedlacsek, Boromisza (Kádár, 32.), Udvardi, Szarka (Grőber, 65.), Vér, Horváth Cs. Zs.

Az Úrkút magabiztosan gyűjtötte be a három pontot Tapolcán. A bajnokesélyes vendégek negyedik mérkőzésükön is nyertek, így 12 ponttal, hibátlan mérleggel állnak a tabella élén.

Balatonalmádi SE-Balatonfüredi USC 3-0 (1-0)

Balatonalmádi. V.: Ákos D.

Balatonalmádi SE: Deák – Kiss Á., Rédling, Hoffer (Kovács N., 84.), Ács, Balatoni, Király (Nagy H., 84.), Bóka, Sirhán (Varga P., 75.), Nagy Á. (Bakó, 36., majd Balogh, 75.), Jánó. Edző: Farkas László.