Labdarúgás

2 órája

Vármegyei foci: hibátlan maradt az Úrkút

Címkék#labdarúgás megyei I. osztály#labdarúgás foci#veszprém

Balaton-parti rangadón is lehetett szurkolni. A hétvégén rendezték a Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályának ötödik fordulóját, ahol a szurkolók izgalmas és gólgazdag összecsapásokat láthattak. Több találkozó is tartogatott váratlan fordulatokat, miközben az Úrkút továbbra is hibátlan teljesítménnyel vezeti a tabellát.

Balogh Dávid

Vármegyei I. osztály, 5. forduló:

Vármegyei I. osztály: nyert a BSE hazai környezetben
Fotó: Nagy Lajos / Napló
Fotó: Nagy Lajos / Napló

FC Zirc-Ugod SE 2-2 (0-0)
Zirc. V.: Kerekes D.
Zirc: Nagy – Erdősi, Mári, Pataki (Liszi, 46.), Bene, Kutasi, Hegyi, Winter (Maxim, 64.), Szamarasz, Kovács Á. (Kovács L. 46.), Gyurcsek. 
Ugod SE: Márkus – Sári, Gödri, Kiss B. (Nagy Le., 68.), Palkovics, Szécsi, Czere (Nagy Lá., 75.) Szivós, Farkas (Kocsis, 84.), Kundi, Zsoldos (Nagy Á., 68.). Edző: Tóth Ferenc. 

Dramatikus végjáték kísérte a zirci találkozót. A vendég ugodiak a 82. percben még kétgólos előnyben futballoztak, ám a hajrában két büntetőt is ítélt a játékvezető a hazaiak javára. Ezeket a Zirc értékesítette, így 2–2-re mentette a mérkőzést.

Péti MTE-Szentantalfai NVSE 1-6 (0-4)
Pétfürdő. V.: Bódi A.
Péti MTE: Barna – Vincze (Csejtei, 35.), Németh I. M. (Farkas P., 66.), Varga Á., Nagy L. K., Rados, Bagi, Miklósi, Jónás, Kovács D., Kiss R. (Tóth Cs., 51.).

Szentantalfai NVSE: Rehus – Dombi (Tóth Kr., 78.), Fülöp, Nagy Zs. A., Füle A. L., (Németh K., 46.), Csillag, Stadler, Godány, Németh B., Slemmer, Vári Kovács. Edző: Polonkai Csaba.

A játéknap egyik legsimább összecsapását Szentantalfa hozta. Már az első félidő végén 0–4-et mutatott az eredményjelző, és a második játékrészben sem engedte ki kezéből az irányítást a vendégcsapat. Végül megszerezték idei első győzelmüket, a siker legnagyobb részese pedig a mesterhármast jegyző Csillag Richárd volt.

TIAC VSE-Úrkút SK 0-5 (0-1)
Tapolca. V.: Kis-Varga Á.
TIAC VSE: Vajda (Rosta, 73.), Szekér, Maróti K. (Maróti M., 45.), Péter B. (Kiss P. E., 60.), Makacsek-Molnár (Zsámbéki, 67.), Horváth R. (Piros K. Zs., 80.), Dobján, Orbán, Marton I. G., Bogdán, Kiglics. Edző: Dobján Krisztián János.

Úrkút SK: Gyurmánczi – Lang, Szabados (Bencsik Á., 20.), Zágor, Varga B. Gy., Szedlacsek, Boromisza (Kádár, 32.), Udvardi, Szarka (Grőber, 65.), Vér, Horváth Cs. Zs.
Az Úrkút magabiztosan gyűjtötte be a három pontot Tapolcán. A bajnokesélyes vendégek negyedik mérkőzésükön is nyertek, így 12 ponttal, hibátlan mérleggel állnak a tabella élén.

Vármegyei I. osztály: rangadót vívtak

Balatonalmádi SE-Balatonfüredi USC 3-0 (1-0)
Balatonalmádi. V.: Ákos D.
Balatonalmádi SE: Deák – Kiss Á., Rédling, Hoffer (Kovács N., 84.), Ács, Balatoni, Király (Nagy H., 84.), Bóka, Sirhán (Varga P., 75.), Nagy Á. (Bakó, 36., majd Balogh, 75.), Jánó. Edző: Farkas László.

Balatonfüredi USC: Hegedűs – Kiliti (Nagy A., 71.), Dallos, Radács, Tóth L., Kovács S. (Simon D. T., 84.), Leidl, Molnár B. (Molnár K., 60.), Simon M. (Koltai, 66.), Karsai, Juhász (Varga Á., 46.). Edző: Laurinyecz Ákos.

A Balaton-parti rangadón az hazaiak bizonyultak jobbnak. Laurinyecz Ákos együttese háromgólos vereséget szenvedett, a Balatonalmádi SE pedig értékes győzelemmel erősítette pozícióját.

Csetény SE-Sümeg VSE 1-1 (0-0)
Csetény. V.: Győry P.
Csetény SE: Hornich – Szarvas, Juhász D., Szántó, Nagy K. (Szehoffner, 81.), Kaufman (Horváth M., 46.), Arany, Kalányos, Katóka, Farkas K. (Danó, 81.), Dávid Á. Edző: Nagy László.

Sümeg VSE: Szabó – Nedelkó, Nimsz (Horváth A., 83.), Gyüre, Farkas P. (Fehér, 67.), Bolla, Rédei, Szakonyi, Laczi (Kocsi, 46.), Török (Görhes A., 83.), Görhes T. Edző: Szabó Zoltán.

A forduló egyik legkiélezettebb mérkőzésén sokáig gól nélküli csata zajlott. A második félidő elején a vendég sümegiek Nimsz révén szerezték meg a vezetést, ám három perccel később Farkas találata kiegyenlítette az állást. A hátralévő időben mindkét fél hajtott a győzelemért, de az 1–1-es döntetlen igazságos végeredménynek bizonyult.

A bajnokság élmezőnye: 

  1. Úrút SK 12 pont
  2. Balatonalmádi SE 10,
  3. Balatonfüredi USC 9.

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
