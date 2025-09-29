szeptember 29., hétfő

Futball

3 órája

Hetvenkét éves kapussal nyert 9-1-re a megyei focicsapat (+ videó)

Címkék#kapu#Vármegye III#Adorjánháza SE#Trollfoci#Szentgál FC#Egri József

Józsi bácsi egy félidőt kapott a kiütéses sikert arató csapatban. A vármegyei foci harmadik vonalban szereplő Szentgál 72 éves játékosa csak egy gólt kapott, míg társai ontották a találatokat.

Horváth Gábor

Az Adorjánházát fogadta a Szentgál FC a vármegyei foci harmadosztály nyugati csoportjában. A hazaiak kapuját Egri József, Józsi bácsi védte, aki idén nyáron töltötte be a 72. életévét.

Vármegyei foci: 72 éves kapus védett
Hetvenkét évesen a kezdőcsapatban kapott helyet Egri József, aki a Szentgál színeiben győztes együttes tagja volt vármegyei foci harmadosztályban
Forrás: Facebook/Trollfoci

Az első félidőben szerepet kapó örökifjú hálóőr remek teljesítményt nyújtott, csak egyszer kapitulált, míg társai ontották a gólokat. A Szentgál már az első percben a kapuba talált, majd összesen kilencszer volt eredményes. A vendégek dolgát nem könnyítette meg, hogy a második játékrészben két játékosuk is a kiállítás sorsára jutott.

Ez volt a Szentgál első sikere a bajnokságban ebben az idényben. A tabella itt böngészhető.

Vármegyei foci: nemcsak a húszéveseké a világ

A vármegyei futballban nem ritkaság, hogy az idősebbek is szerepelt kapnak, persze a 70 feletti nagypályás fociteljesítmény mindenképpen óriási elismerést érdemel. Lapunk korábban többször is írt Gyevnár Kálmánról, aki 75 évesen akasztotta szögre a stoplist.

Szentgál FC–Adorjánháza SE 9-1 (5-1)

Szentgál. Szentgál: Egri (Kasler, 46.) – Sass, Dabronoki A., Szórádi, Volf (Gombás Kr., 76.), Horváth T. (Németh, 59.), Tóth (Barcza, 66.), Pogasics (Neubauer, 46.), Vígh, Dabronaki Á. (Gombás P., 66.), Horváth E.

Adorjánháza: Hufnagel – Bende, Ferenczy (Mecséri, 59.), Pethő (Barcza, 59.), Szalóky, Kredics, Kovács, Farkas, Kolompár, Mezei, Szeness (Márkus, 46.).

Gólszerzők: Dabronaki Á. (1., 18., 28.), Tóth (5., 71.), Pogasics (36.), Horváth T. (56.), Gombás P. (78., 83.), ill. Pethő (20.).
Kiállítva: Farkas (55.), Horváth E. (59.).

 

