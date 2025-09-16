A hajrában fordítottak a tomajiak a négy piros lapot hozó meccsen

Egy 93. percben szerzett góllal nyert a sokáig hátrányban játszó Badacsonytomaj a Kamond ellen a vármegyei foci második vonalban. A mérkőzés négy piros lapot hozott.

A harmadik fordulót rendezték meg a vármegyei foci második vonalban, amelynek tabelláját a badacsonytomajiak vezetik. Az Ősi továbbra is pont nélkül áll

Fotó: Nagy Lajos/archív

A harmadik játéknapon a Balatonszepezd hétszer talált a kapuba, a Nemesszalók első sikerét aratta.

Vármegyei foci másodosztály: a harmadik forduló eredményei

Badacsonytomaji SE–Kamond FC 2-1 (0-1)

Badacsonytomaj. V.: Vass-Vámosi. Badacsonytomaji SE: Filipánics – Kovács, Mékli, Csík (Szombathelyi, 67.), Csonka, Hegedűs (Berlák, 33.), Ódor, Lübkemann, Kiss, Takács (Farkas G., 60.), Cséry.

Kamond FC: Péter – Hajmási, Tűű, Nagy, Németh J., Burján, Németh P. (Szigeti, 46.), Tomor, Závecz (Varga P., 78.), Sütő (Tóth M., 56.), Tóth G. (Czirók, 67.).

Gólszerzők: Ódor (80.), Berlák (93.), ill. Németh J. (10.)

Kiállítva: Ódor (83.), ill. Nagy R. (81.), Tóth M. (83.), Burján (87.).

Magyarpolány SE–Csabrendek FC 3-1 (2-0)

Magyarpolány. V.: Traier. Meta-Léra Magyarpolány SE: Paksi Á. – Kulman Gy., Vass, Polt B. (Fillér, 69.), Paksi Á., Csipszer (2), Polt P., Döbrösi, Kulman B., Hardi, Sárkány.

Csabrendek FC: Kovács – Horváth D. (Nagy A., 79.), Pap Á., Szabó K., Farkas L., Tanai, Fazekas, Molnár B., Horváth D., Molnár G. (Nyers, 61.), Pap N. (Hegedűs, 63.).

Gólszerzők: Csipszer (25., 28.), Hardi (56.), ill. Szabó K. (90.).

Balatonszepezd ÖKSC–Balatonfüredi FC II. 7-1 (4-0)

Balatonszepezd. V.: Takács G. Balatonszepezd: Radnai (Mészáros D., 46.) – Vati, Berky, Humli (Tóth P., 46.), Kovács (Krómer, 46.), Czipp (Primusz, 62.), Horváth A. (Borbély, 46.), Mile (Róka, 64.), Zömbik, Pál (Kiss J., 46.), Szokolai.

Balatonfüredi FC II.: Heklinger – Szalay (Tóth M., 54.), Horváth Zs., Németh, Jaros, Király (Czvetkó, 65.), Czilli (Lénárt, 74.), Krámli, Bakos, Illés (Angyal, 46.), Bukreiev.

Gólszerzők: Kovács (4.), Pál (9.), Zömbik (25., 39.), Czipp (49.), Borbély (51.), Berky (60.), ill. Németh (66.).

Gostech PV Öskü FC–Káptalanfa SE 0-1 (0-1)

Öskü. V.: Szabó Z. Gostech PV Öskü: Zimmermann – Horváth R. (Talián, 60.), Jancsek (Hornyák, 88.), Hulka, Szabó G., Csapó, Zsupék (Janás, 57.), Papp, Budai, Nagy D. (Bódis, 83.), Marton.

Káptalanfa: Csordás R. – Orsós, Antal, Farkas M., Preininger, Réfi, Berkes, Pados, Csordás M., Kovács, Sás (Horváth M., 61.).