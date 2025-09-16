szeptember 16., kedd

Vármegye II

1 órája

A hajrában fordítottak a tomajiak a négy piros lapot hozó meccsen

Címkék#eredmények#foci#Gostech PV Öskü FC#Badacsonytomaji#Balatonfüredi FC II

Továbbra is száz százalékos a Badacsonytomaj, amelynek ezúttal nem volt könnyű dolga. A harmadik fordulót rendezték meg a vármegyei foci másodosztályban.

Horváth Gábor

Egy 93. percben szerzett góllal nyert a sokáig hátrányban játszó Badacsonytomaj a Kamond ellen a vármegyei foci második vonalban. A mérkőzés négy piros lapot hozott.

Vármegyei foci: a második vonal eredményei
A harmadik fordulót rendezték meg a vármegyei foci második vonalban, amelynek tabelláját a badacsonytomajiak vezetik. Az Ősi továbbra is pont nélkül áll
Fotó: Nagy Lajos/archív

A harmadik játéknapon a Balatonszepezd hétszer talált a kapuba, a Nemesszalók első sikerét aratta.

Vármegyei foci másodosztály: a harmadik forduló eredményei

Badacsonytomaji SE–Kamond FC 2-1 (0-1)

Badacsonytomaj. V.: Vass-Vámosi. Badacsonytomaji SE: Filipánics – Kovács, Mékli, Csík (Szombathelyi, 67.), Csonka, Hegedűs (Berlák, 33.), Ódor, Lübkemann, Kiss, Takács (Farkas G., 60.), Cséry.

Kamond FC: Péter – Hajmási, Tűű, Nagy, Németh J., Burján, Németh P. (Szigeti, 46.), Tomor, Závecz (Varga P., 78.), Sütő (Tóth M., 56.), Tóth G. (Czirók, 67.).

Gólszerzők: Ódor (80.), Berlák (93.), ill. Németh J. (10.)
Kiállítva: Ódor (83.), ill. Nagy R. (81.), Tóth M. (83.), Burján (87.).

Magyarpolány SE–Csabrendek FC 3-1 (2-0)
Magyarpolány. V.: Traier. Meta-Léra Magyarpolány SE: Paksi Á. – Kulman Gy., Vass, Polt B. (Fillér, 69.), Paksi Á., Csipszer (2), Polt P., Döbrösi, Kulman B., Hardi, Sárkány.
Csabrendek FC: Kovács – Horváth D. (Nagy A., 79.), Pap Á., Szabó K., Farkas L., Tanai, Fazekas, Molnár B., Horváth D., Molnár G. (Nyers, 61.), Pap N. (Hegedűs, 63.).

Gólszerzők: Csipszer (25., 28.), Hardi (56.), ill. Szabó K. (90.).

Balatonszepezd ÖKSC–Balatonfüredi FC II. 7-1 (4-0)
Balatonszepezd. V.: Takács G. Balatonszepezd: Radnai (Mészáros D., 46.) – Vati, Berky, Humli (Tóth P., 46.), Kovács (Krómer, 46.), Czipp (Primusz, 62.), Horváth A. (Borbély, 46.), Mile (Róka, 64.), Zömbik, Pál (Kiss J., 46.), Szokolai.
Balatonfüredi FC II.: Heklinger – Szalay (Tóth M., 54.), Horváth Zs., Németh, Jaros, Király (Czvetkó, 65.), Czilli (Lénárt, 74.), Krámli, Bakos, Illés (Angyal, 46.), Bukreiev.
Gólszerzők: Kovács (4.), Pál (9.), Zömbik (25., 39.), Czipp (49.), Borbély (51.), Berky (60.), ill. Németh (66.). 

Gostech PV Öskü FC–Káptalanfa SE 0-1 (0-1)
Öskü. V.: Szabó Z. Gostech PV Öskü: Zimmermann – Horváth R. (Talián, 60.), Jancsek (Hornyák, 88.), Hulka, Szabó G., Csapó, Zsupék (Janás, 57.), Papp, Budai, Nagy D. (Bódis, 83.), Marton.
Káptalanfa: Csordás R. – Orsós, Antal, Farkas M., Preininger, Réfi, Berkes, Pados, Csordás M., Kovács, Sás (Horváth M., 61.).

Gólszerző: Antal (4.).

Nemesszalók ESE–Ősi PSK 4-3 (3-0)
Nemesszalók. V.: Kiss Sz. Nemesszalók: Biró T. – Palkovics, Varga M. (Vörös, 36.), Koczka (Gruber, 86.), Dobány, Tősér, Nagy B., Dörente, Bakonyi, Réthi, Budavári.
Ősi: Egyed – Lencsés, Kelemen, Kovács M., Rauch, Kovács K., Simon, Alföldi, Szántó, Kucsera, Tordai.

Gólszerzők: Budavári (17.), Tősér (19.), Bakonyi (23.), Lencsés (68.), ill. Biró (60. – öngól), Kovács K. (74., 80.).

Az állás

  1. Badacsonytomaji SE 9 pont,
  2. Meta-Léra Magyarpolány SE 7,
  3. Balatonszepezd ÖKSC 6,
  4. Káptalanfa SE 6,
  5. Gostech PV Öskü FC 3,
  6. Csabrendek FC 3,
  7. Nemesszalók ESE 3,
  8. Kamond FC 1,
  9. Balatonfüredi FC II. 0,
  10. Ősi PSK 0

 

