Van, akit már az első forduló után eltiltanak, röpködtek a piros lapok a nyitányon (képekkel)

Elkezdődött a Veszprém vármegyei foci második vonal 2025/2026-os idénye. A Magyarpolány és a Badacsonytomaj magabiztosan nyert otthont, a másik két találkozón vendégsiker született. Az első körben összesen ötször villant a piros lap.

Elkezdődött a vármegyei foci másodosztály 2025/2026-os szezonja. A első fordulóban négy mérkőzést rendeztek meg, képünk a Magyarpolány–Ősi találkozón készült

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Vármegyei foci másodosztály: az első forduló eredményei

Badacsonytomaji SE–Káptalanfa SE 4-1 (1-1)

Badacsonytomaj. V.: Pap. Badacsonytomaji SE: Filipánics – Giczi (Szombathelyi M., 46.), Kovács, Mékli (Szombathelyi F., 86.), Lübkemann, Ódor, Takács, Hegedűs, Cséry, Kiss, Csík (Berlák, 46.).

Káptalanfa SE: Pados – Orsós, Antal, Preininger, Bakos, Réfi (Farkas M., 66.), Busa, Berkes, Csordás, Horváth, Farkas J.

Gólszerzők: Csík (8.), Mékli (70., 79.), Szombathelyi M. (83.), ill. Bakos (19.).

Meta-Léra Magyarpolány SE–Ősi PSK 5-1 (1-0)

Magyarpolány. V.: Takács. Meta-Léra Magyarpolány SE: Paksi Á. – Vass, Polt B. (Fillér, 81.), Paksi Áb., Csipszer, Polt P., Juhász, Döbrösi, Ódor, Kulman, Sárkány.

Ősi PSK: Egyed – Lencsés (Rauch, 46.), Kovács, Simon, Horváth, Tordai, Marton, Fischer, Szántó (Nyevrikel, 62.), Szabó D., Kucsera (Oroszi, 62.).

Gólszerzők: Csipszer (14., 80.), Ódor (59.), Paksi Áb. (83.), Fillér (89.), ill. Oroszi (65.).

Kiállítva: Szabó D. (Ősi, 79.).