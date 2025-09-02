58 perce
Van, akit már az első forduló után eltiltanak, röpködtek a piros lapok a nyitányon (képekkel)
Kemény meccsekkel, sok góllal rajtolt el a szezon. A vármegyei foci mezőnyét tíz csapat alkotja, közülük nyolc mutatkozott be.
Elkezdődött a Veszprém vármegyei foci második vonal 2025/2026-os idénye. A Magyarpolány és a Badacsonytomaj magabiztosan nyert otthont, a másik két találkozón vendégsiker született. Az első körben összesen ötször villant a piros lap.
Vármegyei foci másodosztály: az első forduló eredményei
Badacsonytomaji SE–Káptalanfa SE 4-1 (1-1)
Badacsonytomaj. V.: Pap. Badacsonytomaji SE: Filipánics – Giczi (Szombathelyi M., 46.), Kovács, Mékli (Szombathelyi F., 86.), Lübkemann, Ódor, Takács, Hegedűs, Cséry, Kiss, Csík (Berlák, 46.).
Káptalanfa SE: Pados – Orsós, Antal, Preininger, Bakos, Réfi (Farkas M., 66.), Busa, Berkes, Csordás, Horváth, Farkas J.
Gólszerzők: Csík (8.), Mékli (70., 79.), Szombathelyi M. (83.), ill. Bakos (19.).
Meta-Léra Magyarpolány SE–Ősi PSK 5-1 (1-0)
Magyarpolány. V.: Takács. Meta-Léra Magyarpolány SE: Paksi Á. – Vass, Polt B. (Fillér, 81.), Paksi Áb., Csipszer, Polt P., Juhász, Döbrösi, Ódor, Kulman, Sárkány.
Ősi PSK: Egyed – Lencsés (Rauch, 46.), Kovács, Simon, Horváth, Tordai, Marton, Fischer, Szántó (Nyevrikel, 62.), Szabó D., Kucsera (Oroszi, 62.).
Gólszerzők: Csipszer (14., 80.), Ódor (59.), Paksi Áb. (83.), Fillér (89.), ill. Oroszi (65.).
Kiállítva: Szabó D. (Ősi, 79.).
Magyarpolány SE–Ősi PSK labdarúgó vármegye IIFotók: Nagy Lajos
Balatonfüredi FC II.–Csabrendek FC 1-2 (0-1)
Balatonfüred. V.: Vass-Vámosi. Balatonfüredi FC II.: Bukreiev – Szalay, Kozák (Lovas, 53.), Schalbert, Király, Jaros (Tóth M., 53.), Krámli, Angyal (Németh, 79.), Bakos, Illés, Magyar.
Csabrendek FC: Kovács B. – Horváth D. T. (Nagy, 76.), Pap Á. (Nyers, 90.), Szabó K. (Molnár G., 18.), Farkas, Orbán (Kovács P., 73.), Fazekas, Molnár B., Horváth D. (gk.), Arany D. (Arany R., 64.), Pap N. (Lukács, 55.).
Gólszerzők: Lovas (87.), ill. Horváth D. (9.), Orbán (72.).
Kiállítva: Schalbert (BFC II., 67.), Illés (BFC II., 72.)
Nemesszalók ESE–Gostech PV Öskü FC 2-4 (1-2)
Nemesszalók. V.: Jelenek. Nemesszalók ESE: Bíró (Sági K., 85.) – Varga, Dobány (Sági Károly, 84.), Bakonyi J., Tősér, Barabás (Koczka, 73.), Nagy B., Bakonyi A. (Vörös, 84.), Döbrente, Réthi (Palkovics, 46.), Budavári.
Gostech PV Öskü FC: Jelenek – Szurok (Talián, 69.), Jancsek, Hulka, Szabó (Hornyák G., 84.), Csapó, Erdősi, Papp, Hornyák Á., Nagy D., Marton.
Gólszerzők: Tősér (36.), Barabás (60.), ill. Nagy D. (13., 24.), Talián (76., 77.).
Kiállítva: Budavári (75.), ill. Hornyák Á. (46.).
A Balatonszepezd–Kamond bajnoki mérkőzést december 13-én játsszák.