Futballrajt

58 perce

Van, akit már az első forduló után eltiltanak, röpködtek a piros lapok a nyitányon (képekkel)

Címkék#eredmények#Vármegye II#balatonfüredi fc#Magyarpolány

Kemény meccsekkel, sok góllal rajtolt el a szezon. A vármegyei foci mezőnyét tíz csapat alkotja, közülük nyolc mutatkozott be.

Horváth Gábor

Elkezdődött a Veszprém vármegyei foci második vonal 2025/2026-os idénye. A Magyarpolány és a Badacsonytomaj magabiztosan nyert otthont, a másik két találkozón vendégsiker született. Az első körben összesen ötször villant a piros lap.

Elkezdődött a vármegyei foci másodosztály 2025/2026-os szezonja. A első fordulóban négy mérkőzést rendeztek meg.
Elkezdődött a vármegyei foci másodosztály 2025/2026-os szezonja. A első fordulóban négy mérkőzést rendeztek meg, képünk a Magyarpolány–Ősi találkozón készült
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Vármegyei foci másodosztály: az első forduló eredményei

Badacsonytomaji SE–Káptalanfa SE 4-1 (1-1)

Badacsonytomaj. V.: Pap. Badacsonytomaji SE: Filipánics – Giczi (Szombathelyi M., 46.), Kovács, Mékli (Szombathelyi F., 86.), Lübkemann, Ódor, Takács, Hegedűs, Cséry, Kiss, Csík (Berlák, 46.).

Káptalanfa SE: Pados – Orsós, Antal, Preininger, Bakos, Réfi (Farkas M., 66.), Busa, Berkes, Csordás, Horváth, Farkas J.

Gólszerzők: Csík (8.), Mékli (70., 79.), Szombathelyi M. (83.), ill. Bakos (19.).

Meta-Léra Magyarpolány SE–Ősi PSK 5-1 (1-0)

Magyarpolány. V.: Takács. Meta-Léra Magyarpolány SE: Paksi Á. – Vass, Polt B. (Fillér, 81.), Paksi Áb., Csipszer, Polt P., Juhász, Döbrösi, Ódor, Kulman, Sárkány.

Ősi PSK: Egyed – Lencsés (Rauch, 46.), Kovács, Simon, Horváth, Tordai, Marton, Fischer, Szántó (Nyevrikel, 62.), Szabó D., Kucsera (Oroszi, 62.).

Gólszerzők: Csipszer (14., 80.), Ódor (59.), Paksi Áb. (83.), Fillér (89.), ill. Oroszi (65.).

Kiállítva: Szabó D. (Ősi, 79.).

Magyarpolány SE–Ősi PSK labdarúgó vármegye II

Fotók: Nagy Lajos

Balatonfüredi FC II.–Csabrendek FC 1-2 (0-1)

Balatonfüred. V.: Vass-Vámosi. Balatonfüredi FC II.: Bukreiev – Szalay, Kozák (Lovas, 53.), Schalbert, Király, Jaros (Tóth M., 53.), Krámli, Angyal (Németh, 79.), Bakos, Illés, Magyar.

Csabrendek FC: Kovács B. – Horváth D. T. (Nagy, 76.), Pap Á. (Nyers, 90.), Szabó K. (Molnár G., 18.), Farkas, Orbán (Kovács P., 73.), Fazekas, Molnár B., Horváth D. (gk.), Arany D. (Arany R., 64.), Pap N. (Lukács, 55.).

Gólszerzők: Lovas (87.), ill. Horváth D. (9.), Orbán (72.).

Kiállítva: Schalbert (BFC II., 67.), Illés (BFC II., 72.)

Nemesszalók ESE–Gostech PV Öskü FC 2-4 (1-2)

Nemesszalók. V.: Jelenek. Nemesszalók ESE: Bíró (Sági K., 85.) – Varga, Dobány (Sági Károly, 84.), Bakonyi J., Tősér, Barabás (Koczka, 73.), Nagy B., Bakonyi A. (Vörös, 84.), Döbrente, Réthi (Palkovics, 46.), Budavári.

Gostech PV Öskü FC: Jelenek – Szurok (Talián, 69.), Jancsek, Hulka, Szabó (Hornyák G., 84.), Csapó, Erdősi, Papp, Hornyák Á., Nagy D., Marton.

Gólszerzők: Tősér (36.), Barabás (60.), ill. Nagy D. (13., 24.), Talián (76., 77.).

Kiállítva: Budavári (75.), ill. Hornyák Á. (46.).

A Balatonszepezd–Kamond bajnoki mérkőzést december 13-én játsszák.

 

