A vaszari csatár mesternégyese is kellett a nagy fordításhoz Csóton

Folytatódott a küzdelem a Veszprém vármegyei foci harmadosztályban. Svecz Botond négy gólt szerzett a Vaszar színeiben, csapata fordított Csóton. A nyugati csoport rangadóján hiába vezetett kétszer is a Külsővat, a vendég Somló ünnepelhetett. A déli csoportban tovább menetelt a Nagyvázsony, Taliándörögd, Révfülöp hármas.

Több hibátlan csapat is akad még a vármegyei foci harmadik vonalban, amelynek a negyedik fordulóját rendezték meg az előző hétvégén. Az Ugod (sárga mezben) ezúttal nem tudott pontot szerezni, a Borsosgyőri ISE döntetlent játszott

Fotó: Haraszti Gábor/archív

Vármegyei foci harmadosztály, eredmények

Északi csoport

Nemesgörzsönyi SE–Malomsok SE 3-2, Frutti Drink-Perutz FC II.–Lovászpatona SE 2-1, Adászteveli SE–Tapolcafői SE 2-4, Borsosgyőri ISE–Kéttornyúlaki SE 0-0, Csót SE–Vaszar SE 3-7, Takácsi SE–Ugod SE II. 3-1, Vanyola SE–Nagyteveli SE 0-6.

Az állás: 1. Takácsi SE 12 pont, 2. Kéttornyúlaki SE 10, 3. Nemesgörzsönyi SE 10, 4. Borsosgyőri ISE 10, 5. Lovászpatona SE 9, 6. Frutti Drink-Perutz FC II. 6, 7. Nagyteveli SE 4, 8. Csót SE 4, 9. Ugod SE II. 3, 10. Malomsok SE 3, 11. Vaszar SE 3, 12. Tapolcafői SE 3, 13. Adászteveli SE 1, 14. Vanyola SE 0.

Keleti csoport

Várpalotai BSK II.–Váralja SE 5-2, PD Truck Litér SE–Balatonalmádi SE II. 1-1, PMTE Peremarton–Balatonkenesei SK 2-2, Felsőörsi IKSE–Jásd SE 2-0, Tótvázsonyi SE–Bakonynána SE 0-2, Dudar-Csetény SE–Bakonybél SZSE 5-1, Atlaskotro-T-BSZ SE–Hajmáskéri SE 5-1.

Az állás: 1. Bakonynána SE 12 pont, 2. Felsőörsi IKSE 12, 3. PD Truck Litér SE 10, 4. Várpalotai BSK II. 10, 5. Atlaskotro-T-BSZ SE 9, 6. Balatonkenesei SK 8, 7. Dudar-Csetény SE 6, 8. PMTE Peremarton 5, 9. Tótvázsonyi SE 3, 10. Váralja SE 3, 11. Balatonalmádi SE II. 2, 12. Jásd SE 0, 13. Hajmáskéri SE 0, 14. Bakonybél SZSE 0.

Nyugati csoport

Bujdos Electric Solar-Kolontár–Hárskút SE 3-3, Adorjánháza SE–Ajka Kristály SE 0-3, Külsővat SE–Somló SC - Kiss Birtok 2-4, Nyárád SE–Mezőlaki SE 2-4, Nyirádi KSE–Marcalgergelyi SE 10-0, Szentgál FC–Herendi PSK 2-7.

Az állás: 1. Somló SC-Kiss Birtok 12 pont, 2. Hárskút SE 10, 3. Mezőlaki SE 9, 4. Külsővat SE 9, 5. Herendi PSK 7, 6. Nyirádi KSE 6, 7. Ajka Kristály SE 4, 8. Bujdos Electric Solar-Kolontár 4, 9. Marcalgergelyi SE 4, 10. Apácatorna LC 3, 11. Szentgál FC 1, 12. Adorjánháza SE 0, 13. Nyárád SE 0.