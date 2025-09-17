54 perce
A vaszari csatár mesternégyese is kellett a nagy fordításhoz Csóton
Hiába vezetett a Csót 3-1-re, végül alulmaradt hazai pályán. A Bakonynána és a Felsőörs még továbbra is száz százalékos. A negyedik fordulót rendezték meg a vármegyei foci harmadik vonalban.
Folytatódott a küzdelem a Veszprém vármegyei foci harmadosztályban. Svecz Botond négy gólt szerzett a Vaszar színeiben, csapata fordított Csóton. A nyugati csoport rangadóján hiába vezetett kétszer is a Külsővat, a vendég Somló ünnepelhetett. A déli csoportban tovább menetelt a Nagyvázsony, Taliándörögd, Révfülöp hármas.
Vármegyei foci harmadosztály, eredmények
Északi csoport
Nemesgörzsönyi SE–Malomsok SE 3-2, Frutti Drink-Perutz FC II.–Lovászpatona SE 2-1, Adászteveli SE–Tapolcafői SE 2-4, Borsosgyőri ISE–Kéttornyúlaki SE 0-0, Csót SE–Vaszar SE 3-7, Takácsi SE–Ugod SE II. 3-1, Vanyola SE–Nagyteveli SE 0-6.
Az állás: 1. Takácsi SE 12 pont, 2. Kéttornyúlaki SE 10, 3. Nemesgörzsönyi SE 10, 4. Borsosgyőri ISE 10, 5. Lovászpatona SE 9, 6. Frutti Drink-Perutz FC II. 6, 7. Nagyteveli SE 4, 8. Csót SE 4, 9. Ugod SE II. 3, 10. Malomsok SE 3, 11. Vaszar SE 3, 12. Tapolcafői SE 3, 13. Adászteveli SE 1, 14. Vanyola SE 0.
Keleti csoport
Várpalotai BSK II.–Váralja SE 5-2, PD Truck Litér SE–Balatonalmádi SE II. 1-1, PMTE Peremarton–Balatonkenesei SK 2-2, Felsőörsi IKSE–Jásd SE 2-0, Tótvázsonyi SE–Bakonynána SE 0-2, Dudar-Csetény SE–Bakonybél SZSE 5-1, Atlaskotro-T-BSZ SE–Hajmáskéri SE 5-1.
Az állás: 1. Bakonynána SE 12 pont, 2. Felsőörsi IKSE 12, 3. PD Truck Litér SE 10, 4. Várpalotai BSK II. 10, 5. Atlaskotro-T-BSZ SE 9, 6. Balatonkenesei SK 8, 7. Dudar-Csetény SE 6, 8. PMTE Peremarton 5, 9. Tótvázsonyi SE 3, 10. Váralja SE 3, 11. Balatonalmádi SE II. 2, 12. Jásd SE 0, 13. Hajmáskéri SE 0, 14. Bakonybél SZSE 0.
Nyugati csoport
Bujdos Electric Solar-Kolontár–Hárskút SE 3-3, Adorjánháza SE–Ajka Kristály SE 0-3, Külsővat SE–Somló SC - Kiss Birtok 2-4, Nyárád SE–Mezőlaki SE 2-4, Nyirádi KSE–Marcalgergelyi SE 10-0, Szentgál FC–Herendi PSK 2-7.
Az állás: 1. Somló SC-Kiss Birtok 12 pont, 2. Hárskút SE 10, 3. Mezőlaki SE 9, 4. Külsővat SE 9, 5. Herendi PSK 7, 6. Nyirádi KSE 6, 7. Ajka Kristály SE 4, 8. Bujdos Electric Solar-Kolontár 4, 9. Marcalgergelyi SE 4, 10. Apácatorna LC 3, 11. Szentgál FC 1, 12. Adorjánháza SE 0, 13. Nyárád SE 0.
Déli csoport
Nemesvita SE–Taliándörögd SE 1-2, Zalahalápi ISE–Lesenceistvánd-Uzsa SE 0-2, Balatonederics SC–Balatonakali SE 2-1, Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE–Kinizsi TE Nagyvázsony 0-4, Monostorapáti SE–Révfülöp NKSE 0-2, Sümegprágai SE–Káptalantóti LKE 2-0.
Az állás: 1. Kinizsi TE Nagyvázsony 12 pont, 2. Taliándörögd SE 12, 3. Révfülöp NKSE 12, 4. Lesenceistvánd-Uzsa SE 10, 5. Balatonederics SC 7, 6. Tapolcai ÖFC 6, 7. Balatonakali SE 4, 8. Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE 4, 9. Balatonfüredi FC III. 3, 10. Káptalantóti LKE 3, 11. Sümegprágai SE 3, 12. Monostorapáti SE 3, 13. Nemesvita SE 0, 14. Zalahalápi ISE 0.