Az első három meccsen összesen egyet, most hetet lőtt az Ugod SE
Tovább robogott az Úrkút SK, amely három találkozót követően hibátlan mérleggel vezeti a tabellát. Rengeteg gól született hétvégén a vármegyei foci első osztályban.
Folytatódott a vármegyei foci első osztály szezonja. Mindegyik győztes legalább öt találatig jutott, Úrkúton összesen tíz gól esett. Az Ugod és a Tihany szezonbeli első sikerét aratta.
Balatonfüredi USC–Devecser SE 5-1 (2-1)
Balatonfüred. V.: Nagy. Balatonfüredi USC: Bognár – Molnár B., Tóth L., Radács, Varga, Simon M. (Nagy A., 68.), Molnár K. (Koltai, 56.), Kiliti (Juhász I., 56.), Kovács S. (Karsai, 64.), Dallos (Poráczki, 74.), Leidl.
Devecser SE: Dróth – Molnár P., Veisz (Schilde M., 68.), Bukovics, Szabó D. (Csonka, 76.), Sipos, Bencsik, Király, Paksai, Horváth M. (Szabó K., 68.), Keringer (Németh B., 68.).
Gólszerzők: Simon M. (44.), Molnár B. (45.), Tóth L. (53., 77.), Koltai (62.), ill. Szabó D. (36.).
Úrkút SK–FC Zirc 7-3 (4-1)
Úrkút. V.: Szabó Z. Úrkút SK: Gyurmánczi – Lang, Zágor (Grőber, 71.), Varga, Husvéth (Vér, 16.), Szedlacsek (Szabados, 71.), Bencsik Á. (Horváth Cs., 46.), Boromisza, Kuti (Bencsik Á., 46.), Sáringer, Kakas (Grőber, 71.).
FC Zirc: Nagy M. – Mári, Hornyacsek (Kovács Á., 46.), Ferencz, Hegyi, Winter (Pataki, 46.), Szamarasz (Maxim, 71.), Bene, Szöllősi, Somogyi, Gyurcsek (Kovács L., 46.).
Gólszerzők: Boromisza (20., 29., 37.), Szedlacsek (32.), Sáringer (49.), Zágor (75.), Varga (89.), ill. Szamarasz (43.), Kovács L. (47.), Bene (52.).
Várpalotai BSK–TIAC VSE 5-0 (3-0)
Várpalota. Várpalotai BSK: Mocher – Uj, Kalapács, Horváth Á., Borbás, Kiss Á. (Gábris, 46.), Porkoláb (Molnár B., 46.), Ihász (Molnár G., 61.), Gáspár (Gábris, 46.), Auerbach (Széplaki, 70.), Gerely.
TIAC VSE: Vajda – Dobján, Maróti K., Kiss P. (Maróti M., 60.), Péter (Piros, 64.), Szőke, Szekér, Horváth R., Marton, Zsiga, Kiglics.
Gólszerzők: Kiss Á. (7., 12., 79.), Horváth Á. (27.), Borbás (48.).
Kiállítva: Szőke (64.).
Csetény SE–Tihanyi FC 2-6 (1-1)
Csetény. V.: Nagy. Csetény SE: Hornich – Danó (Farkas, 60.), Szarvas, Juhász, Szántó, Nagy, Arany, Katóka, Szemmelveisz (Horváth M., 46.), Dávid, Szehoffner (Kalányos, 46.).
Tihanyi FC: Auerbach – Dévényi, Petres, Fehér, Henn (Adorján, 84.), Redencki (Pápai, 84.), Szűcs, Takács (Wittmann, 83.), Hideghéti (Mayer, 68.), Hriczu (Kovács Á., 68.), Szente.
Gólszerzők: Szántó (5.), Katóka (75.), ill. Redencki (38., 55., 61.), Petres (47., 82.), Henn (77.).
Szentantalfa NVSE–Balatonalmádi SE 1-5 (0-4)
Szentantalfa, 130 néző. V.: Karsai. Szentantalfa NVSE: Szombathelyi (Rehus, 76.) – Fülöp, Nagy, Füle, Varga M. (Kovács, 46.), Németh K. (Tóth, 86.), Csillag, Stadler, Godány (Piltman, 56.), Németh, Vári Kovács.
Balatonalmádi SE: Borda – Kiss, Rédling (Nagy H., 56.), Hoffer (Kovács, 56.), Ács (Balogh, 46.), Balatoni (Kovács N., 56.), Király, Bóka, Sirhán (Varga, 56.), Bakó, Jánó.
Gólszerzők: Füle (81.), ill. Sirhán (10., 16.), Bakó (30.), Ács (33.), Varga (79.).
A bajnokesélyes Almádi az első negyedórában bemutatta erőfölényét és le is rendezte a mérkőzés sorsát.
Alapvetően a jobb játékerőt, nagyobb lendületet képviselő vendégek akarata érvényesült a mérkőzésen, az Antalfa lelkesedéssel igyekezett kárpótolni szurkolóit, akik a 81. percben szerzett Füle-gólnál mosolyoghattak először igazán.
Illetve akkor, amikor mindenki Papija, Vidosa László is tiszteletét tette a meccsen. Laci bácsinak mielőbbi teljes felépülést kíván a teljes antalfai közösség.
Jók: senki, ill. mindenki.
Tudósított: Oláh Gergely.
Ugod SE–Péti MTE 7-1 (4-0)
Ugod. V.: Traier. Ugod SE: Telekesi – Sári (Nagy L., 54.), Gödri, Palkovics, Zsirai, Szécsi, Szalay, Czere (Zsoldos, 54.), Szivós, Farkas (Nagy Á., 68.), Kundi.
Péti MTE: Bakos A., Kovács P. (Farkas, 55.), Nagy L., Nagy R. (Csejtei, 46.), Nagy R. T., Rados, Parrag, Bakos B. (Tóth, 59.), Bagi, Vincze, Jónás.
Gólszerzők: Palkovics (9.), Szécsi (32., 83.), Gödrí (37.), Farkas (46.), Szivós (82.), Zsirai (92.), ill. Parrag (64.).
A küzdelemsorozat szeptember 13-14-én folytatódik az ötödik játéknappal.
Vármegyei foci, I. osztály, az állás
- Úrkút SK 9 pont
- Balatonfüredi USC 9
- Várpalotai BSK 8
- Balatonalmádi SE 7
- Sümeg VSE 7
- Tihanyi FC 4
- Ugod SE 4
- FC Zirc 4
- Devecser SE 4
- Csetény SE 3
- TIAC VSE 0
- Szentantalfa NVSE 0
- Péti MTE 0