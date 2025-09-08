Az első három meccsen összesen egyet, most hetet lőtt az Ugod SE

Folytatódott a vármegyei foci első osztály szezonja. Mindegyik győztes legalább öt találatig jutott, Úrkúton összesen tíz gól esett. Az Ugod és a Tihany szezonbeli első sikerét aratta.

Fotó: Nagy Lajos/archív

Balatonfüredi USC–Devecser SE 5-1 (2-1)

Balatonfüred. V.: Nagy. Balatonfüredi USC: Bognár – Molnár B., Tóth L., Radács, Varga, Simon M. (Nagy A., 68.), Molnár K. (Koltai, 56.), Kiliti (Juhász I., 56.), Kovács S. (Karsai, 64.), Dallos (Poráczki, 74.), Leidl.

Devecser SE: Dróth – Molnár P., Veisz (Schilde M., 68.), Bukovics, Szabó D. (Csonka, 76.), Sipos, Bencsik, Király, Paksai, Horváth M. (Szabó K., 68.), Keringer (Németh B., 68.).

Gólszerzők: Simon M. (44.), Molnár B. (45.), Tóth L. (53., 77.), Koltai (62.), ill. Szabó D. (36.).

Úrkút SK–FC Zirc 7-3 (4-1)

Úrkút. V.: Szabó Z. Úrkút SK: Gyurmánczi – Lang, Zágor (Grőber, 71.), Varga, Husvéth (Vér, 16.), Szedlacsek (Szabados, 71.), Bencsik Á. (Horváth Cs., 46.), Boromisza, Kuti (Bencsik Á., 46.), Sáringer, Kakas (Grőber, 71.).

FC Zirc: Nagy M. – Mári, Hornyacsek (Kovács Á., 46.), Ferencz, Hegyi, Winter (Pataki, 46.), Szamarasz (Maxim, 71.), Bene, Szöllősi, Somogyi, Gyurcsek (Kovács L., 46.).

Gólszerzők: Boromisza (20., 29., 37.), Szedlacsek (32.), Sáringer (49.), Zágor (75.), Varga (89.), ill. Szamarasz (43.), Kovács L. (47.), Bene (52.).

Várpalotai BSK–TIAC VSE 5-0 (3-0)

Várpalota. Várpalotai BSK: Mocher – Uj, Kalapács, Horváth Á., Borbás, Kiss Á. (Gábris, 46.), Porkoláb (Molnár B., 46.), Ihász (Molnár G., 61.), Gáspár (Gábris, 46.), Auerbach (Széplaki, 70.), Gerely.

TIAC VSE: Vajda – Dobján, Maróti K., Kiss P. (Maróti M., 60.), Péter (Piros, 64.), Szőke, Szekér, Horváth R., Marton, Zsiga, Kiglics.

Gólszerzők: Kiss Á. (7., 12., 79.), Horváth Á. (27.), Borbás (48.).

Kiállítva: Szőke (64.).

Csetény SE–Tihanyi FC 2-6 (1-1)

Csetény. V.: Nagy. Csetény SE: Hornich – Danó (Farkas, 60.), Szarvas, Juhász, Szántó, Nagy, Arany, Katóka, Szemmelveisz (Horváth M., 46.), Dávid, Szehoffner (Kalányos, 46.).

Tihanyi FC: Auerbach – Dévényi, Petres, Fehér, Henn (Adorján, 84.), Redencki (Pápai, 84.), Szűcs, Takács (Wittmann, 83.), Hideghéti (Mayer, 68.), Hriczu (Kovács Á., 68.), Szente.