Vármegye III 1 órája

Őszinte foci: huszonhat meccsen csupán négy döntetlen született

A harmadik percben hátrányba került, majd erre hét góllal válaszolt a Takácsi, a Felsőörs egy 87. percben szerzett találattal csikarta ki a győzelmet, a Somló kilencszer volt eredményes hazai pályán. A második fordulót játszották a Veszprém vármegyei foci harmadosztályban.

A vármegyei foci harmadik vonal déli csoportjában a tapolcaiak idegenben nyertek rangadót. A második fordulót rendezték meg a vármegyei foci harmadosztály 2025/2026–os szezonjában. A csapatok négy csoportban léptek pályára. A keleti mezőnyben a Balatonalmádi ismét kikapott, a Várpalota döntetlent játszott

Fotó: Nagy Lajos/archív A következő együttesek hibátlanok két fordulót követően: Takácsi, Kéttornyúlak, Lovászpatona, Borsosgyőri ISE, Bakonynána, Litér, Balatonkenese, Felsőörs, Somló, Hárskút, Külsővat, Taliándörögd, Nagyvázsony, Lesenceistvánd-Uzsa, Révfülöp. Érdekesség, hogy a rengeteg gól mellett a 26-ból mindössze négy találkozó végződött döntetlennel, azaz ebben az osztályban továbbra is mindegyik együttes az őszinte, eredményes, találatokban bővelkedő focira törekszik. Vármegyei foci harmadosztály: a második kör eredményei Eredmények, északi csoport: Nemesgörzsönyi SE–Frutti Drink-Perutz FC II. 6-2, Takácsi SE–Tapolcafői SE 7-1, Borsosgyőri ISE–Malomsok SE 4-3, Vanyola SE–Kéttornyúlaki SE 1-7, Nagyteveli SE–Csót SE 3-3, Lovászpatona SE–Adászteveli SE 5-1. Az Ugod SE II.–Vaszar SE találkozó 1-5–ös állásnál félbeszakadt. Keleti csoport: PD Truck Litér SE–Bakonybél SZSE 5-0, Felsőörsi IKSE–Balatonalmádi SE II. 3-2, Várpalotai BSK II.–PMTE Peremarton 2-2, Atlaskotro-T-BSZ SE–Tótvázsonyi SE 5-3, Hajmáskéri SE–Balatonkenesei SK 1-2, Váralja SE–Jásd SE 4-1, Bakonynána SE–Dudar-Csetény SE 6-1. Nyugati csoport: Bujdos Electric Solar-Kolontár–Külsővat SE 1-5, Ajka Kristály SE–Herendi PSK 2-2, Nyirádi KSE–Mezőlaki SE 3-2, Apácatorna LC–Hárskút SE 1-2, Szentgál FC–Marcalgergelyi SE 3-3, Somló SC–Kiss Birtok-Nyárád SE 9-0. Déli csoport: Nemesvita SE–Kinizsi TE Nagyvázsony 0-3, Balatonederics SC–Tapolcai ÖFC 2-3, Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE–Lesenceistvánd-Uzsa SE 1-2, Monostorapáti SE–Balatonakali SE 3-2, Sümegprágai SE–Révfülöp NKSE 1-3, Taliándörögd SE–Káptalantóti LKE 2-1, Balatonfüredi FC III.–Zalahalápi ISE 8-3. A vármegye III harmadik fordulóját szeptember első hétvégéjén rendezik meg.

