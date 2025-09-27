Közel 400 diáknak indult futással a reggel

A vármegyei gyermekfutást az Élmény és Szabadidősport Program 2025 keretében rendezték meg, mely a Veszprém Vármegyei Önkormányzat szervezésében, a Pápai Atlétikai Club együttműködésével valósult meg. A sporteseménnyel a szervezők célja az volt, hogy közös élményt, mozgáslehetőséget és sportélményt nyújtsanak a pápai és környékbeli iskolásoknak.

A vármegyei gyermekfutás közös bemelegítéssel kezdődött

Fotó: Haraszti Gábor

A vármegyei gyermekfutás sok indulót vonzott

A közös bemelegítés előtt a résztvevőket Áldozó Tamás, a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke köszöntötte.

– Azt szokták mondani, hogy kétféle ember van, az egyik, aki már fut, a másik az, aki még csak tervezi. Ti, akik ma itt megjelentetek futni, az előző csoporthoz fogtok hamarosan tartozni, ami jó hír, hiszen a futás rengeteg szép élményt, rengeteg örömet tud jelenteni. Azt kívánom, hogy ma és az előttetek álló évek során ebből éljetek át minél többet – fogalmazott Áldozó Tamás.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat nevében Áldozó Tamás köszöntötte a tanulókat

Fotó: Haraszti Gábor

A köszöntő után a diákok évfolyamonként rajtoltak el, az alsósokra egy (978 méter), a felsősökre két kör (1956 méter) teljesítése várt.

A mezőnyben számos lelkes tanuló állt rajthoz. A vaszari Ihász Gábor Általános Iskola 10 éves diákja, Sebestyén Boglárka kategóriájában első helyen végzett. - Nagyon jól éreztem magam, bár elfáradtam. Először indultam itt, és rögtön sikerült nyernem - mesélte boldogan.

A gyerekek nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a futamokba

Fotó: Haraszti Gábor

A Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI tanulói is szép számmal képviseltették magukat. Szalai Dezső testnevelő tanár 15 tanítványát hozta el a versenyre.

- Rengeteg gyerek gyűlt össze, jó látni, hogy ennyien sportolnak. Az utóbbi időben kevesebb fiatal vett részt atlétikai versenyeken, most viszont kifejezetten biztató a részvétel – mondta a pedagógus.

Ezen a napon mindenki győztes volt

Fotó: Haraszti Gábor

Az alsó- és felső tagozatos diákok között az első három helyezettet díjazták, de a fogyatékkal élő és mozgássérült tanulók külön elismerésben részesültek. A versenyzők rajtcsomagot kaptak, amelyben póló, müzliszelet és frissítő is helyet kapott. A vármegyei gyermekfutás nemcsak sportteljesítményről szólt, hanem közösségi élményt is adott. A szervezők és a pedagógusok abban bíznak, hogy a rendezvény még több diákot ösztönöz majd a rendszeres mozgásra.