szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei futás 2025

36 perce

Közel 400 diáknak indult futással a reggel

Címkék#Veszprém Vármegyei Önkormányzat#Pápa Város Önkormányzat#Élmény és Szabadidősport Program 2025#futóverseny

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat megmérettetést hirdetett a vármegyei általános iskolák részvételével Vármegyei gyermekfutás címmel. A pápai futógálán a Külső-Várkerti futópályán nyolc csoportban több mint 340 diák húzott futócipőt.

Haraszti Gábor

A vármegyei gyermekfutást az Élmény és Szabadidősport Program 2025 keretében rendezték meg, mely a Veszprém Vármegyei Önkormányzat szervezésében, a Pápai Atlétikai Club együttműködésével valósult meg. A sporteseménnyel a szervezők célja az volt, hogy közös élményt, mozgáslehetőséget és sportélményt nyújtsanak a pápai és környékbeli iskolásoknak.

Vármegyei gyermekfutás 2025. Közel 400 diáknak indult futással a reggel
A vármegyei gyermekfutás közös bemelegítéssel kezdődött
Fotó: Haraszti Gábor

A vármegyei gyermekfutás sok indulót vonzott

A közös bemelegítés előtt a résztvevőket Áldozó Tamás, a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke köszöntötte.

– Azt szokták mondani, hogy kétféle ember van, az egyik, aki már fut, a másik az, aki még csak tervezi. Ti, akik ma itt megjelentetek futni, az előző csoporthoz fogtok hamarosan tartozni, ami jó hír, hiszen a futás rengeteg szép élményt, rengeteg örömet tud jelenteni. Azt kívánom, hogy ma és az előttetek álló évek során ebből éljetek át minél többet – fogalmazott Áldozó Tamás

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat nevében Áldozó Tamás köszöntötte a tanulókat
Fotó: Haraszti Gábor

A köszöntő után a diákok évfolyamonként rajtoltak el, az alsósokra egy (978 méter), a felsősökre két kör (1956 méter) teljesítése várt.
A mezőnyben számos lelkes tanuló állt rajthoz. A vaszari Ihász Gábor Általános Iskola 10 éves diákja, Sebestyén Boglárka kategóriájában első helyen végzett. - Nagyon jól éreztem magam, bár elfáradtam. Először indultam itt, és rögtön sikerült nyernem - mesélte boldogan.

A gyerekek nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a futamokba
Fotó: Haraszti Gábor

A Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI tanulói is szép számmal képviseltették magukat. Szalai Dezső testnevelő tanár 15 tanítványát hozta el a versenyre.
- Rengeteg gyerek gyűlt össze, jó látni, hogy ennyien sportolnak. Az utóbbi időben kevesebb fiatal vett részt atlétikai versenyeken, most viszont kifejezetten biztató a részvétel – mondta a pedagógus.

Ezen a napon mindenki győztes volt
Fotó: Haraszti Gábor

Az alsó- és felső tagozatos diákok között az első három helyezettet díjazták, de a fogyatékkal élő és mozgássérült tanulók külön elismerésben részesültek. A versenyzők rajtcsomagot kaptak, amelyben póló, müzliszelet és frissítő is helyet kapott. A vármegyei gyermekfutás nemcsak sportteljesítményről szólt, hanem közösségi élményt is adott. A szervezők és a pedagógusok abban bíznak, hogy a rendezvény még több diákot ösztönöz majd a rendszeres mozgásra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu