2 órája
Vármegyei II.: hibátlanul menetel a Badacsonytomaj
A hétvégi játéknapon öt mérkőzést rendeztek, ezek közül négyen a hazai csapat örülhetett a győzelemnek. Az ötödik fordulóval folytatódott a Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztálya, ahol a listavezető Badacsonytomaji SE továbbra is százszázalékos teljesítménnyel áll az élen.
Vármegyei II. osztály, eredmények:
Badacsonytomaji SE–Balatonfüredi FC II. 5–1 (2–1)
Badacsonytomaj. V.: Kocsis A.
Badacsonytomaj: Filipánics – Giczi, Mékli, Csonka (Farkas G., 73.), Berlák, Lübkemann (Szombathelyi, 81.), Kiss L., Takács (Pál, 76.), Farkas D., Cséri, Kovács M. Edző: Rétai Szabolcs.
Balatonfüred II.: Bukreiev – Szalay, Magyar H., Németh, Schalbert, Király, Czilli, Krámli (Vincze, 75.), Bakos B., Illés, Czvetkó (Tobak, 71.). Edző: Szabó Bence.
A badacsonytomajiak magabiztosan hozták kötelezőnek számító mérkőzésüket, és simán felülmúlták a tabella végén tanyázó BFC II. együttesét. A szurkolók ezúttal sem csalódtak, hiszen kedvenceik lendületes játékkal bizonyították, hogy joggal vezetik a bajnokságot.
Vármegyei foci: nem kegyelmezett az Öskü
Gostech PV Öskü FC–Ősi PSK 6–0 (1–0)
Öskü. V.: Győry P.
Öskü: Bálint – Horváth R. (Budai, 67.), Szurok (Benyovszki, 46.), Jancsek B., Hulka, Talián (Csapó, 46.), Szabó G., Erdősi (Papp R., 67.), Nagy D., Marton R., Jancsek M. Edző: Hornyák Ádám.
Ősi: Rauch – Lencsés, Szántó (Tordai, 46.), Kovács K., Simon, Horváth L., Fischer (Kovács M., 71.), Szabó D., Alföldi, Dunavölgyi, Kucsera.
Öskün is bőven volt ok az örömre, a hazai gárda hat gólt rámolt be az Ősi kapujába. A találkozó hőse egyértelműen Hulka Bence volt, aki mesterhármast szerzett, és vezére volt csapatának.
Nemesszalók ESE–Csabrendek FC 4–3 (2–1)
Nemesszalók. V.: Takács G.
Nemesszalók: Bíró – Varga M., Koczka, Dobány (Gruber, 79.), Tősér, Barabás (Vörös, 76.), Nagy B. (Sági, 79.), Bakonyi A. (Palkovics, 60.), Döbrente, Bakonyi J., Budavári.
Csabrendek: Kovács B. – Pap Á., Szabó K., Farkas (Kovács P., 78.), Tanai, Fazekas, Molnár B., Horváth D., Pap R. (Horváth D. T., 46.), Arany (Hegedűs, 39.), Pap N. (Nagy A., 79.). Edző: Kozálk Ferenc.
Nemesszalókon sem unatkozhattak a kilátogatók: a helyiek egy hétgólos összecsapáson gyűjtötték be a három pontot, újabb fontos sikerrel erősítve középmezőnybeli pozíciójukat.
Meta-Léra Magyarpolány SE–Balatonszepezd ÖKSC 2–2 (0–0)
Magyarpolány. V.: Horváth A. L.
Magyarpolány: Paksi Á. – Kulman Gy., Vass, Polt B., Csipszer, Polt P. (Fillér, 17.), Kulman B., Ódor, Juhász, Hardi, Paksi Ábel. Edző: Kun Szabó István.
Balatonszepezd: Mészáros – Vati, Berky, Humli (Borbély, 65.), Czipp, Krómer (Kiss, 63.), Horváth A., Zömbik, Mile, Pál, Szokolai.
A forduló rangadójának ígérkezett a Magyarpolány–Balatonszepezd találkozó. A hazaiak komoly csatát vívtak, és bár hátrányba kerültek, a hajrában sikerült kiharcolniuk az egyenlítést.
Káptalanfa SE–Kamond FC 1–0 (1–0)
Káptalanfa. V.: Karsai R.
Káptalanfa: Csordás R. – Orsós, Antal (Preininger, 46.), Bakos R. (Illés, 79.), Réfi, Busa (Sás, 55.), Berkes, Pados, Csordás M., Farkas J. (Farkas M., 53.), Kovács M. (Horváth M., 66.).
Kamond: Péter P. – Hajmási, Tűü, Nagy R., Szántó B., Németh J., Varga, Sütő (Czirók, 69.), Dékány, Papp M., Németh P. (Burján, 77.).
A Káptalanfa és a Kamond mérkőzése szoros küzdelmet hozott, végül a hazaiak egyetlen találata döntött a három bajnoki pontról.