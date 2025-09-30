Vármegyei II.: hibátlanul menetel a Badacsonytomaj

Vármegyei II. osztály, eredmények:

Vármegyei II.: könnyedén nyert az Öskü

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Badacsonytomaji SE–Balatonfüredi FC II. 5–1 (2–1)

Badacsonytomaj. V.: Kocsis A.

Badacsonytomaj: Filipánics – Giczi, Mékli, Csonka (Farkas G., 73.), Berlák, Lübkemann (Szombathelyi, 81.), Kiss L., Takács (Pál, 76.), Farkas D., Cséri, Kovács M. Edző: Rétai Szabolcs.

Balatonfüred II.: Bukreiev – Szalay, Magyar H., Németh, Schalbert, Király, Czilli, Krámli (Vincze, 75.), Bakos B., Illés, Czvetkó (Tobak, 71.). Edző: Szabó Bence.

A badacsonytomajiak magabiztosan hozták kötelezőnek számító mérkőzésüket, és simán felülmúlták a tabella végén tanyázó BFC II. együttesét. A szurkolók ezúttal sem csalódtak, hiszen kedvenceik lendületes játékkal bizonyították, hogy joggal vezetik a bajnokságot.

Vármegyei foci: nem kegyelmezett az Öskü

Gostech PV Öskü FC–Ősi PSK 6–0 (1–0)

Öskü. V.: Győry P.

Öskü: Bálint – Horváth R. (Budai, 67.), Szurok (Benyovszki, 46.), Jancsek B., Hulka, Talián (Csapó, 46.), Szabó G., Erdősi (Papp R., 67.), Nagy D., Marton R., Jancsek M. Edző: Hornyák Ádám.

Ősi: Rauch – Lencsés, Szántó (Tordai, 46.), Kovács K., Simon, Horváth L., Fischer (Kovács M., 71.), Szabó D., Alföldi, Dunavölgyi, Kucsera.

Öskün is bőven volt ok az örömre, a hazai gárda hat gólt rámolt be az Ősi kapujába. A találkozó hőse egyértelműen Hulka Bence volt, aki mesterhármast szerzett, és vezére volt csapatának.

Nemesszalók ESE–Csabrendek FC 4–3 (2–1)

Nemesszalók. V.: Takács G.

Nemesszalók: Bíró – Varga M., Koczka, Dobány (Gruber, 79.), Tősér, Barabás (Vörös, 76.), Nagy B. (Sági, 79.), Bakonyi A. (Palkovics, 60.), Döbrente, Bakonyi J., Budavári.

Csabrendek: Kovács B. – Pap Á., Szabó K., Farkas (Kovács P., 78.), Tanai, Fazekas, Molnár B., Horváth D., Pap R. (Horváth D. T., 46.), Arany (Hegedűs, 39.), Pap N. (Nagy A., 79.). Edző: Kozálk Ferenc.

Nemesszalókon sem unatkozhattak a kilátogatók: a helyiek egy hétgólos összecsapáson gyűjtötték be a három pontot, újabb fontos sikerrel erősítve középmezőnybeli pozíciójukat.

Meta-Léra Magyarpolány SE–Balatonszepezd ÖKSC 2–2 (0–0)

Magyarpolány. V.: Horváth A. L.

Magyarpolány: Paksi Á. – Kulman Gy., Vass, Polt B., Csipszer, Polt P. (Fillér, 17.), Kulman B., Ódor, Juhász, Hardi, Paksi Ábel. Edző: Kun Szabó István.

Balatonszepezd: Mészáros – Vati, Berky, Humli (Borbély, 65.), Czipp, Krómer (Kiss, 63.), Horváth A., Zömbik, Mile, Pál, Szokolai.