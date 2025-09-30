szeptember 30., kedd

Vereség a rajton, máris távozik az edző

Címkék#Veszprém Kosárlabda Klub#Kosárlabda NB I/B#kostis#vendég#rajt#edző

Szebb bemutatkozásról álmodott az Insedo Veszprém KK a kosárlabda NB I/B Piros csoportjának nyitányán. A vereséget követően ráadásul a klub bejelentette, hogy távozik a csapat nyáron kinevezett vezetőedzője.

Király Ferenc
Kostis Fivos nem sok időt töltött Veszprémben

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A másodosztályba a holt idénybe felkerült vendégek nem feltartott kézzel léptek pályára (13-13), miután távolról jól céloztak, az első negyedben – némi meglepetésre, egy 15-3-as szériát produkálva – nyolcpontos előnyt harcoltak ki (15-23).

A hazaiakat ugyanakkor nem sikerült magukról leszakítani (25-26), fordult is a kocka: a játékot immáron irányított műegyetemistáknak idővel feljavult a védekezése (39-30), ezért Kostis-edzőnek a nagyszünet előtt kétszer is időt kellett kérni (46-37). A bakonyiak a második félidőben többször is próbáltak felzárkózni (54-44), de minden kísérletükre jött a válasz: az ellenfél ismét elhúzott (63-45). Boniferték a záró etapban is azon fáradoztak, hogy tízen belülre kerüljenek (69-59), de a találkozó jelentős részét domináló fővárosiak végül megfosztották őket ettől a lehetőségtől (89-73).

Újbuda MAFC–Insedo Veszprém Kosárlabda Klub 91-77 (25-28, 21-9, 18-13, 27-27)

Budapest, 100 néző. Vezette: Menyhárt, Földi, Utasi. MAFC: Geiger 5, Polgárdy 31/9, Molnár 10/3, Pápai 9, Bordács 6. Csere: Dávid 9/3, Kazy 19/9, Pintér, Biber. Vezetőedző: Garai Péter.

Veszprém: Frank 3/3, Kocsis 12/6, Bonifert 16, Gera 8/6, Bogdán 12. Csere: Krkljes 10/3, Kass 16/6, Kelechi, Valkó. Vezetőedző: Kostis Fivos.

Kostis Fivos: - Jól küzdöttünk, a srácok akarták a sikert, ám a koncentrációjukat nem sikerült folyamatosan fenntartani.

A bakonyi klub a hét elején bejelentette, hogy a görög szakember távozik a csapattól.

Naményi Márk sportigazgató: – Már a holt idényben megvívott felkészülési mérkőzéseken sem jöttek az eredmények, ráadásul a mutatott produkciónkat sem tehettük ki az ablakba, jóllehet meggyőződésünk, hogy a játékoskeretet kellően, a Piros csoport erőviszonyaihoz igazodva erősítettük meg. Vagyis szó sincs arról, hogy kizárólag a hétvégén elveszített – szerintünk egyébiránt akár nyerhető – tétmérkőzés miatt váltak volna el az útjaink a görög szakemberrel. Akit emberileg mindnyájan nagyra tartottunk, ugyanakkor az általa irányított csapat elmúlt hetekben nyújtott – legyünk őszinték: nem túl acélos – teljesítménye elgondolkodtatott bennünket a folytatást illetően. Végül úgy döntöttünk, hogy még idejekorán elköszönünk egymástól – és nem szándékozunk több időt adni ennek a kapcsolatnak. Úgy láttuk, hogy a közösség nem abba az irányba megy, amibe mi szeretnénk. Van, aki szerint kicsit elhamarkodottan határoztunk így, mások ellenben egyetértettek azzal, miszerint még időben, és jókor léptük meg ezt a döntést. Hétvégén ideiglenesen én ülök majd le a csapat kispadjára, úgymond megbízott vezetőedzőként, de bevallom: nem szeretnék sokáig ezen új minőségemben „tetszelegni”, hiszen a klubnál sok más egyéb teendőm is van. Emiatt már keresem azt a lehetőleg külföldi szakembert, aki ismeri a ligánkat és elvállalná az Insedo Veszprém KK irányítását.

 

