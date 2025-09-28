Újabb siker, kiderült, ki lesz a Veszprém következő ellenfele

Veszprém–Al-Ahli meccsel folytatódott vasárnap a magyar bajnok programja az egyiptomi kézilabda klubvilágbajnokságon.

Bedarálta ellenfelét a magyar bajnok a Veszprém–Al-Ahli mérkőzésen vasárnap a kézilabda klubvilágbajnokságon. Az egyiptomi tornát kedden folytatja a csapat

Forrás: IHF

A címvédő szombaton könnyedén verte meg a Sydney Uni csapatát, ezt megtette korábban az Al-Ahli is, tehát két nyertes csapat találkozott egymással vasárnap. A tét a csoport első helye volt.

Az egyiptomiak az első félidőben meg tudták szorongatni a Veszprémet, de összességében a bakonyi együttes irányította a találkozót. A második félidőben pedig magabiztosan nőtt ellenfele fölé a Pascual-alakulat, amelyben ezúttal is Hugo Descat volt a legeredményesebb játékos. A meccs embere címet viszont most nem ő, hanem Rodrigo Corrales kapta.

Veszprém–Al-Ahli: kilenc gólos magyar siker

One Veszprém HC–Al-Ahli 31-22 (13-12)

Egyiptom, Új Adminisztratív Főváros. V.: Lah, Sok (szlovének). One Veszprém HC: Appelgren, Corrales (kapusok) Thiagus, Martinovic 1, Descat 9 (3), Hesam, Elísson 1, Ligetvári, Marguc 3 (1), Cindric 4, Remili 4, el-Dera 1, Pesmalbek 2, Gáncs-Pető 1 (1), Adel 1, Ali Zein 4. Edző: Xavier Pascual.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 3/3.

A bakonyiak a keddi elődöntőben a német Magdeburggal néznek farkasszemet, minden bizonnyal izgalmas ütközetet láthatnak a rajongók.

A másik ágon a Barcelona és az Al-Ahli játszik a fináléba kerülésért.