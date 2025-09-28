szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

17 perce

Újabb siker, kiderült, ki lesz a Veszprém következő ellenfele

Címkék#Corrales#Al-Ahli#One Veszprém HC#klubvilágbajnokság#bajnok#siker#kézilabda

Szoros első félidőt követően magabiztosan győzött a magyar bajnok vasárnap a klubvilágbajnokságon. A Veszprém–Al-Ahli mérkőzést követően az is kiderült, hogy ki lesz a bakonyiak elődöntőbeli ellenfele.

Horváth Gábor

Veszprém–Al-Ahli meccsel folytatódott vasárnap a magyar bajnok programja az egyiptomi kézilabda klubvilágbajnokságon.

Veszprém–Al-Ahli: elődöntőben a bakonyiak
Bedarálta ellenfelét a magyar bajnok a Veszprém–Al-Ahli mérkőzésen vasárnap a kézilabda klubvilágbajnokságon. Az egyiptomi tornát kedden folytatja a csapat
Forrás: IHF

A címvédő szombaton könnyedén verte meg a Sydney Uni csapatát, ezt megtette korábban az Al-Ahli is, tehát két nyertes csapat találkozott egymással vasárnap. A tét a csoport első helye volt.

Az egyiptomiak az első félidőben meg tudták szorongatni a Veszprémet, de összességében a bakonyi együttes irányította a találkozót. A második félidőben pedig magabiztosan nőtt ellenfele fölé a Pascual-alakulat, amelyben ezúttal is Hugo Descat volt a legeredményesebb játékos. A meccs embere címet viszont most nem ő, hanem Rodrigo Corrales kapta.

Veszprém–Al-Ahli: kilenc gólos magyar siker

One Veszprém HC–Al-Ahli 31-22 (13-12)

Egyiptom, Új Adminisztratív Főváros. V.: Lah, Sok (szlovének). One Veszprém HC: Appelgren, Corrales (kapusok) Thiagus, Martinovic 1, Descat 9 (3), Hesam, Elísson 1, Ligetvári, Marguc 3 (1), Cindric 4, Remili 4, el-Dera 1, Pesmalbek 2, Gáncs-Pető 1 (1), Adel 1, Ali Zein 4. Edző: Xavier Pascual.
Kiállítások: 6, ill. 8 perc.
Hétméteresek: 5/5, ill. 3/3.

A bakonyiak a keddi elődöntőben a német Magdeburggal néznek farkasszemet, minden bizonnyal izgalmas ütközetet láthatnak a rajongók.

A másik ágon a Barcelona és az Al-Ahli játszik a fináléba kerülésért.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu