Magyar Kupa

NB I-es csapat látogatott a Veszprémbe, jól küzdöttek a bakonyiak

Címkék#Lang Ádám#VSC Veszprém#DVSC#labdarúgó magyar kupa#Dzsudzsák Balázs

Nagyokat védett a hazai kapus, lelkesen harcoltak a hazaiak, de a vendégek ünnepelhettek a meccs után. Veszprém–Debrecen összecsapásnak adott otthont szombaton a bakonyiak stadionja.

Horváth Gábor

Veszprém–Debrecen: az NB I-es DVSC látogatott az NB III-ban szereplő bakonyiakhoz a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A találkozó egyik érdekessége volt, hogy a vendégek hetvenszeres válogatott hátvédje, Lang Ádám hazatért, szülővárosában, nevelőklubja otthonában lépett pályán. 

Veszprém–Debrecen: Lang Ádám hazatért
Veszprém–Debrecen összecsapásnak adott otthont a bakonyiak stadionja, amelyben népes szurkolótábor gyűlt össze, remek volt a hangulat.
Forrás: Facebook/VSC Veszprém

Lang a kezdőcsapatban kapott helyett, ahogyan több más debreceni alapember is (Dzsudzsák Balázs nem húzott mezt), ez azt jelentette, hogy DVSC-nek esze ágában sincs fél vállról venni a jóval esélytelenebb Veszprémet.

Remek hangulatban léptek pályára a csapatok, erőteljesen kezdett a Loki, Héninger nagy bravúrjára volt szükség, hogy ne kerüljön a találkozó elején hátrányba a házigazda.

Nagy volt a nyomás a bakonyi csapaton, amely a 35. percben meg is tört, a sokadik helyzetet Komáromi gólra váltotta, 0-1. A korábbi utánpótlás-válogatott játékos először volt eredményes debreceni színekben.

Fordulás után Héninger ismét többször is munkában volt. Remekül állta a sarat a hazai védelem, egészen a 63. percig, ekkor kezezés miatt büntetőt ítélt a játékvezető. Bárány értékesítette a 11-eset, 0-2.

A rutinos, az élvonalban hat kör után a harmadik helyen álló DVSC innen már lehozta a mérkőzést, nem változott az eredmény. A Veszprémet dicséret illeti, szervezetten futballozott és csak egy akciógólt engedélyezett nagynevű riválisának.

Lang Ádám nevelőklubja otthonában szerepelt
Forrás: Facebook/VSC Veszprém

Veszprém–Debrecen: a vendégek jutottak tovább

VSC 2015 Veszprém–DVSC 0-2 (0-1)

Veszprém, 600 néző. Vezette: Sipos. Veszprém: Héninger – Dobsa, Tóth G., Molnár B. (Molnár L., 87.), Irmes (Görgényi, 46.), Volter (Szűcs, 78.), Baldauf, Berzsenyi (Horváth B., 64.), Dömötör, Kiss M., (Mayer, 78.) Somogyi R. Edző: Gunther Zsolt.

Debreceni VSC: Varga Á. – Tercza, Lang (Camarasa, 76.), Hofmann, Vajda – Manzanara (Szakál, 76.), Batik (Cibla, 70.) – Komáromi (Sissoko, 66.), Szuhodovszki, Bermejo – Bárány (Djokic, 66.). Edző: Sergio Navarro.

Gólszerző: Komáromi (35.), Bárány (63., 11-esből).

A vendégek ezzel a legjobb 32 csapat közé jutottak a Magyar Kupában. A következő kör sorsolását vasárnap tartják.

 

