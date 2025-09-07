szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Női foci

1 órája

Bombagólokkal verték meg a Fehérvárt a most bemutatkozó veszprémi hölgyek (képekkel)

#Fehérvár FC#VSC 2015 Veszprém#NB II#női labdarúgás

Elrajtolt a szezon a női labdarúgó NB II-ben. A Veszprém–Fehérvár bajnoki mérkőzés három gólt és szép hazai sikert hozott.

Horváth Gábor

A nemrég megalakult csapat hazai pályán játszotta első tétmeccsét a női labdarúgó NB II nyugati csoportjában. A bakonyiak vendége a Fehérvár FC volt.  Veszprém–Fehérvár: 3-0.

Magabiztosan nyertek a hazaiak a Veszprém–Fehérvár bajnoki mérkőzésen a női labdarúgó NB II nyugati csoportjának első fordulójában.
Magabiztosan nyertek a hazaiak a Veszprém–Fehérvár bajnoki mérkőzésen a női labdarúgó NB II nyugati csoportjának első fordulójában
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az együtteseket remek idő és szép számú érdeklődő várta a városi stadionban. Lendületesen, bátran kezdett a Veszprém, amely gyors góllal lepte meg riválisát. Jarjabka Éva távolról helyezett a léc alá, 4. perc: 1-0. Szép volt a találat, és egy még szebb követte: a 29. percben Jarjabka a korábbinál messzebbről próbálkozott, ezúttal szabadrúgásból, tudta hová kell célozni és a székesfehérvári kapusnak nem volt esélye, 2-0.

Kontrollálta a találkozót a házigazda, amely két gólos előny tudatában nyugodtabban futballozhatott. A Fehérvárnak nem igazán volt helyzete és a második félidőben sem tudott komolyabb nyomást gyakorolni a hazaiakra.

A 70. percben Jarjabka megszerezte harmadik találatát, szép gólokkal aratott remek sikert a Veszprém, külön pozitívum, hogy Császár hálója érintetlen maradt.

A női NB II nyugati csoportjában kilenc együttes szerepel, a Pápai ELC szombaton mutatkozik be a Paksi SE otthonában. A Veszprém legközelebb Sopronban szerepel.

VSC 2015 Veszprém–Fehérvár FC női labdarúgó NB II

Fotók: Fülöp Ildikó

Veszprém–Fehérvár: magabiztos hazai siker

VSC 2015 Veszprém–Fehérvár FC 3-0 (2-0)

Veszprém. V.: Traier. VSC 2015 Veszprém: Császár – Sirhán (Angyal, 84.), Dobos (Orbán B., 50.), Hered (Galambos, 50.), Horváth, Jarjabka, Tömböl, Simon I., Tamás (Vajas, 84.), Hannig, Kádi. Edző: Sipos Tamás.

Fehérvár FC: Kovács B. – Gergics, Zuggó (Lelkes, 61.), Bognár, Kálmán (Reizinger, 77.), Hajdu (Kalmár, 77.), Forró (Simon F., 46.), Tóth, Kovács L. (Cseke, 61.), Kántor, Horváth M. Edző: Andorka Péter.

Gólszerzők: Jarjabka (4., 29., 70.).

 

