Bombagólokkal verték meg a Fehérvárt a most bemutatkozó veszprémi hölgyek (képekkel)

A nemrég megalakult csapat hazai pályán játszotta első tétmeccsét a női labdarúgó NB II nyugati csoportjában. A bakonyiak vendége a Fehérvár FC volt. Veszprém–Fehérvár: 3-0.

Magabiztosan nyertek a hazaiak a Veszprém–Fehérvár bajnoki mérkőzésen a női labdarúgó NB II nyugati csoportjának első fordulójában

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az együtteseket remek idő és szép számú érdeklődő várta a városi stadionban. Lendületesen, bátran kezdett a Veszprém, amely gyors góllal lepte meg riválisát. Jarjabka Éva távolról helyezett a léc alá, 4. perc: 1-0. Szép volt a találat, és egy még szebb követte: a 29. percben Jarjabka a korábbinál messzebbről próbálkozott, ezúttal szabadrúgásból, tudta hová kell célozni és a székesfehérvári kapusnak nem volt esélye, 2-0.

Kontrollálta a találkozót a házigazda, amely két gólos előny tudatában nyugodtabban futballozhatott. A Fehérvárnak nem igazán volt helyzete és a második félidőben sem tudott komolyabb nyomást gyakorolni a hazaiakra.

A 70. percben Jarjabka megszerezte harmadik találatát, szép gólokkal aratott remek sikert a Veszprém, külön pozitívum, hogy Császár hálója érintetlen maradt.

A női NB II nyugati csoportjában kilenc együttes szerepel, a Pápai ELC szombaton mutatkozik be a Paksi SE otthonában. A Veszprém legközelebb Sopronban szerepel.