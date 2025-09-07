1 órája
Bombagólokkal verték meg a Fehérvárt a most bemutatkozó veszprémi hölgyek (képekkel)
Elrajtolt a szezon a női labdarúgó NB II-ben. A Veszprém–Fehérvár bajnoki mérkőzés három gólt és szép hazai sikert hozott.
A nemrég megalakult csapat hazai pályán játszotta első tétmeccsét a női labdarúgó NB II nyugati csoportjában. A bakonyiak vendége a Fehérvár FC volt. Veszprém–Fehérvár: 3-0.
Az együtteseket remek idő és szép számú érdeklődő várta a városi stadionban. Lendületesen, bátran kezdett a Veszprém, amely gyors góllal lepte meg riválisát. Jarjabka Éva távolról helyezett a léc alá, 4. perc: 1-0. Szép volt a találat, és egy még szebb követte: a 29. percben Jarjabka a korábbinál messzebbről próbálkozott, ezúttal szabadrúgásból, tudta hová kell célozni és a székesfehérvári kapusnak nem volt esélye, 2-0.
Kontrollálta a találkozót a házigazda, amely két gólos előny tudatában nyugodtabban futballozhatott. A Fehérvárnak nem igazán volt helyzete és a második félidőben sem tudott komolyabb nyomást gyakorolni a hazaiakra.
A 70. percben Jarjabka megszerezte harmadik találatát, szép gólokkal aratott remek sikert a Veszprém, külön pozitívum, hogy Császár hálója érintetlen maradt.
A női NB II nyugati csoportjában kilenc együttes szerepel, a Pápai ELC szombaton mutatkozik be a Paksi SE otthonában. A Veszprém legközelebb Sopronban szerepel.
VSC 2015 Veszprém–Fehérvár FC női labdarúgó NB IIFotók: Fülöp Ildikó
Veszprém–Fehérvár: magabiztos hazai siker
VSC 2015 Veszprém–Fehérvár FC 3-0 (2-0)
Veszprém. V.: Traier. VSC 2015 Veszprém: Császár – Sirhán (Angyal, 84.), Dobos (Orbán B., 50.), Hered (Galambos, 50.), Horváth, Jarjabka, Tömböl, Simon I., Tamás (Vajas, 84.), Hannig, Kádi. Edző: Sipos Tamás.
Fehérvár FC: Kovács B. – Gergics, Zuggó (Lelkes, 61.), Bognár, Kálmán (Reizinger, 77.), Hajdu (Kalmár, 77.), Forró (Simon F., 46.), Tóth, Kovács L. (Cseke, 61.), Kántor, Horváth M. Edző: Andorka Péter.
Gólszerzők: Jarjabka (4., 29., 70.).