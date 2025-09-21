Sokkolta a Veszprémet a Gyirmót, amely tovább robogott (képekkel, + videó)

Vajon az utóbbi időben gyengébb formát mutató bakonyiak meg tudják állítani a száguldó éllovast? Ez volt a Veszprém–Gyirmót összecsapás fő kérdése.

Veszprém–Gyirmót futballrangadónak adott otthont vasárnap a bakonyiak stadionja, a hazaiak a hibátlan éllovast fogadták

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A mezőny legjobb csapata látogatott Veszprémbe a labdarúgó NB III északnyugati csoportjának nyolcadik fordulójában. A legjobb jelző bátran használható, hiszen elég csak a tabellára tekinteni, a győriek hét meccsből hetet nyertek ebben az idényben és a gólkülönbségük is imponáló volt, 31 alkalommal találtak az ellenfelek hálójába és csak öt gólt kaptak.

Érdekesség, hogy az előző körben a Pápának sikerült háromszor is eredményesnek lenni a Gyirmót ellen, az újonc Perutz ugyan kikapott 5-3-ra, de nem kellett szégyenkeznie a mérkőzést követően.

A veszprémiek három vereséget követően várták a találkozót, a csapat a válogatott szünet előtt az ETO-val, a Doroggal és a Bicskével szemben maradt alul, legutóbbi két bajnokiján nem lőtt gólt.

Hidegzuhany a kezdést követően

A negyedik percben máris a Veszprém kapujába került a labda. A házigazda labdát vesztett, gyors kontrát vezetett a Gyirmót, Szarka adott be jobbról, Madarász Márk jól vette át a játékszer, és a bakonyi védők között középen a kapuig gyalogolt, ahol már nem volt nehéz dolga, 0-1.

A 10. percben újabb gólt kapott a Veszprém. Madarász végzett el szabadrúgást a 16-os bal csücskétől, a hosszúra ívelt, ahol Lányi Bence senkitől sem zavartatva a kapuba fejelt, 0-2.

A 16. percben Szarka Ákos volt eredményes, a gyirmóti csatár hiába állt a védők gyűrűjében, könnyedén fordult be és a bal alsóba továbbított, 0-3.

Nem így képzelték a kezdést a veszprémi szurkolók, akik hangot is adtak elégedetlenségüknek.

Az első veszélyes szituáció akkor alakult ki a vendégkapu előtt, amikor Papp egy szöglet után kiejtette kezéből a labdát, de az nem pattant a gólvonal mögé.

Az első félidő végén 0-3 állt az eredményjelzőn, tompán, sok hibával játszott a Veszprém.