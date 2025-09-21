szeptember 22., hétfő

Labdarúgás

5 órája

Sokkolta a Veszprémet a Gyirmót, amely tovább robogott (képekkel, + videó)

A bakonyiak az éllovast fogadták a labdarúgó NB III-ban, már a 16. percben kialakult a végeredményt, és ez sajnos nem a hazaiak meccse volt. Papírformát hozott a Veszprém–Gyirmót meccs.

Horváth Gábor

Vajon az utóbbi időben gyengébb formát mutató bakonyiak meg tudják állítani a száguldó éllovast? Ez volt a Veszprém–Gyirmót összecsapás fő kérdése. 

Veszprém–Gyirmót: rangadó az NB III-ban
Veszprém–Gyirmót futballrangadónak adott otthont vasárnap a bakonyiak stadionja, a hazaiak a hibátlan éllovast fogadták
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A mezőny legjobb csapata látogatott Veszprémbe a labdarúgó NB III északnyugati csoportjának nyolcadik fordulójában. A legjobb jelző bátran használható, hiszen elég csak a tabellára tekinteni, a győriek hét meccsből hetet nyertek ebben az idényben és a gólkülönbségük is imponáló volt, 31 alkalommal találtak az ellenfelek hálójába és csak öt gólt kaptak.

Érdekesség, hogy az előző körben a Pápának sikerült háromszor is eredményesnek lenni a Gyirmót ellen, az újonc Perutz ugyan kikapott 5-3-ra, de nem kellett szégyenkeznie a mérkőzést követően.

A veszprémiek három vereséget követően várták a találkozót, a csapat a válogatott szünet előtt az ETO-val, a Doroggal és a Bicskével szemben maradt alul, legutóbbi két bajnokiján nem lőtt gólt.

Hidegzuhany a kezdést követően

A negyedik percben máris a Veszprém kapujába került a labda. A házigazda labdát vesztett, gyors kontrát vezetett a Gyirmót, Szarka adott be jobbról, Madarász Márk jól vette át a játékszer, és a bakonyi védők között középen a kapuig gyalogolt, ahol már nem volt nehéz dolga, 0-1. 

A 10. percben újabb gólt kapott a Veszprém. Madarász végzett el szabadrúgást a 16-os bal csücskétől, a hosszúra ívelt, ahol Lányi Bence senkitől sem zavartatva a kapuba fejelt, 0-2.

A 16. percben Szarka Ákos volt eredményes, a gyirmóti csatár hiába állt a védők gyűrűjében, könnyedén fordult be és a bal alsóba továbbított, 0-3.

Nem így képzelték a kezdést a veszprémi szurkolók, akik hangot is adtak elégedetlenségüknek.

Az első veszélyes szituáció akkor alakult ki a vendégkapu előtt, amikor Papp egy szöglet után kiejtette kezéből a labdát, de az nem pattant a gólvonal mögé.

Az első félidő végén 0-3 állt az eredményjelzőn, tompán, sok hibával játszott a Veszprém.

VSC 2015 Veszprém–Gyirmót FC Győr

Fotók: Nagy Lajos

A szünet után kiegyenlítetté vált a játék

Jól kezdte a hazai csapat a második játékrészt, Molnár cselezgetett a jobb oldalon, beadása megpattant, Papp óriási bravúrral tenyerelte ki a kapuja bal oldalába tartó labdát.

Az 59. percben pályára lépő Tömösvári Bálint nagy tapsot kapott a hazai közönségtől, azért a szurkolók bíztak benne, hogy a korábbi veszprémi futballista nem most gyarapítja tovább góljai számát.

A folytatásban Kicsun alakíthatta volna 0-4-re az állást, de a gyirmóti játékos nem célzott pontosan.

Ment előre a Veszprém, de a vendégeknek nem okozott gondot a támadások hatástalanítása.

A 87. percben Dömötör került közel a szépítéshez, szépen ment el a bal oldalon, lövése nem sokkal suhant el a bal kapufa mellett. A másik oldalon Nagy Krisztián próbálkozását védte Gerencsér.

A Gyirmót magabiztosan érvényesítette a papírformát. A második félidőre feljavuló Veszprém bánhatja a gyenge kezdést, egy ilyen erős csapat ellen nem férnek bele ekkora hibák.

Veszprém–Gyirmót:könnyed vendégsiker

VSC 2015 Veszprém–Gyirmót FC Győr 0-3 (0-3)

Veszprém, 200 néző. V.: Jakab. Veszprém: Gerencsér - Görgényi, Dobsa (Tóth G., 23.), Molnár B., Irmes (Berzsenyi, 77.), Volter (Baján, 77.), Somogyi, Baldauf (Mayer G., 59.), Dömötör, Kiss, Horváth B. (Molnár L., 77.) Edző: Gunther Zsolt.

Gyirmót: Papp - Lányi, Kiss, Vincze (Szegi, 59.), Hajdú, Nagy, Szarka (Tömösvári, 59.), Kicsun (Nagy K., 72.), Miknyóczki (Iván, 72.), Rácz (Hudák, 59.), Madarász. Edző: Weitner Ádám.

 

