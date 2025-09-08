A veszprémi kézilabdázó honfitársa góljának is tapsolhatott, szép sikert arattak a bakonyi futsalosok

Veszprém–Kecskemét: az előző idény döntőjének párosításával folytatódott a futsal NB I küzdelemsorozata a bakonyiak csarnokában, amelyben ezúttal is remek volt a hangulat.

A címvédő bakonyiak szerezték meg a pontokat az izgalmas Veszprém–Kecskemét összecsapáson a futsal NB I-ben, hétfőn

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Veszprém a két száz százalékos csapat egyikeként várta az ütközetet, a kecskemétiek négy fordulót követően két-két sikerrel és vereséggel álltak.

Ezúttal is sokan voltak kíváncsiak a mérkőzésre, a közönség soraiban feltűnt a One Veszprém HC nemrég igazolt brazil kézilabdázója, Thiagus Petrus. Honfitársai közül ketten is a kezdőcsapatban kaptak helyet a bakonyiaknál.

Már a meccs elején nyomás alá helyezte ellenfelét a címvédő, amely az idei bajnoki fináléban magabiztosan múlta felül vetélytársát. A Kecskemét visszazárt, majd egy kis idő elteltével igyekezett kicsit több energiát fektetni a támadásokba is. Ezzel együtt inkább a vendégek térfelén pattogott a labda, és az első védéseket Krajcsinak kellett bemutatnia.

A másik oldalon Fekete kínálta meg Spandlert egy lövéssel. Igazi fegyelmezett taktikai csatát láthatott a közönség.

A második tíz percre fordulva fejben kicsit fáradni látszott a Kecskemét, Krajcsinak két nagy védést is be kellett mutatnia, rögtön egymás után Dróth és Dorogi vette célba a kaput.

A veszprémi fölény ugyanakkor nem értett góllá, ugyanis nem volt elég kreativitás a hazaiak játékában. Látszott, hogy az utóbbi hetek menetelését követően nem igazán frissek a bakonyiak, akik ráadásul nélkülözték Horváth Benedeket. A válogatott játékos keretben volt, de nem lépett pályára.

A második félidő elején Dróth lövése már túljutott Krajcsin, de a gólvonalról sikerült tisztázni.

A 25. percben aztán megtört a jég, elöl hibáztak a kecskemétiek, a házigazda pedig kihasználta az emberfórt, gyors támadás végén Fellembek zúdította a kapu jobb oldalába a labdát, 1-0.

A másik oldalon Rutai szabadrúgása volt veszélyes, a labda nem sokkal kerülte el a bal kapufát.

A 29. percben Rutainak adták fel a labdát és jobb oldalon helyezkedő volt veszprémi kapásból óriási gólt akasztott Spandler kapujába, 1-1.

Miközben "egykapuzott" a házigazda, Bíró egy kontrából kis híján vezetést szerzett a vendégeknek.