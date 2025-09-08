szeptember 8., hétfő

Futsal

A veszprémi kézilabdázó honfitársa góljának is tapsolhatott, szép sikert arattak a bakonyi futsalosok

Címkék#Kecskemét#Veszprém#Dróth#Thiago#Futsal NB I

Küzdelmes, izzadtságos mérkőzésen őrizte meg hibátlan bajnoki mérlegét a futsal NB I címvédője. A Veszprém–Kecskemét találkozón jól helyt álltak a vendégek, de a hajrában kijött a felek közötti különbség.

Horváth Gábor

Veszprém–Kecskemét: az előző idény döntőjének párosításával folytatódott a futsal NB I küzdelemsorozata a bakonyiak csarnokában, amelyben ezúttal is remek volt a hangulat.

A címvédő bakonyiak szerezték meg a pontokat az izgalmas Veszprém–Kecskemét összecsapáson a futsal NB I-ben, hétfőn.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Veszprém a két száz százalékos csapat egyikeként várta az ütközetet, a kecskemétiek négy fordulót követően két-két sikerrel és vereséggel álltak.

Ezúttal is sokan voltak kíváncsiak a mérkőzésre, a közönség soraiban feltűnt a One Veszprém HC nemrég igazolt brazil kézilabdázója, Thiagus Petrus. Honfitársai közül ketten is a kezdőcsapatban kaptak helyet a bakonyiaknál.

Már a meccs elején nyomás alá helyezte ellenfelét a címvédő, amely az idei bajnoki fináléban magabiztosan múlta felül vetélytársát. A Kecskemét visszazárt, majd egy kis idő elteltével igyekezett kicsit több energiát fektetni a támadásokba is. Ezzel együtt inkább a vendégek térfelén pattogott a labda, és az első védéseket Krajcsinak kellett bemutatnia.

A másik oldalon Fekete kínálta meg Spandlert egy lövéssel. Igazi fegyelmezett taktikai csatát láthatott a közönség.

A második tíz percre fordulva fejben kicsit fáradni látszott a Kecskemét, Krajcsinak két nagy védést is be kellett mutatnia, rögtön egymás után Dróth és Dorogi vette célba a kaput.

A veszprémi fölény ugyanakkor nem értett góllá, ugyanis nem volt elég kreativitás a hazaiak játékában. Látszott, hogy az utóbbi hetek menetelését követően nem igazán frissek a bakonyiak, akik ráadásul nélkülözték Horváth Benedeket. A válogatott játékos keretben volt, de nem lépett pályára.

A második félidő elején Dróth lövése már túljutott Krajcsin, de a gólvonalról sikerült tisztázni. 

A 25. percben aztán megtört a jég, elöl hibáztak a kecskemétiek, a házigazda pedig kihasználta az emberfórt, gyors támadás végén Fellembek zúdította a kapu jobb oldalába a labdát, 1-0.

A másik oldalon Rutai szabadrúgása volt veszélyes, a labda nem sokkal kerülte el a bal kapufát.

A 29. percben Rutainak adták fel a labdát és jobb oldalon helyezkedő volt veszprémi kapásból óriási gólt akasztott Spandler kapujába, 1-1.

Miközben "egykapuzott" a házigazda, Bíró egy kontrából kis híján vezetést szerzett a vendégeknek.

Thiago lövésénél Krajcsi zárta jól a szöget, a másik oldalon Juhász a kapufát találta el. Nem volt könnyű a Veszprém dolga, fegyelmezetten védekezett az ellenfél, de közben veszélyes is volt.

Szűk négy perccel a vége előtt 5 a 4 elleni játékra váltott a Veszprém, ami azonnal bejött, Dróth Zoltán nem túl életerős lövését Krajcsi voltaképpen bevédte, a lábai között jutott a hálóba a játékszer, 37. percben: 2-1.

A Kecskemét is megpróbálkozott ezzel a formációval és szinte azonnal gól is lett belőle, igaz, ezt szintén ők kapták, az eladott labdát Thiago és Matheus játszotta meg pontosan, utóbbi passzolt a hálóba, 38. perc: 3-1.

Megküzdött a győzelemért a Veszprém, amely egy szívós Kecskeméttel találta szembe magát. Ha 1-1-es állásnál kicsit pontosabbak a vendégek, akkor pontot, pontokat rabolhattak volna, ám összességében a címvédő érdemelte meg a sikert.

Veszprém–Kecskemét: a hajrában jöttek a gólok

Veszprém–Kecskemét 3-1 (0-0)

Veszprém, Március 15. úti Sportcsarnok. V.: Zimonyi, Vass, Urgyán. Vehir.hu Futsal Veszprém: Spandler – Dróth, Thiago, Hadházi, Matheus. Csere: Horváth Bendegúz, Juhász V., Molnár D., Horváth Benedek, Dorogi, Bognár, Fellembek, Lipl, Vér. Edző: Marko Perics.

SG Kecskemét Futsal: Krajcsi – Bíró, Bencsik, Rutai, Fekete. Csere: Hajnal V., Lehotai, Kovács M., Hajnal N., Öreglaki, Juhász D., Kovács Á. Edző: Koós Károly.

