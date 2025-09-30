szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Kézilabda

1 órája

Két vállra fektette a BL-győztest, egy lépésre a címvédéstől a Veszprém

Címkék#SC Magdeburg#Ligetvári#luka cindric#One Veszprém HC#Martinovic#bajnok#kézilabda

Kemény védekezés jellemezte a kézilabda klubvilágbajnokság első elődöntőjét. A Veszprém–Magdeburg mérkőzés fordulatos csatát hozott.

Horváth Gábor

Veszprém–Magdeburg: a tavalyi finálé ismétlődött az elődöntőben a kézilabda klubvilágbajnokságon, amelynek Egyiptom ad otthont.

Veszprém–Magdeburg: döntőben a bakonyiak
A magyar bajnok diadalmaskodott a Veszprém–Magdeburg elődöntőben a kézilabda klubvilágbajnokságon Egyiptomban. A bakonyiak remekül védekeztek
Forrás: IHF

A németek kezdtek jobban, mind a két csapat hatékonyan védekezett, ezzel párhuzamosan támadásban akadoztak a gépezetek. A Magdeburg irányított, két, majd három gólos előnyt szerzett. Az első félidő végén 9-11-et mutatott az eredményjelző.

Fordulás után fokozatosan dolgozta le hátrányát a címvédő Veszprém, amely egyenlített, majd át is vette a vezetést. Lendületbe kerültek a bakonyiak, 19-15-ös vezetésnél pedig jelentős különbséget sikerült kialakítani. A magyar bajnok a folytatásban is pontosan és koncentráltan kézilabdázott, a németek már nem tudtak visszajönni a meccsbe.

A One Veszprém az előző kiírást követően ismét döntőt játszhat, azaz van esélye megvédeni címét.

A mérkőzésen az Adel, Ali Zein, el-Dera egyiptomi hármas összesen 14 gólt lőtt a bakonyiak 23 találatából. Rodrigo Corrales 13 védéssel, 42 százalékos teljesítménnyel zárt a kapuban. Luka Cindric érdemelte ki a meccs legjobbja címet.

Luka Cindric érdemelte ki a meccs legjobbja címet
Forrás: IHF

Veszprém–Magdeburg: döntőben a magyar bajnok

One Veszprém HC–SC Magdeburg 23-20 (9-11)

Egyiptom, Új Adminisztratív Főváros, 600 néző. V.: Horacek, Novotny (csehek). One Veszprém HC: Appelgren, Corrales (kapusok), Thiagus, Martinovic 2, Descat 2 (1), Elísson 1, Ligetvári, Marguc, Cindric 2, Remili 2, el-Dera 4, Pesmalbek, Gáncs-Pető, Adel 5, Molnár R., Ali Zein 5. Edző: Xavier Pascual.

SC Magdeburg: Hernandez, Mandic (kapusok), Claar 4, Zechel, Kristjansson 4, Pettersson, Magnusson 1, Hornke 5 (5), Jonsson 1, Weber, Lagergren 1, Mertens 2, Saugstrup 2, O’Sullivan, Barthold, Bergendahl. Edző: Bennet Wiegert.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 7/5.

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
