1 órája
Corrales-babona és kemény védekezés hozta meg a Veszprém első BL-sikerét (képekkel, +videó)
Szoros első félidőt követően a másodikban "lehúzta a rolót" a házigazda bakonyi csapat, amely megszerezte első sikerét a kézilabda Bajnokok Ligája aktuális szezonjában. Veszprém–Nantes meccsnek adott otthont csütörtökön az aréna.
Veszprém–Nantes: két nulla pontos csapat nézett farkasszemet egymással a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában. A magyar bajnoki tisztában volt vele, hogy ellenfele komoly erőt képvisel, több remek játékost is csatasorba tud állítani, ezzel együtt hazai pályán csakis a két pont megszerzése lehetett a célja.
A franciák több hiányzót is bejelentettek a mérkőzés előtt. Először is nem tarthatott Magyarországra a csapattal Gregory Cojean vezetőedző, aki egészségügyi problémák miatt hagyta ki a találkozót.
A játékosok közül épp a felvezetésünkben méltatott Aymeric Minne, illetve Valero Rivera nem léphetett pályára sérülés miatt az arénában. A hazaiaknál Luka Cindric volt a hiányzó.
A Veszprém Aréna közönsége három ismerőst köszöntött a vendégeknél, nagy tapsot kapott Ivan Pesic és Ignacio Biosca, és nem fütyülték ki (nagyon) Matej Gabert sem, a szlovén anno szegediként rengeteg nagy meccsen igyekezett keseríteni a bakonyiak dolgát.
A Bajnokok Ligája A csoportjában Kolstad–Dinamo Bucuresti meccsel kezdődött a második forduló programja. A találkozót a norvégok nyerték 31-28-ra.
A Veszprém irányította az első félidőt
Döcögős játékkal indult az összecsapás, mindkét oldalon sok volt a hiba. a Veszprém szerzett vezetést, fordított a Nantes (1-2), majd nem sokkal később ismét a hazaiak kerültek előnybe. A 6. percben már 5-2-es állást mutatott az eredményjelző, a bakonyiak négy gólt lőttek zsinórban. Ezek ráadásul "könnyű" gólok voltak, gyors támadásokkal használta ki a vendégek technikai hibáit a magyar bajnok. Két-három találattal vezettek a hazaiak, 9-6.
Gyorsabban és hatékonyabban kézilabdázott a Veszprém, mint a múlt héten Dániában, a franciáknak komoly erőfeszítésükbe került tartani a lépést, 17. perc: 12-10. Azért nem hagyták leszakítani magukat, igyekeztek gyors akciókat vezetni, de ezek általában elhaltak a visszaérő veszprémi védők gyűrűjében.
A folytatásban kicsit elfogyott a bakonyi lendület, felzárkózott mínusz egyre a Nantes, azonban nem hagyta felpörögni a franciákat a házigazda, egy szlovén-egyiptomi kínai figurának tapsolhatott a publikum, Marguc passzát Ali Zein váltotta gólra, 14-11.
Kellettek Corrales védései a hajrában, a vendégek kemény védekezéssel veselkedtek neki a felzárkózásnak, 14-13. Jól jött a hazaiaknak Lagarde két perces kiállítása, de a Nantes így is ki tudott egyenlíteni a félidő hajrájában, 15-15. Ali Zein válaszolt, majd az utolsó másodpercekben hiába védett Biosca, Pesmalbek bevágta a kipattanót, 17-15.
Jobban pörögtek a hazaiak, Corrales szenzációs volt
Corrales védése után Descat megszerezte hatodik gólját, jól indította a játékrészt a One, amely jobban pörgött, mint ellenfele. Talán kicsit túl is pörgött, Descat ütötte le Bost, amikor labdát akart szerezni, a játékvezetők videóztak, és végül a két perces kiállítás mellett döntöttek. Corrales "takarta be" ismét Tournat-t, Remili emberhátrányban növelte négyre a különbséget, 20-16. Kettővel válaszolt a Nantes, amely természetesen nem adta fel a harcot.
Corrales újabb védéseket mutatott be, már 15 hárításnál járt a spanyol, ezekben a percekben egyszerűen megbabonázta a vendégeket, akik ziccerből sem tudtak betalálni neki. Remili góljával ötre hízott a különbség, 23-18.
A Nantes 17 és fél perc alatt mindössze három találatot szerzett a második játékrészben, nem csoda, hogy leszakadtak a franciák, akik kezdték maradék önbizalmukat is elveszíteni, 24-18.
Nem volt innen visszaút a galloknak, jelentős előnnyel tudott gazdálkodni a Veszprém, 54. perc: 27-21.
Az utolsó öt percre Gáncs-Pető Máté és Molnár Robin is pályára lépett. Hét góllal is vezetett a Veszprém, amely végül öttel nyert. Magabiztosan kézilabdáztak a bakonyiak, a második félidőben feszes védekezést nyújtva és Corralestől átlag feleit kapusteljesítményt kapva. A spanyol kiemelkedőt nyújtott, közel 42 százalékkal védett és akadt olyan periódus, amikor nyolc labdát hárított egymás után.
One Veszprém–HBC Nantes kézilabda Bajnokok LigájaFotók: Nagy Lajos
Veszprém–Nantes: öt gólos hazai siker
One Veszprém HC–HBC Nantes 30-25 (17-15)
Veszprém, 4675. V.: Mata, Lopez (spanyolok). One Veszprém HC: CORRALES - MARGUC 5, REMILI 6, el-Dera 1, PESMALBEK 4, Hesam 1, DESCAT 8 (2). Csere: Thiagus, Adel, Martinovic 2, Ligetvári, Ali Zein 3, Elísson, Gáncs-Pető, Molnár R.. Edző: Xavier Pascual.
HBC Nantes: BIOSCA - Odriozola 1, BOS 4, Briet 1, Gaber, Tarrafeta 3, Leopold 5 (1). Csere: Tournat 3, Yoshida, Nyateu 1, Lagarde 2, Abdi 2, Avelange 3, Ovnicek. Edző: Pierre Le Meur és Dimitri Fleurance.
Kiállítások: 2, ill. 6 perc.
Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1.