szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Corrales-babona és kemény védekezés hozta meg a Veszprém első BL-sikerét (képekkel, +videó)

Címkék#ONE Veszprém#kézilabda Bajnokok Ligája#Nantes#kézilabda

Szoros első félidőt követően a másodikban "lehúzta a rolót" a házigazda bakonyi csapat, amely megszerezte első sikerét a kézilabda Bajnokok Ligája aktuális szezonjában. Veszprém–Nantes meccsnek adott otthont csütörtökön az aréna.

Horváth Gábor

Veszprém–Nantes: két nulla pontos csapat nézett farkasszemet egymással a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában. A magyar bajnoki tisztában volt vele, hogy ellenfele komoly erőt képvisel, több remek játékost is csatasorba tud állítani, ezzel együtt hazai pályán csakis a két pont megszerzése lehetett a célja.

Veszprém–Nantes: magabiztos hazai siker
Remek hangulatban játszották a Veszprém–Nantes kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzést. Az első félidőben szoros küzdelmet láthatott a publikum.
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A franciák több hiányzót is bejelentettek a mérkőzés előtt. Először is nem tarthatott Magyarországra a csapattal Gregory Cojean vezetőedző, aki egészségügyi problémák miatt hagyta ki a találkozót.

A játékosok közül épp a felvezetésünkben méltatott Aymeric Minne, illetve Valero Rivera nem léphetett pályára sérülés miatt az arénában. A hazaiaknál Luka Cindric volt a hiányzó.

A Veszprém Aréna közönsége három ismerőst köszöntött a vendégeknél, nagy tapsot kapott Ivan Pesic és Ignacio Biosca, és nem fütyülték ki (nagyon) Matej Gabert sem, a szlovén anno szegediként rengeteg nagy meccsen igyekezett keseríteni a bakonyiak dolgát. 

A Bajnokok Ligája A csoportjában Kolstad–Dinamo Bucuresti meccsel kezdődött a második forduló programja. A találkozót a norvégok nyerték 31-28-ra.

A Veszprém irányította az első félidőt

Döcögős játékkal indult az összecsapás, mindkét oldalon sok volt a hiba. a Veszprém szerzett vezetést, fordított a Nantes (1-2), majd nem sokkal később ismét a hazaiak  kerültek előnybe. A 6. percben már 5-2-es állást mutatott az eredményjelző, a bakonyiak négy gólt lőttek zsinórban. Ezek ráadásul "könnyű" gólok voltak, gyors támadásokkal használta ki a vendégek technikai hibáit a magyar bajnok. Két-három találattal vezettek a hazaiak, 9-6.

Gyorsabban és hatékonyabban kézilabdázott a Veszprém, mint a múlt héten Dániában, a franciáknak komoly erőfeszítésükbe került tartani a lépést, 17. perc: 12-10. Azért nem hagyták leszakítani magukat, igyekeztek gyors akciókat vezetni, de ezek általában elhaltak a visszaérő veszprémi védők gyűrűjében.

A folytatásban kicsit elfogyott a bakonyi lendület, felzárkózott mínusz egyre a Nantes, azonban nem hagyta felpörögni a franciákat a házigazda, egy szlovén-egyiptomi kínai figurának tapsolhatott a publikum, Marguc passzát Ali Zein váltotta gólra, 14-11.

Kellettek Corrales védései a hajrában, a vendégek kemény védekezéssel veselkedtek neki a felzárkózásnak, 14-13. Jól jött a hazaiaknak Lagarde két perces kiállítása, de a Nantes így is ki tudott egyenlíteni a félidő hajrájában, 15-15. Ali Zein válaszolt, majd az utolsó másodpercekben hiába védett Biosca, Pesmalbek bevágta a kipattanót, 17-15.

Jobban pörögtek a hazaiak, Corrales szenzációs volt

Corrales védése után Descat megszerezte hatodik gólját, jól indította a játékrészt a One, amely jobban pörgött, mint ellenfele. Talán kicsit túl is pörgött, Descat ütötte le Bost, amikor labdát akart szerezni, a játékvezetők videóztak, és végül a két perces kiállítás mellett döntöttek. Corrales "takarta be" ismét Tournat-t, Remili emberhátrányban növelte négyre a különbséget, 20-16. Kettővel válaszolt a Nantes, amely természetesen nem adta fel a harcot.

Corrales újabb védéseket mutatott be, már 15 hárításnál járt a spanyol, ezekben a percekben egyszerűen megbabonázta a vendégeket, akik ziccerből sem tudtak betalálni neki. Remili góljával ötre hízott a különbség, 23-18.

A Nantes 17 és fél perc alatt mindössze három találatot szerzett a második játékrészben, nem csoda, hogy leszakadtak a franciák, akik kezdték maradék önbizalmukat is elveszíteni, 24-18.

Nem volt innen visszaút a galloknak, jelentős előnnyel tudott gazdálkodni a Veszprém, 54. perc: 27-21.

Az utolsó öt percre Gáncs-Pető Máté és Molnár Robin is pályára lépett. Hét góllal is vezetett a Veszprém, amely végül öttel nyert. Magabiztosan kézilabdáztak a bakonyiak, a második félidőben feszes védekezést nyújtva és Corralestől átlag feleit kapusteljesítményt kapva. A spanyol kiemelkedőt nyújtott, közel 42 százalékkal védett és akadt olyan periódus, amikor nyolc labdát hárított egymás után.

One Veszprém–HBC Nantes kézilabda Bajnokok Ligája

Fotók: Nagy Lajos

Veszprém–Nantes: öt gólos hazai siker

One Veszprém HC–HBC Nantes 30-25 (17-15)

Veszprém, 4675. V.: Mata, Lopez (spanyolok). One Veszprém HC: CORRALES - MARGUC 5, REMILI 6, el-Dera 1, PESMALBEK 4, Hesam 1, DESCAT 8 (2). Csere: Thiagus, Adel, Martinovic 2, Ligetvári, Ali Zein 3, Elísson, Gáncs-Pető, Molnár R.. Edző: Xavier Pascual.

HBC Nantes: BIOSCA - Odriozola 1, BOS 4, Briet 1, Gaber, Tarrafeta 3, Leopold 5 (1). Csere: Tournat 3, Yoshida, Nyateu 1, Lagarde 2, Abdi 2, Avelange 3, Ovnicek. Edző: Pierre Le Meur és Dimitri Fleurance.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu