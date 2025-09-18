Corrales-babona és kemény védekezés hozta meg a Veszprém első BL-sikerét (képekkel, +videó)

Veszprém–Nantes: két nulla pontos csapat nézett farkasszemet egymással a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában. A magyar bajnoki tisztában volt vele, hogy ellenfele komoly erőt képvisel, több remek játékost is csatasorba tud állítani, ezzel együtt hazai pályán csakis a két pont megszerzése lehetett a célja.

Remek hangulatban játszották a Veszprém–Nantes kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzést. Az első félidőben szoros küzdelmet láthatott a publikum.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A franciák több hiányzót is bejelentettek a mérkőzés előtt. Először is nem tarthatott Magyarországra a csapattal Gregory Cojean vezetőedző, aki egészségügyi problémák miatt hagyta ki a találkozót.

A játékosok közül épp a felvezetésünkben méltatott Aymeric Minne, illetve Valero Rivera nem léphetett pályára sérülés miatt az arénában. A hazaiaknál Luka Cindric volt a hiányzó.

A Veszprém Aréna közönsége három ismerőst köszöntött a vendégeknél, nagy tapsot kapott Ivan Pesic és Ignacio Biosca, és nem fütyülték ki (nagyon) Matej Gabert sem, a szlovén anno szegediként rengeteg nagy meccsen igyekezett keseríteni a bakonyiak dolgát.

A Bajnokok Ligája A csoportjában Kolstad–Dinamo Bucuresti meccsel kezdődött a második forduló programja. A találkozót a norvégok nyerték 31-28-ra.

A Veszprém irányította az első félidőt

Döcögős játékkal indult az összecsapás, mindkét oldalon sok volt a hiba. a Veszprém szerzett vezetést, fordított a Nantes (1-2), majd nem sokkal később ismét a hazaiak kerültek előnybe. A 6. percben már 5-2-es állást mutatott az eredményjelző, a bakonyiak négy gólt lőttek zsinórban. Ezek ráadásul "könnyű" gólok voltak, gyors támadásokkal használta ki a vendégek technikai hibáit a magyar bajnok. Két-három találattal vezettek a hazaiak, 9-6.

Gyorsabban és hatékonyabban kézilabdázott a Veszprém, mint a múlt héten Dániában, a franciáknak komoly erőfeszítésükbe került tartani a lépést, 17. perc: 12-10. Azért nem hagyták leszakítani magukat, igyekeztek gyors akciókat vezetni, de ezek általában elhaltak a visszaérő veszprémi védők gyűrűjében.

A folytatásban kicsit elfogyott a bakonyi lendület, felzárkózott mínusz egyre a Nantes, azonban nem hagyta felpörögni a franciákat a házigazda, egy szlovén-egyiptomi kínai figurának tapsolhatott a publikum, Marguc passzát Ali Zein váltotta gólra, 14-11.