A francia óriás is pályára lép a Veszprém Arénában, új csapat mutatkozik be (+ videó)

Írtunk róla, Veszprém–Nantes összecsapással folytatódik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája programja a bakonyiak csarnokában.

Itt az első hazai Bajnokok Ligája mérkőzés ebben az idényben! A Veszprém–Nantes összecsapás csütörtökön 18.45-kor kezdődik. A képen a franciák kiválósága, Thibaud Briet

Forrás: HBC Nantes

Ez lesz az első hazai mérkőzése a BL aktuális idényében a magyar bajnoknak, amely a múlt héten kikapott a dán Aalborgtól idegenben. A Nantes hazai vereséggel kezdte a sorozatot, a Füchse Berlin bizonyult nála jobbnak. Két olyan csapat találkozik tehát a Veszprém Arénában, amely javítani szeretne. A hazai pálya előnye a bakonyiaknál lesz, ugyanakkor egy rendkívül erős, tavaly final fourba kerülő riválist kell két vállra fektetnie a házigazdáznak.

Foglalkoztunk vele, hogy a franciák két kapusa ismerős a veszprémieknek, hiszen korábban mind a ketten szerepeltek a királynék városában. Ivan Pesic és Ignacio Biosca egyaránt képes kiemelkedő teljesítményre, de talán nem tőlük kell a leginkább tartani.

Külön figyelmet érdemel majd Aymeric Minne játéka, a francia irányító alapembere a Nantes-nak, az előző idényben 88 alkalommal volt eredményes a BL-ben. Az idei világbajnokságon a gall válogatottal bronzérmes, 28 éves játékos jövőre Flensburgba teszi át a székhelyét, így minden bizonnyal búcsúszezonjában még inkább meg akarja mutatni tudását.

Szintén a francia válogatott alapemberei között említhetjük a 26 esztendős Thibaud Briet-t. A 205 centiméterre nőtt francia „óriás” a Füchse Berlin ellen nem játszott, de a vasárnapi bajnokin (amelyen a Nantes megverte a Toulouse csapatát) már pályára lépett, így valószínűleg a Veszprém Arénában is láthatjuk a távolról is hatékony átlövőt.

Természetesen nem szabad kihagyni Nicolas Tournat nevét a felsorolásból, a rutinos beállós nyert már olimpiát a francia válogatottal, vb-ről pedig többek között ezüstérme van. A 31 éves kiválóság tavaly tért vissza a HBC Nantes-hoz, négy évig a Kielce-ét erősítette, és nagyon fontos láncszem az együttes játékában. Nem rajta múlt a Berlin elleni vereség, öt lövésből négyszer a kapuba talált.

Így nyilatkozott a hazaiak mestere a Veszprém–Nantes találkozó előtt

„Ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. A Bajnokok Ligája-csoportunk rendkívül erős, és tudjuk, hogy ezen a héten keményen kell felkészülnünk, mert egy topcsapattal találkozunk. A Nantes tavaly bejutott a Final4-ba, és nagyon tiszteljük őket, de mi is magabiztosak lehetünk, ha jól végezzük a saját dolgunkat.” - fogalmazott a bakonyi klub honlapján megjelent interjúban Xavier Pascual, a One Veszprém HC spanyol mestere, aki megjegyezte még: „...Egy piros lap, egy gyors ellentámadás vagy egy apróság is megfordíthatja a mérkőzést. Nekünk az a dolgunk, hogy arra koncentráljunk, amit mi tudunk befolyásolni. Fontos, hogy tudjuk, ki van a pályán, hogyan támadjuk meg a kemény védelmüket, és hogyan reagálunk a gyors játékukra. Néhány kulcsjátékosukat pihentették az előző mérkőzésen, így frissen érkeznek majd. Kemény küzdelem lesz, de mi készen állunk rá.”