szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda-BL

27 perce

A francia óriás is pályára lép a Veszprém Arénában, új csapat mutatkozik be (+ videó)

Címkék#Xavier Pascual#One Veszprém HC#kézilabda Bajnokok Ligája#Nantes#kézilabda

Három játékosra különösen figyelniük kell a bakonyiaknak, akik szeretnének javítani a kézilabda Bajnokok Ligájában. Ma, 18.45: Veszprém–Nantes.

Horváth Gábor

Írtunk róla, Veszprém–Nantes összecsapással folytatódik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája programja a bakonyiak csarnokában.

Veszprém–Nantes: izgalmas derbi előtt
Itt az első hazai Bajnokok Ligája mérkőzés ebben az idényben! A Veszprém–Nantes összecsapás csütörtökön 18.45-kor kezdődik. A képen a franciák kiválósága, Thibaud Briet
Forrás: HBC Nantes

Ez lesz az első hazai mérkőzése a BL aktuális idényében a magyar bajnoknak, amely a múlt héten kikapott a dán Aalborgtól idegenben. A Nantes hazai vereséggel kezdte a sorozatot, a Füchse Berlin bizonyult nála jobbnak. Két olyan csapat találkozik tehát a Veszprém Arénában, amely javítani szeretne. A hazai pálya előnye a bakonyiaknál lesz, ugyanakkor egy rendkívül erős, tavaly final fourba kerülő riválist kell két vállra fektetnie a házigazdáznak.

Foglalkoztunk vele, hogy a franciák két kapusa ismerős a veszprémieknek, hiszen korábban mind a ketten szerepeltek a királynék városában. Ivan Pesic és Ignacio Biosca egyaránt képes kiemelkedő teljesítményre, de talán nem tőlük kell a leginkább tartani.

Külön figyelmet érdemel majd Aymeric Minne játéka, a francia irányító alapembere a Nantes-nak, az előző idényben 88 alkalommal volt eredményes a BL-ben. Az idei világbajnokságon a gall válogatottal bronzérmes, 28 éves játékos jövőre Flensburgba teszi át a székhelyét, így minden bizonnyal búcsúszezonjában még inkább meg akarja mutatni tudását.

Szintén a francia válogatott alapemberei között említhetjük a 26 esztendős Thibaud Briet-t. A 205 centiméterre nőtt francia „óriás” a Füchse Berlin ellen nem játszott, de a vasárnapi bajnokin (amelyen a Nantes megverte a Toulouse csapatát) már pályára lépett, így valószínűleg a Veszprém Arénában is láthatjuk a távolról is hatékony átlövőt.

Természetesen nem szabad kihagyni Nicolas Tournat nevét a felsorolásból, a rutinos beállós nyert már olimpiát a francia válogatottal, vb-ről pedig többek között ezüstérme van. A 31 éves kiválóság tavaly tért vissza a HBC Nantes-hoz, négy évig a Kielce-ét erősítette, és nagyon fontos láncszem az együttes játékában. Nem rajta múlt a Berlin elleni vereség, öt lövésből négyszer a kapuba talált.

Így nyilatkozott a hazaiak mestere a Veszprém–Nantes találkozó előtt

„Ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. A Bajnokok Ligája-csoportunk rendkívül erős, és tudjuk, hogy ezen a héten keményen kell felkészülnünk, mert egy topcsapattal találkozunk. A Nantes tavaly bejutott a Final4-ba, és nagyon tiszteljük őket, de mi is magabiztosak lehetünk, ha jól végezzük a saját dolgunkat.” - fogalmazott a bakonyi klub honlapján megjelent interjúban Xavier Pascual, a One Veszprém HC spanyol mestere, aki megjegyezte még: „...Egy piros lap, egy gyors ellentámadás vagy egy apróság is megfordíthatja a mérkőzést. Nekünk az a dolgunk, hogy arra koncentráljunk, amit mi tudunk befolyásolni. Fontos, hogy tudjuk, ki van a pályán, hogyan támadjuk meg a kemény védelmüket, és hogyan reagálunk a gyors játékukra. Néhány kulcsjátékosukat pihentették az előző mérkőzésen, így frissen érkeznek majd. Kemény küzdelem lesz, de mi készen állunk rá.”

Xavier Pascual
Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A veszprémi egyesület bejelentette, hogy új tánccsapat mutatkozik be a mérkőzésen.

„A csütörtöki találkozón debütál új tánccsapatunk, a Veszprém Cheerleaders, akik a Nantes meccs előtt, a jövőben pedig kiemelt mérkőzések félidejében is hozzájárulnak az igazi Bajnokok Ligája-hangulathoz. Fogadjátok őket is nagy szeretettel és tapsviharral!” - írták.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu