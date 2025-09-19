szeptember 19., péntek

Bajnokok Ligája

2 órája

Mi művelt a spanyol kapus? Ritkán látni ilyet kézilabdapályán (+ videó)

Címkék#Rodrigo Corrales#kézilabda Bajnokok Ligája#one Veszprém#Nantes

Fontos meccset játszott a magyar bajnok a kézilabda Bajnokok Ligájában. A Veszprém–Nantes találkozó, ahogyan az várható volt, keményen kezdődött, de aztán Rodrigo Corrales lehűtötte a kedélyeket, illetve éppenséggel felkorbácsolta a hangulatot.

Horváth Gábor

Mert hogy a közönség akkor jött igazán lázba a Veszprém–Nantes Bajnokok Ligája összecsapáson, amikor a második félidőben a spanyol kapus bemutatta bravúros sorozatát.

Megszerezte első sikerét a kézilabda Bajnokok Ligája idei szezonjában a magyar bajnok. A Veszprém–Nantes összecsapáson jobbak voltak a hazaiak, Corrales teljesítménye kiemelkedett.
Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Ilyesmit tényleg ritkán látni: Rodrigo Corrales hét (!) labdát hatástalanított zsinórban, teljesen letaglózva a franciákat. Az addig is jól védő veszprémi hálóőr a 40. percben húzta le a rolót. Ekkor a következő volt a Nantes támadásainak forgatókönyve:

  • a klasszis beállós Tournat hibázott
  • a spanyol Tarrafeta középről próbálkozott, Corrales védett
  • Avelange a szélről lőtt, Corrales védett
  • a jól játszó Bos labdáját fogta Corrales
  • Tarrafeta próbálkozott újra, Corrales megint a helyén volt
  • Tarrafeta a bal szélről igyekezett a kapuba juttatni a labdát, amely Corrales fejéről pattant ki, a nantes-i ezért kétperces büntetést is kapott.
  • Briet a kapufára lőtt

Mindez szűk hat perc alatt történt. A felsorolás első és utolsó mozzanata ugyan nem volt védés, de a vendégjátékosok hibája nagyban volt annak köszönhető, hogy már féltek Corralestől. Meg kell jegyezni, hogy a bakonyiak védekezése is elég stabil volt ebben az időszakban, így javíthatóak voltak a támadásban elkövetett technikai hibák. Mindez magabiztos veszprémi sikert hozott.

A spanyol hálóőr teljesítménye ugyanakkor tényleg kiemelkedett, Corrales 18 védéssel zárt, közel 42 százalékos hatékonysággal védett a BL csoportkörének második fordulójában rendezett meccsen.

A találkozót követően Xavier Pascual vezetőedző is kitért erre a produkcióra: „Nagyon jó mérkőzést játszottunk, nagy intenzitással. A csapat fókuszált volt. Koncentráltan kezdtünk egy erős ellenfél ellen, és nagyon elégedett vagyok a srácokkal. Különösen boldog vagyok Rodrigo Corrales miatt. Szerintem megérdemelt egy ilyen mérkőzést Veszprémben, mert néha nehéz volt neki, de mindig arra összpontosított, hogy segítse a csapatot. Nagyon örülök annak is, hogy ma a szurkolók nagyon támogatták. Azt szeretném, ha erős kapcsolat, jó légkör alakulna ki a csapat és a közönség között. Megígérhetjük, hogy minden nap harcolni fogunk értük. Azt viszont nem ígérhetjük, hogy minden meccset megnyerünk, de biztosan mindig megpróbáljuk.” - fogalmazott a mester.

Veszprém–Nantes után Veszprém–PLER

One Veszprém HC–HBC Nantes 30-25 (17-15)

Veszprém, 4675. V.: Mata, Lopez (spanyolok). One Veszprém HC: CORRALES - MARGUC 5, REMILI 6, el-Dera 1, PESMALBEK 4, Hesam 1, DESCAT 8 (2). Csere: Thiagus, Adel, Martinovic 2, Ligetvári, Ali Zein 3, Elísson, Gáncs-Pető, Molnár R.. Edző: Xavier Pascual.

HBC Nantes: BIOSCA - Odriozola 1, BOS 4, Briet 1, Gaber, Tarrafeta 3, Leopold 5 (1). Csere: Tournat 3, Yoshida, Nyateu 1, Lagarde 2, Abdi 2, Avelange 3, Ovnicek. Edző: Pierre Le Meur és Dimitri Fleurance.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1.

A Veszprém legközelebb, szombaton a PLER-Budapest csapatát fogadja az NB I-ben

