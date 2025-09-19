Mi művelt a spanyol kapus? Ritkán látni ilyet kézilabdapályán (+ videó)

Mert hogy a közönség akkor jött igazán lázba a Veszprém–Nantes Bajnokok Ligája összecsapáson, amikor a második félidőben a spanyol kapus bemutatta bravúros sorozatát.

Megszerezte első sikerét a kézilabda Bajnokok Ligája idei szezonjában a magyar bajnok. A Veszprém–Nantes összecsapáson jobbak voltak a hazaiak, Corrales teljesítménye kiemelkedett

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Ilyesmit tényleg ritkán látni: Rodrigo Corrales hét (!) labdát hatástalanított zsinórban, teljesen letaglózva a franciákat. Az addig is jól védő veszprémi hálóőr a 40. percben húzta le a rolót. Ekkor a következő volt a Nantes támadásainak forgatókönyve:

a klasszis beállós Tournat hibázott

a spanyol Tarrafeta középről próbálkozott, Corrales védett

Avelange a szélről lőtt, Corrales védett

a jól játszó Bos labdáját fogta Corrales

Tarrafeta próbálkozott újra, Corrales megint a helyén volt

Tarrafeta a bal szélről igyekezett a kapuba juttatni a labdát, amely Corrales fejéről pattant ki, a nantes-i ezért kétperces büntetést is kapott.

Briet a kapufára lőtt

Mindez szűk hat perc alatt történt. A felsorolás első és utolsó mozzanata ugyan nem volt védés, de a vendégjátékosok hibája nagyban volt annak köszönhető, hogy már féltek Corralestől. Meg kell jegyezni, hogy a bakonyiak védekezése is elég stabil volt ebben az időszakban, így javíthatóak voltak a támadásban elkövetett technikai hibák. Mindez magabiztos veszprémi sikert hozott.

A spanyol hálóőr teljesítménye ugyanakkor tényleg kiemelkedett, Corrales 18 védéssel zárt, közel 42 százalékos hatékonysággal védett a BL csoportkörének második fordulójában rendezett meccsen.

A találkozót követően Xavier Pascual vezetőedző is kitért erre a produkcióra: „Nagyon jó mérkőzést játszottunk, nagy intenzitással. A csapat fókuszált volt. Koncentráltan kezdtünk egy erős ellenfél ellen, és nagyon elégedett vagyok a srácokkal. Különösen boldog vagyok Rodrigo Corrales miatt. Szerintem megérdemelt egy ilyen mérkőzést Veszprémben, mert néha nehéz volt neki, de mindig arra összpontosított, hogy segítse a csapatot. Nagyon örülök annak is, hogy ma a szurkolók nagyon támogatták. Azt szeretném, ha erős kapcsolat, jó légkör alakulna ki a csapat és a közönség között. Megígérhetjük, hogy minden nap harcolni fogunk értük. Azt viszont nem ígérhetjük, hogy minden meccset megnyerünk, de biztosan mindig megpróbáljuk.” - fogalmazott a mester.