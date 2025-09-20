Hat gólt lőtt a Veszprém 18 éves fiatalja

A Nantes elleni Bajnokok Ligája-sikert követően Veszprém–PLER összecsapás következett a Veszprém Arénában.

Magabiztos hazai siker született a Veszprém–PLER bajnoki mérkőzésen a kézilabda NB I-ben. A címvédő 42 gólig jutott.

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A címvédő bakonyiaknál a csütörtöki BL-meccsen bravúros teljesítmény nyújtó Rodrigo Corrales pihent, helyette Mikael Appelgren került a kapuba. A svéd az első öt percben három gólt kapott, ami nem volt vészesen sok, viszont az kevés volt, hogy ezen időszak alatt csak egyszer talált kapuba a Veszprém. Egy-két találattal a vendégek vezettek, csak a 10. percben érte utol riválisát a lassabban belelendülő házigazda, 5-5.

Nem sokkal később a vezetést is átvette, majd a papírformának megfelelően sikerült elhúznia a One Veszprémnek, amely az első 30 percet követően 21-12-re vezetett. Annak ellenére, hogy a korábban a Balatonfüredi KSE-ét erősítő kapus, Bősz Dániel három hétméterest is hatástalanított.

Fordulás után Dopjera Adam 10 gólra növelte a hazai előnyt, 22-12, a 18 éves jobbszélső következő próbálkozását Kránitz kivédte, de azt követően hatékonyan kézilabdázott a fiatal játékos. Dopjera meg sem állt hat találatig, ugyanennyiszer talált a kapuba Bjarki-Már Elísson és Ali Zein, Gáncs-Pető Máté ötször volt eredményes. Appelgren összesen 14 lövést hatástalanított. A Veszprém 21 gólos sikert aratott.

A bakonyiak legközelebb, jövő szerdán a Bajnokok Ligájában lépnek pályára, a Dinamo Bucuresti vendégei lesznek.

Veszprém–PLER: 42 hazai találat

ONE Veszprém HC–PLER-Budapest 42-21 (21-12)

Veszprém, 650 néző. V.: Hornyik, Zörgő. ONE Veszprém HC: Appelgren (kapus), Adel 2, Gáncs-Pető 5, Marguc 1 (1), Martinovic 2, Hesam 3, Dopjera 6, Remili 4, el-Dera 3, Pesmalbek 2, Molnár R. 2, Ali Zein 6. Elísson 6 (2). Edző: Xavier Pascual.

PLER-Budapest: Bősz, Kránitz (kapusok), Kemény 1, Fodor 1, Várszegi 1, Ocvirk 1 (1), Bognár 4, Kavin 2, Sunajko 2, Farkas 3, Markez 6. Edző: Lepsényi Sándor.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/1, ill. 2/1.